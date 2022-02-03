Двенадцать грузовых вагонов с пшеницей сошли с рельсов в Карагандинской области

ПАВЛОДАР. 2 ФЕВРАЛЯ - Авария произошла в 14.10 1 февраля в селе Коктобе Майского района на пересечении улиц Сейфуллина и Айтеке би, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В областном департаменте полиции заявили, что авария произошла из-за того, что водитель Toyota Mark-2 не уступил дорогу "скорой", сообщает Pavlodarnews.kz

В результате ДТП пострадал 44-летний водитель "скорой". Его госпитализировали в районную больницу с ушибами. После оказания медпомощи мужчину отпустили домой.

Как выяснилось, автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. По факту ДТП в отношении 36-летнего водителя Toyota возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 КРКоАП.

Решение о наказании примут в Майском районном суде, куда полицейские передали материалы дела.