В Казахстане за сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано 687 человек

НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано 91 человек, в том числе 14 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы МЧС РК, 22 марта в 01.23 в районе Байконыр Нур-Султана на объездной автодороге спасателями ДЧС из застрявшего в снежном заносе легкового автомобиля в Нур-Султан доставлены 7 человек, из них 2 детей.

Кроме того, накануне в Аркалыке, Амангельдинском и Ауликольском районах силами ДЧС из застрявших на автодорогах в снежном заносе легковых автомобилей в ближайшие населенные пункты доставлены 32 человека, из них 5 детей.

22 марта в 14.30 в Каркаралинском районе на 207 км автодороги Караганда - Аягоз - Бугаз, в 7 км от Каркаралинска, спасателями ДЧС Карагандинской области из застрявшей в снежном заносе автомобиля Тоyоtа Carinа спасено 4 человека и доставлены в Каркаралинск.

Ночью 22 марта 2022 года в 22.10 в Актогайском районе на 160 км автодороги "Акой - Актогай - Балхаш, силами ДЧС Карагандинской области и работниками ТОО "Берер" из снежного заноса вызволено 16 легковых автомобилей на расчищенный участок, в салоне которых находились 48 человек, из них 7 детей.

Кроме того, 23 марта в 13.30 в Амангельдинском районе в 15 км от села Амантогай на автодороге областного значения из снежного заноса силами ДЧС Костанайской области и местного исполнительного органа на очищенный участок автодороги отбуксировано четыре легковых автомобиля. В салонах автомобилей находилось 19 человек, из них 2 детей.

Отмечается, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.

В МЧС сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыто 46 участков автодорог, из них 26 республиканского (Нур-Султан - 6, Акмолинская область - 12, Карагандинская область - 3, Костанайская область - 1 и Павлодарская область - 4) и 20 областного значения (Акмолинская область - 14 и Костанайская область - 6).

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах. По информации областных оперативных штабов на блок-постах находятся 915 единиц техники, из них 780 единиц легковых и 133 единицы грузовых.

МЧС призывает граждан при выезде из населенного пункта, соблюдать правила предосторожности. Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях. Мобильное приложение "Дармен" позволит быть в курсе о закрытии дорог и штормовых предупреждениях. Единый телефон службы спасения - 112.