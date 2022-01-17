Террористы штурмовали департамент полиции 27 раз - комендант Алматы

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АЛМАТЫ. 16 ЯНВАРЯ - В ходе выступления на телеканале "Хабар 24" начальник департамента полиции и комендант Алматы Канат Таймерденов привел хронологию массовых беспорядков и террористических атак во время режима ЧП и рассказал о текущей ситуции в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 января в городе начались незаконные шествия в поддержку митингов в ЗКО.

В различных частях города собрались до 2 тысяч человек, грубых нарушений зафиксировано не было", - сказал начальник ДП.

4 января около 2 тысяч митингующих собрались возле ледового дворца "Алматы Арена". В то же время прошла незаконная акция, участники которой перекрыли движение по Восточной объездной дороге. Общее количество собравшихся в различных частях города доходило до 5 тысяч человек. С ними вели разъяснительную работу.

Канат Таймерденов подчеркнул, что полицейские работали по ранее выработанному алгоритму обеспечения охраны общественного порядка при проведении мирных собраний и не были вооружены.

Позже количество участников протестных акций стало возрастать. Они предпринимали попытки перекрытия нескольких крупных улиц города.

В тот момент к митингующим присоединились террористы, радикалы-экстремисты и криминалитет. Они призывали толпу нападать на силовиков и захватывать административные здания", - сообщил Таймерденов.

Он подчеркнул, что все их действия носили четкий и слаженный характер. На места сборов организованно подвозили палки, биты, брусчатки, камни, бензин в бутылках и алкоголь. В центре города на улице Толе би стали разбирать тротуарную плитку.

По тревоге был поднят весь личный состав гарнизона, вступил в силу специальный оперативный план. Была усилена охрана стратегических объектов, выставлены дополнительные наряды полиции и нацгвардейцев.

Террористы одновременно, в разных частях города стали нападать на патрульные наряды. Их действия были организованны, ими управляли руководители групп", - отметил спикер.

По его словам, в ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата городского департамента полиции, Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районных подразделений и здания местной полицейской службы.

Я лично находился в департаменте полиции, мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники и специальной тактики. А в качестве тарана использовались джипы и Камазы. Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой", - рассказал начальник ДП Алматы Канат Таймерденов.





Здание ДП штурмовали до самого утра, в группе террористов работали снайперы, который вели прицельный огонь по полицейским с крыши близлежащего здания.

Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая случайных прохожих и водителей, отказывавшихся отдавать свой транспорт. Так, 6 января был убит режиссер Сакен Битаев, который отказался отдавать бандитам свой автомобиль", - сказал начальник ДП.

Он добавил, что за эти дни было совершено 7 нападений на морг, 41 тело было похищено неизвестными лицами.





По словам Каната Таймерденова, продолжается изъятие оружия у преступников и из схронов. На данный момент в ходе спецопераций изъято 127 единиц оружия, 2 800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы и спецсредства. Также обнаружено большое количество похищенного во время мародерства имущества. Проводятся необходимые следственные действия.

Система реагирования на сигналы 102 в городе восстановлена, патрульные наряды выезжают на вызовы, тщательно проверяя каждый сигнал граждан.

Начальник городского ДП подчеркнул, что ситуация в Алматы стабилизирована, восстанавливается работа коммунальных объектов.

Хронологию массовых беспорядков в Казахстане ранее представила Генпрокуратура.