Сильный ветер сорвал крыши с домов и административных зданий в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. 25 АПРЕЛЯ - В Кызылординской области сильный ветер сорвал крыши с домов и административных зданий, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

24 апреля 2022 года поступила информация: в период с 15.00 до 17.00 Жанакорганский район, поселок Жанакорган, в результате сильного ветра (порывы до 18 метров в секунду) произошли срывы кровель с пяти административных зданий и 2-этажного многоквартирного жилого дома", - проинформировали в департаменте.

По данным ДЧС, кровлю сорвало с 3-этажного здания средней школы № 51 на предварительной площади 500 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 2398 квадратных метров).

Также срыв кровли произошел с 2-этажного здания ветеринарной лаборатории района на площади 380 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 380 квадратных метров).

Также пострадали кровли 3-этажного здания районного акимата на площади 600 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 746 квадратных метров) и 3-этажного здания КГУ "Отдел финансов района" на площади 300 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 1780 квадратных метров).

У 2-этажного здания Жанакорганского аграрно-технического колледжа сорвало кровлю на площади 400 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 416 квадратных метров).

Также во время стихии пострадал 2-этажный жилой дом - срыв кровли произошел на площади 210 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 490 квадратных метров).

По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет, на месте работает комиссия МИО.

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.