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Жителей Талдыкоргана напугали звуки, похожие на взрывы

24.05.2022, 20:03 15131
Жителей Талдыкоргана напугали звуки, похожие на взрывы
Фото: Depositphotos
ТАЛЫДКОРГАН. 24 МАЯ - 24 мая жители Талдыкоргана и пригородных районов сообщили о серии громких звуков, похожих на хлопки или взрывы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Источником пугающих звуков был истребитель. 24 мая с 16.30 до 23.30 проходят учебные полеты военных истребителей. Хлопок случился из-за разгона истребителя до уровня выше сверхзвуковой скорости, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области. 
 

Перед движущимся самолетом всегда возникает область повышенного давления. На относительно небольших скоростях это давление порождает только звуковые волны, расходящиеся в стороны. Но когда скорость самолета достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него. Их скопление ведет к резкому росту давления перед самолетом. Возникает тонкий слой сильно сжатого воздуха - ударная волна, расходящаяся конусом. Эта волна надвигается бесшумно, но когда она проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. Это воспринимается как хлопок", - пояснили в ДЧС. 

 
Учебные полеты военных самолетов также запланированы на 25 мая.

 

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В Таразе школьник на Lexus опрокинулся в канал

25.05.2022, 20:37 1781
ТАРАЗ. 25 МАЯ - 25 мая в Таразе произошло опрокидывание автомашины марки Lexus в канал с водой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
21-летний водитель Lexus со знакомыми выпускниками приехал к каналу, чтобы отметить окончание, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.
 
Когда водитель ненадолго отлучился, один из выпускников самовольно сел за руль автомашины. Молодой человек, перепутав педали тормоза и газа, не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал.
 
17-летний школьник не пострадал, в момент падения в автомобиле он находился один. Согласно медицинскому освидетельствованию в момент совершения ДТП подросток был трезв.
 
За правонарушение школьника в присутствии родителей привлекли к административной ответственности по статье 612, часть 2, КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление) с наложением штрафа в размере 20 МРП (63 600 тенге). С родителями провели профилактическую беседу.
 
 

В Актау в строительный котлован упал легковой автомобиль

25.05.2022, 19:48 2836
В Актау в строительный котлован упал легковой автомобиль
Фото: Лада.kz
АКТАУ. 25 МАЯ - Инцидент произошел 25 мая в 17-м микрорайоне, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель Mercedes Benz, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомобиля, сообщает "Лада".
 
После падения автомобиль приземлился на свою крышу. Пострадавших нет. Как сообщили в областной больнице, по данному факту к ним за помощью никто не обращался.
 
На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Ему может грозить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
 
Автомобиль извлекли из котлована.
 

В ЗКО мальчику после удара током ампутировали обе руки

25.05.2022, 17:13 3636
В ЗКО мальчику после удара током ампутировали обе руки
УРАЛЬСК. 25 МАЯ - В поселке Жанаказан Жангалинского района ЗКО 24 мая четырехлетний мальчик получил удар током, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аким сельского округа Сакен Губашев рассказал, что группа мальчишек играла и подошла к подстанции, которая расположена в 800 метрах от поселка. Она была огорожена, однако дети каким-то образом пробрались, один из них открыл шкаф и схватился за провода, сообщает портал "Мой город".
 

При этом даже взрослый человек с трудом мог открыть этот шкаф, как это удалось четырехлетнему ребенку, неизвестно. Мальчик засунул туда руки, и его ударило током. Мощность подстанции составляет 10 кВт, что смертельно опасно для человека. К счастью, автомат после замыкания сработал практически за секунду и ребенок остался жив. Его отбросило в сторону, после чего он сам встал и пошел домой. Родители немедленно вызвали фельдшера, его доставили в районную больницу, оттуда транспортировали в Уральск. Мне сообщили, что ему ампутировали обе руки, сейчас находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое", - рассказал Сакен Губашев.

 
Аким также добавил, что мальчик воспитывается в полной семье, он самый младший ребенок. Кроме него в семье еще две девочки и мальчик.
 

Мы все очень переживаем за мальчика, очень надеемся, что он выживет", - заключил он.

 
В районной больнице сообщили, что при поступлении состояние мальчика оценивалось как крайне тяжёлое. У ребенка было диагностировано поражение током, его осмотрели врачи санитарной авиации и приняли решение доставить в областную детскую больницу.
 

