Иностранных туристов спасли в горах Алматы

Фото: КЧС МВД РК
АЛМАТЫ. 23 МАЯ - Заблудившихся в горах Алматы российских туристов нашли спасатели, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщение о пропавших туристах поступило в службу ЧС 21 мая.
Туристы утром ушли в горы, в 13.30 последний раз выходили на связь со знакомыми по телефону, сообщили, что дошли до пика Букреева и начали спуск в сторону горного курорта "Лесная сказка". После этого на связь не выходили, вниз не спустились", - сообщает ДЧС Алматы.
в 22.05 оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве 7 человек и один кинологический расчет выехали на поиски. Дополнительно на поиски людей были направлены спасатели службы спасения Алматы.
Только утром, в 7.25, старшему оперативной группы спасателей удалось связаться по телефону с пострадавшими. С их слов в медицинской помощи никто не нуждался, переждали ночь в горах. Туристы приняли решение продолжить самостоятельный спуск, не дожидаясь помощи. Спасателям пришлось идти по их предполагаемому маршруту, оставлять людей одних в горах было нельзя, погода ухудшалась. Поиски закончились в 14 часов 20 минут, когда кинологический расчет РОСО обнаружил туристов внизу ущелья. С иностранцами был местный гид, всего было спасено 4 человека - трое мужчин 1985, 1977, 2001 года рождения и женщина 1984 года рождения".
Спасатели настоятельно рекомендуют, прежде чем идти в горы, обязательно ознакомиться с погодой в этой местности, принимать во внимание штормовые предупреждения, сообщать близким о намеченном горном маршруте и времени возвращения в город. Также в ДЧС советуют не сокращать путь по незнакомой тропе и иметь при себе заряженный телефон и зарядное устройство.