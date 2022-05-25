Жителей Талдыкоргана напугали звуки, похожие на взрывы

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Источником пугающих звуков был истребитель. 24 мая с 16.30 до 23.30 проходят учебные полеты военных истребителей. Хлопок случился из-за разгона истребителя до уровня выше сверхзвуковой скорости, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
Перед движущимся самолетом всегда возникает область повышенного давления. На относительно небольших скоростях это давление порождает только звуковые волны, расходящиеся в стороны. Но когда скорость самолета достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него. Их скопление ведет к резкому росту давления перед самолетом. Возникает тонкий слой сильно сжатого воздуха - ударная волна, расходящаяся конусом. Эта волна надвигается бесшумно, но когда она проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. Это воспринимается как хлопок", - пояснили в ДЧС.
Учебные полеты военных самолетов также запланированы на 25 мая.