В Кокшетау ученица подложила самодельную бомбу в школу

25.05.2022, 12:51 6136
В Кокшетау ученица подложила самодельную бомбу в школу
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 25 МАЯ - В городе Кокшетау ученица подложила муляж бомбы в школу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

24 мая в 17.50 в управление полиции города Кокшетау поступила информация о том, что в средней школе-лицее № 2 работником техперсонала обнаружена жестяная банка с проводами. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и приданные силы полиции", - информирует Polisia.kz

 
Сообщается, что эвакуированы 20 преподавателей и 10 сотрудников технического персонала школы. Принято решение о ликвидации обнаруженного устройства на месте. 
 

В этой связи воспроизведен взрыв на безопасном расстоянии с соблюдением необходимых мер безопасности. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что устройство изготовила одна из учениц школы", - говорится в материале. 

 
Предварительно известно, что мотивом такого поступка стало нежелание учиться в данном учебном заведении. По данному факту проводится дальнейшая проверка. Сотрудниками ювенальной полиции решается вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учет.
 

В Экибастузе пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

25.05.2022, 10:40 7086
В Экибастузе пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
ЭКИБАСТУЗ. 25 МАЯ - Во вторник, 24 мая, в 13.45 ребенок 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, несчастный случай произошел на улице Абая.

«В результате малолетний с травмами госпитализирован в больницу», - приводит сообщение полиции портал Newtimes.kz.

По информации регионального управления здравоохранения, состояние пострадавшего стабильно тяжелое.

Послеоперационный период протекает гладко (ребенку удалили селезенку), он в сознании, адекватный. Лечение продолжает в условиях реанимации", - рассказали в пресс-службе. 


В Косшы трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.
 

Водитель в Уральске сбил ребенка, отвез его домой и уехал

25.05.2022, 08:35 8936
Водитель в Уральске сбил ребенка, отвез его домой и уехал
УРАЛЬСК. 25 МАЯ - В Уральске водитель сбил ребенка, после чего отвез пострадавшего по месту жительства и скрылся, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "Мой город", неизвестный мужчина на пересечении улиц Гагарина и Жанибекская на пешеходном переходе возле магазина "Умит" сбил ребенка. 
 

Водитель был, предположительно, за рулем Toyota белого цвета, допустил наезд на несовершеннолетнего, после чего отвез пострадавшего по месту жительства и скрылся. На розыск указанной автомашины ориентирован весь личный состав ДП ЗКО", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. 

 
Также в ДП отметили, что от степени тяжести травм ребенка будет зависеть квалификация правонарушения.
 
По информации издания, сейчас ребенок вместе с мамой проходит медицинское обследование. Другие подробности выясняются.
 

В Актобе обнаружили боевую гранату в заброшенном гараже

24.05.2022, 19:27 16031
В Актобе обнаружили боевую гранату в заброшенном гараже
Фото: портал Мой город
АКТОБЕ. 24 МАЯ -24 мая примерно в 14.30 на номер 102 поступило сообщение о том, что в Актобе в гаражном кооперативе "Авиатор-3" в заброшенном гараже при демонтаже обнаружена граната, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место выехали экстренные службы. Обнаруженный боеприпас, предположительно, является боевой гранатой Ф-1. Назначена баллистическая экспертиза, сообщает портал "Мой ГОРОД". 
 
Полицейским предстоит установить прежнего владельца гаража. Начато досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
 

Фура с чипсами перевернулась на севере Казахстана

24.05.2022, 15:26 18896
Фура с чипсами перевернулась на севере Казахстана
Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 МАЯ - В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, вблизи села Кондратовка, в минувшую субботу фура, перевозившая 5 тонн чипсов, из-за поломки в ходовой части перевернулась на бок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Большегруз MAN под управлением 43-летнего дальнобойщика из Актобе направлялся из Новосибирска в Костанай. Из-за поломки машина съехала в кусты и упала на бок, сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО. 
 

Проезжавшие рядом водители сообщили об этом дорожным полицейским. Патрулировавшие участок автодороги Челябинск - Новосибирск сотрудники батальона патрульной полиции старший лейтенант Адиль Казиев и капитан Серик Сейпиев прибыли на место ДТП. Полицейские вызвали на подмогу тяжелую технику ТОО "Казавтодор" из Мамлютского района, однако застрявший большегруз не удалось вытащить из кювета. К этому времени полицейскими был вызван дополнительно кран на базе КамАЗа. Кузов рефрижератора и переднюю часть пришлось отделить", - рассказали в полиции. 

 
Операция по возвращению большегруза на дорогу длилась более пяти часов и завершилась к девяти часам вечера.
 

После того как получили сообщение, мы сразу направились к водителю. Организовали помощь и приняли меры по обеспечению дорожной безопасности. Водитель не местный, не знал куда обратиться", - отметил инспектор батальона патрульной полиции Адиль Казиев.

 
Водитель поблагодарил всех, кто оказывал ему помощь, и к вечеру следующего дня после устранения поломки продолжил путь.
 

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