Ситуацию на Степногорской ТЭЦ прокомментировали в Министерстве энергетики РК

АЛМАТЫ. 28 МАРТА - 28 марта после 15.00 в ДЧС поступила информация о том, что в Медеуском районе из-за дождей и таяния снега, в результате переувлажнения насыпного грунта сошла оплывина объемом 450-500 куб. м. на территорию этнокафе "Жайлау", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Масса грунта сошла в русло реки Кіші Алматы, при этом не перекрыв русло реки, сообщает пресс-служба ДЧС города.

Причиной схода оплывины стало переувлажнение грунта в результате прошедших обильных осадков. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время расчисткой грязевой массы занимается ТОО "Ана Жер Курылыс" (30 человек и 3 единицы техники). На месте находятся начальник управления по ЧС Медеуского района, ГУ "Казселезащита".

По данным ГУ "Казселезащита", в низкогорной зоне из-за выпадения значительного количества осадков, интенсивного снеготаяния активизировались оползневые явления. В среднегорной и высокогорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор лавиноопасно.