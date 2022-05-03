В Павлодарской области третьи сутки ищут пропавшего парня

Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
По информации волонтеров, в ночь с 29 на 30 апреля Байток Дархан отдыхал в компании 13 друзей в самодельном домике в поле примерно в одном километре от своего поселка и дома.
Компания развлекалась, а после двух ночи Дархан засобирался домой, но туда так и не дошел. Парень пропал", - рассказали волонтеры поискового отряда VITA на странице сообщества в Instagram.
Пока поиски не принесли никаких результатов. Дома парня ждут престарелые родители.
Информацию о нахождении парня просят сообщить по телефонам: +7 (747) 615 55 63, +7 (777) 334 82 01 .