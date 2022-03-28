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СТЕПНОГОРСК. 27 МАРТА - Ситуацию на Степногорской ТЭЦ прокомментировали в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
25 марта на Степногорской ТЭЦ был аварийно остановлен КА-3 в связи с обнаружением свища на ширмовом пароперегревателе. 26 марта аварийно остановлен КА-5 в связи с обнаружением свища на потолочном пароперегревателе. В связи с ухудшением погодных условий, для недопущения резкого понижения температуры теплоносителя 25 марта был введен в работу водогрейный котел №4 находящийся в резерве", - проинформировали в ведомстве.
На данный момент в работе находятся 3 энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел. Температура на выходе станции составляет 93-95 градусов. Температура на входе в город 71 градус.
На данный момент организованы круглосуточные бригады по устранению аварийных отключений. В ближайшее время аварийно-восстановительные работы будут завершены", - добавили в министерстве.