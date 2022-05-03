В Алматинской области на картинге погиб десятилетний мальчик

АЛМАТЫ. 2 МАЯ - В Илийском районе Алматинской области на картингдроме погиб 10-летний мальчик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
По данным департамента полиции Алматинской области, предварительно мальчик управлял картингом, который протаранил пластмассовые блоки ограждения и столкнулся с припаркованным водовозом ГАЗ-53.
Очевидцы отмечают, что гоночный карт выехал за ограждение по инерции от удара следовавшего за ним другого карта, которым якобы управляла женщина.
На месте происшествия находится следственно-оперативная группа Илийской районной полиции. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают и опрашивают свидетелей.