Двенадцать грузовых вагонов с пшеницей сошли с рельсов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 2 ФЕВРАЛЯ - В Карагандинской области, на участке Мойынты-Сарышаган, произошел сход 12 вагонов с пшеницей грузового поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темир жолы", причиной схода стал излом боковой рамы вагона.
На месте аварии работают восстановительные поезда станций Сары-Шаган, Шу и Балхаш.
В настоящее время на станции Новалы по одному пути движение поездов восстановлено. Ремонтные работы продолжаются", - сообщили в КТЖ.
Из-за аварии было приостановлено движение шести пассажирских поездов:
1. Поезд №45/46 сообщением "Павлодар-Шымкент",
2. Поезд №51/52 сообщением "Уральск-Алматы-2",
3. Поезд №105/106 сообщением "Алматы-2-Петропавловск",
4. Поезд №712/711 сообщением "Шымкент-Нур-Султан Нурлы жол",
5. Поезд №3/4 сообщением "Алматы-2-Нур-Султан Нурлы жол",
6. Поезд №9/10 сообщением "Алматы-1-Нур-Султан Нурлы жол".
Для обеспечения перевозки пассажиров беспересадочных вагонов Нур-Султан-Сарыагаш на участке "Шымкент-Сарыагаш" организовано курсирование разового поезда №501/502 сообщением "Шымкент-Сарыагаш" на 1 рейс", - сообщили в пресс-службе.