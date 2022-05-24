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Иностранных туристов спасли в горах Алматы

23.05.2022, 13:13 21066
Иностранных туристов спасли в горах Алматы
Фото: КЧС МВД РК
АЛМАТЫ. 23 МАЯ - Заблудившихся в горах Алматы российских туристов нашли спасатели, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пропавших туристах поступило в службу ЧС 21 мая. 
 

Туристы утром ушли в горы, в 13.30 последний раз выходили на связь со знакомыми по телефону, сообщили, что дошли до пика Букреева и начали спуск в сторону горного курорта "Лесная сказка". После этого на связь не выходили, вниз не спустились", - сообщает ДЧС Алматы.  

 
в 22.05 оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве 7 человек и один кинологический расчет выехали на поиски. Дополнительно на поиски людей были направлены спасатели службы спасения Алматы. 
 

Только утром, в 7.25, старшему оперативной группы спасателей удалось связаться по телефону с пострадавшими. С их слов в медицинской помощи никто не нуждался, переждали ночь в горах. Туристы приняли решение продолжить самостоятельный спуск, не дожидаясь помощи. Спасателям пришлось идти по их предполагаемому маршруту, оставлять людей одних в горах было нельзя, погода ухудшалась. Поиски закончились в 14 часов 20 минут, когда кинологический расчет РОСО обнаружил туристов внизу ущелья. С иностранцами был местный гид, всего было спасено 4 человека - трое мужчин 1985, 1977, 2001 года рождения и женщина 1984 года рождения".

 
Спасатели настоятельно рекомендуют, прежде чем идти в горы, обязательно ознакомиться с погодой в этой местности, принимать во внимание штормовые предупреждения, сообщать близким о намеченном горном маршруте и времени возвращения в город. Также в ДЧС советуют не сокращать путь по незнакомой тропе и иметь при себе заряженный телефон и зарядное устройство.
 

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В Туркестанской области в заброшенном котловане утонули двое детей

23.05.2022, 20:45 10356
ТУРКЕСТАН. 23 МАЯ - Трагедия произошла в 5 километрах от села Шалдар в Байдибекском районе Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам очевидцев, школьники постоянно играли около заброшенного котлована. Мальчик 2012 года рождения решил искупаться и прыгнул в воду. Он начал тонуть, к нему на помощь бросился второй ребенок. Оба не смогли выбраться самостоятельно и утонули. Трагедия произошла на глазах других детей, сообщает OTYRAR.
 
Тела детей обнаружили и извлекли местные жители. 
 
Искусственный котлован - затопленный участок карьера, ширина 20 м, длина 50 м, глубина 2 м.
 

Взрыв в Шымкенте: одна из сотрудниц роддома остается в тяжелом состоянии

23.05.2022, 15:45 17576
Взрыв в Шымкенте: одна из сотрудниц роддома остается в тяжелом состоянии
Фото: СЦК
ШЫМКЕНТ. 23 МАЯ - Одна из сотрудниц шымкентского роддома, рядом с которым произошел взрыв, находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пациентка в реанимации находится в тяжелом состоянии в городской клинической больнице. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести", - сообщил главврач ГКБ Шымкента Абылай Донбай. 

 
Ранее представители Минздрава рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Шымкенте. 

Напомним, 21 мая в Шымкенте рядом с роддомом произошел взрыв в здании частной аптеки. 

Погибли три человека, в том числе новорожденный. Пострадали 8 человек. Большинство из них - персонал перинатального центра. Это 4 санитарки, 1 медсестра и 2 рабочих, проводивших в здании интернет. Один из них скончался в больнице. 

Ущерб от взрыва подсчитывает специальная комиссия.
 

В Косшы трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

23.05.2022, 12:36 21911
В Косшы трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
КОКШЕТАУ. 23 МАЯ - В городе Косшы Акмолинской области 3-летний ребенок госпитализирован после падения из окна четвертого этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 мая около 16.00 трехлетний мальчик по неосторожности выпал из окна 4-го этажа квартиры. Мать ребенка в это время находилась в продуктовом магазине неподалеку от дома. 
 
Пострадавший ребенок доставлен в отделение нейрохирургии детской городской больницы города Нур-Султана.
 
В ходе дальнейшей проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, информирует Polisia.kz.
 
По данным полиции, семья является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состоит. В семье воспитываются двое детей.

Упавшая в Павлодаре с высоты 9-го этажа девочка скончалась.
 

"КазАвтоЖол" расследует причины размыва трубчатого моста в Алматинской области

23.05.2022, 12:16 22656
Фото: telegram/pressAlmatyregion
ТАЛДЫКОРГАН. 23 МАЯ - АО "НК "КазАвтоЖол" инициировал служебное расследование для выяснения всех обстоятельств по факту смыва трубчатого перехода на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации нацкомпании, в широкое русло была запроектирована водопропускная труба с минимальным диаметром. 
 

При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности согласно законодательству РК", - заверили в "КазАвтоЖол".


 
По данным пресс-службы, договор по строительству и проектированию данного участка был заключен в 2017 году. Техническое решение по строительству трубы диаметром 1,5 метра было разработано ТОО "Каздорпроект" Алматы и согласовано с филиалом "КазАвтоЖол" - "Дирекция по строительству", службой технического надзора ТОО "ГК Инжиниринг", подрядчиком в лице CITIC Construction, которые непосредственно несут ответственность за принятые проектные решения.
 
В компании сообщили, что с целью предотвращения аналогичной ситуации проводится ревизия по остальным трубам и скотопрогонам на всех участках республиканских дорог.
 

