В Караганде задержали сообщившего о взрывном устройстве в автоЦОНе лжетеррориста

КАРАГАНДА. 31 МАРТА - В Караганде сотрудники управления по противодействию экстремизму установили и задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в лжетерроризме, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Задержанный дал признательные показания. Изъято вещественное доказательство - сотовый телефон. Ведется расследование. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК, которая предусматривает санкцию в виде 5 лет лишения свободы", - сообщили в ДП Караганды.









Напомним, сегодня в Караганде в 09.00 на телефон 102 поступило анонимное сообщение о том, что в здание автоЦОНа по улице Муканова заложено взрывное устройство. На место были направлены все экстренные службы. Из здания автоЦОНа эвакуирован 31 человек. Во время его осмотра взрывное устройство не обнаружено.





Напомним, сегодня в Алматы неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах на 7 объектах. Информация о минировании оказалась ложной.





Позже поступила информация о минировании в Нур-Султане аэропорта, ТРЦ и автосалонов. В настоящее время объекты проверяют экстренные службы.







