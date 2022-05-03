В Алматинской области на картинге погиб десятилетний мальчик

АКТАУ. 2 МАЯ - Гражданин Казахстана 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения 30 апреля ночью вышли в море на металлической лодке, чтобы порыбачить, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обратно мужчины не вернулись. Поиски начались в 7.45 в районе села Акшукур. Был задействован малый сторожевой корабль "Орал" с военнослужащими войсковой части 29011 ВМС РК. Также спасатели ищут пропавших рыбаков с воздуха на вертолете Ми-870 АО "Казавиаспас" МЧС РК. Всего в поисках задействованы 62 человека (спасатели, военные волонтеры и родственники), девять единиц техники, три плавсредства, один корабль и одно воздушное судно, сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.