На данный момент на участке, где произошел смыв трубчатого перехода, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Организовано круглосуточное патрулирование. Данный участок остается закрытым. Мобилизовано 16 единиц спецтехники и порядка 20 дорожных рабочих", - добавили в нацкомпании.


Как сообщалось ранее, в Аксуском районе Алматинской области на 395-м километре автодороги республиканского значения Алматы - Оскемен (вблизи села Енбек) в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока произошел размыв трубчатого моста диаметром 1,5 метра.
 

В Алматинской области подтопило два села

23.05.2022, 11:06 23571
ТАЛДЫКОРГАН. 23 МАЯ - В Алматинской области из-за обильных осадков подтопило два села, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

22 мая 2022 года в 17.30 в ходе мониторинга социальных сетей (сообщений в ДЧС Алматинской области не поступало) установлено, что в Кербулакском районе, в селе Когалы в результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошло формирование склонового стока", - сообщили в ДЧС Алматинской области. 

 
По данным департамента, впоследствии вода прошла по улицам Панфилова, Жандосова и Тобаякова, а также по одной дворовой территории по улице Жандосова, подтоплений домов нет. 
 

По состоянию на 18.00 выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет, обстановка стабильная. Для более конкретного уточнения обстановки и выяснения причин произошедшего на место выехали сотрудники ДЧС Алматинской области", - добавили в ведомстве. 

 
Кроме того, в 16.30 в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что в селе Байгазы Кербулакского района из-за обильного дождя и формирования склонового стока произошло поднятие уровня воды на реке Байгазы.
 

В Восточном Казахстане в результате аварии погибли пять человек

23.05.2022, 08:59 26106
В Восточном Казахстане в результате аварии погибли пять человек
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 МАЯ - В ВКО в районе села Калбатау в результате ДТП погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла 22 мая около 07.40 на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в Жарминском районе, сообщает Arnapress.kz.
 

36-летний водитель автомобиля марки Nissan Cefiro, следуя со стороны города Текели Алматинской области в сторону села Калбатау Жарминского района, на 959-м километре не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение в заднюю часть прицепа трактора марки "Беларус 82.1", который двигался в попутном направлении", - сообщили в департаменте полици ВКО.

 
В результате столкновения от травм, несовместимых с жизнью, на месте ДТП скончались 36-летний водитель иномарки и четверо его пассажиров. Еще один пассажир с различными телесными повреждениями госпитализирован. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
 
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 
В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

 

В Алматинской области из-за сильных осадков размыло мост

22.05.2022, 22:32 36156
В Алматинской области из-за сильных осадков размыло мост
Фото: Кадр с видео
ТАЛДЫКОРГАН. 22 МАЯ - В Аксуском районе Алматинской области на 395-м км автодороги республиканского значения Алматы - Оскемен (вблизи села Енбек) в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока произошел размыв трубчатого моста диаметром 1,5 м, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, жертв и пострадавших нет.
 
Сообщается, что между двумя участками остались четыре большегрузных автомобиля. С водителями налажена связь, они обеспечены продовольствием. 
 
Сейчас на месте работает спецтехника. 


Задействованы силы и средства: ДЧС Алматинской области (восемь сотрудников и четыре единицы техники), МИО (пять работников и две единицы техники), ДП (восемь сотрудников и три единицы техники) ,ТОО "Сити Контракшн" (10 работников и четыре единицы техники), АОФ ТОО "Казахавтодор" (три работника, одна единица техники)", - отметили в ДЧС области.

 
На месте ЧС создан оперативный штаб, силами подрядной организации ТОО "Сити Контракшн" (10 работников и 4 единицы техники) начаты ремонтно-восстановительные работы по возведению временной объездной дороги. Скопления автомашин не наблюдается, на месте ЧС выставлены посты безопасности. 
 
Кроме того, в 16.30 в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что в селе Байгазы Кербулакского района в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока произошло поднятие уровня воды на реке Байгазы. Вышедшая вода из русла реки прошла по улице Абая с подтоплением двух огородов и частично дворовых территорий жилых домов на улице Абая. 
 
Спустя пару часов выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. Жертв, пострадавших и разрушений нет, обстановка стабильная. Для более конкретного уточнения обстановки и выяснения причин произошедшего на место выехали сотрудники ДЧС.
 

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Шымкенте

22.05.2022, 21:06 33346
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Шымкенте
Фото: telegram/qr_tjm
ШЫМКЕНТ. 22 МАЯ - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан рассказали о состоянии пострадавших при взрыве, который прогремел вчера возле областного перинатального центра в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совместно с начальником управления общественного здоровья Туркестанской области Маратом Пашимовым и первыми руководителями медицинских организаций провели обход в клиниках, куда были госпитализированы пострадавшие при взрыве. Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, 7 пациентов со средней степенью тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объеме. С больными проведена беседа, качеством оказываемой медпомощи пациенты удовлетворены", - сказала директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Казахстана Магрипа Ембергенова.

 
Пострадавшие пациенты перинатального центра были передислоцированы в здание областного перинатального центра № 2, в городские больницы №№ 1 и 2 Шымкента, в городской перинатальный центр и в областную детскую больницу. 

 
По словам Магрипы Ембергеновой, пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов. 
 

Организационные мероприятия по изменению маршрута госпитализации новорожденных и беременных продолжаются. Все беременные и новорожденные находятся на особом контроле", - отметила она.


Напомним, 21 мая в Шымкенте прогремел взрыв возле роддома.


 

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