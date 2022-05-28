В Алматы автомобиль протаранил летнее кафе

АЛМАТЫ. 27 МАЯ - В Алматы автомобиль въехал в летнее кафе, одна из посетительниц получила травмы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Момент ДТП попал на уличную видеокамеру. Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как белая машина на полном ходу въезжает на территорию летней площадки и разносит столы и стулья. Лишь по счастливой случайности никто из посетителей не оказался в этот момент на пути автомобиля. Тем не менее одна из женщин получила травмы.
Инцидент произошел 24 мая в 19.47. Водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по улице Толе би в западном направлении, на пересечении с улицей Ауэзова при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который двигался по улице Толе би в восточном направлении. В результате столкновения Toyota по инерции продолжила движение, и водитель, не справившись с управлением, допустил наезд на здание, где находится заведение общепита", - сообщили в городском департаменте полиции.
Пострадала одна из посетительниц заведения, она доставлена в одну из больниц Алматы. Водитель Volkswagen убежал с места происшествия, оставив машину.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту падения баннера на людей в Нур-Султане
27.05.2022, 15:49 6866
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Департамент полиции Нур-Султана возбудил уголовное дело по факту падения баннера на женщину и девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Начато досудебное расследование по статье 306 (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РК. Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в столичном ДП.
В акимате района Алматы, где произошел инцидент, сообщили, что работы по изготовлению и установке баннера к 30-летию Независимости выполняла подрядная организация ТОО "Design pro". Баннер установили в 2021 году.
Конструкция была закреплена специальной арматурой и анкерами согласно требованиям. Тем не менее в отношении подрядной организации готовится предписание о недобросовестном выполнении своих обязательств", - сообщили в районном акимате.
В ведомстве подчеркнули, что акимат выплатит пострадавшим материальную компенсацию. Сотрудники находятся на связи с родственниками пострадавшей.
Напомним, вчера во время ураганного ветра в Нур-Султане сорвался баннер "30 лет Независимости". Металлической конструкцией придавило женщину и девочку-подростка. 33-летняя женщина получила множественные переломы.
Участников кортежа в Каскелене оштрафовали на полмиллиона тенге
27.05.2022, 15:29 6996
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Участников кортежа в Каскелене, устроенного в честь последнего звонка, оштрафовали на полмиллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео скандального кортежа опубликовали в паблике almaty_kris_p очевидцы.
На нем видно, что колонна автомашин передвигается по городу с нарушениями. В частности, участники кортежа громко сигналили, а многие из них ехали, наполовину высунувшись из окон.
Нарушителями оказались выпускники одной из местных школ.
Сотрудниками Карасайской районной полиции установлены все водители скандального автокортежа, в отношении которых составлено 39 адмпротоколов на общую сумму 520 710 тенге", - сообщили в полиции.
Вандалы повредили несколько памятников и крестов на кладбище в ЗКО
27.05.2022, 14:06 7991
УРАЛЬСК. 27 МАЯ - В поселке Трекино Западно-Казахстанской области вандалы устроили погром на православном кладбище, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На некоторых могилах сломали деревянные кресты и закрасили лица на памятниках. Жители сняли на видео разрушения", - сообщает портал "Мой город".
Всего разрушено 14 надмогильных сооружений. Полиция ищет виновных.
Бывало, дети забегали на кладбище, сельчане видели. Но то, что произошло сейчас, явно не детские шалости. Вы посмотрите, как надругались над могилами, сломали наполовину кресты, это сколько сил нужно приложить? Надеюсь, что полиция найдет их и накажет по всей строгости закона", - сказала жительница Трекино Мария.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту вандализма ведется досудебное расследование по статье 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
В Нур-Султане на женщину и подростка упал баннер
27.05.2022, 12:15 9131
Фото: instagram/kris.p.nursultan
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В Нур-Султане женщина госпитализирована после падения на нее баннера "30 лет Независимости". Конструкция также задела подростка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Информация о падении конструкции распространилась в соцсетях.
На астанчанку упали "30 лет Независимости". Вчера под вечер у столичной пирамиды. Очевидец и близкий пострадавшей сообщил нам, что инсталляцию сдуло ветром. Она пролетела метров 10-15 с места, где ее установили. Также, по его словам, эта махина никак не была закреплена и держалась лишь на собственном весе. 33-летняя женщина получила множественные переломы. Ночью ее прооперировали и перевели из реанимации в отделение политравмы", - говорится в сообщении паблика kris.p.nursultan.
Также известно, что при падении баннер задел подростка.
По информации столичного управления здравоохранения, пострадавшие доставлены в многопрофильные городские стационары с различными ушибами и травмами для проведения полного обследования.
Женщина получила различные травмы и ушибы. Ее состояние стабильное, пациентка будет находиться в больнице и получать стационарное лечение до полного выздоровления.
Состояние подростка при поступлении среднее, без осложнений. Он отпущен на амбулаторное лечение.
Виновник страшного пожара в Риддере должен возместить 125 миллионов тенге
27.05.2022, 10:16 11136
Фото: ДЧС ВКО
РИДДЕР. 27 МАЯ - Виновный в страшном пожаре в Риддере 2,5 года проведет за решеткой, также суд обязал его выплатить ущерб в 125 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вина осужденного доказывается показаниями свидетеля, непосредственно заметившего очаг пожара на месте отдыха гражданина. Также по заключению экспертов исключены другие очаги пожара. Протоколом осмотра места пришествия был обнаружен и изъят мангал, оставленный осужденным. Актом о пожаре, где поминутно зафиксированы все действия противопожарной службы", - сказала судья Риддерского суда Айнур Ракимова.
Суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый ранее не привлекался к ответственности и воспитывает малолетнего ребенка. Поэтому назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, сообщает телеканал Astana.tv.
Также на процессе рассмотрены 15 исков, по которым осужденный должен возместить ущерб. В сумме это более 125 миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу, впрочем, юристы уже называют его абсурдным.
Суд считает своим долгом - главное вынести какой-то документ, чтобы был судебный акт. 125 миллионов выплатить пострадавшим - это практически нереально. Потому что человек, даже находясь в местах лишения свободы, он является фактически зачастую безработным. А выйдя из мест лишения свободы, выплачивать по половине, допустим, полученного дохода, это можно всю жизнь. И можно и не успеть выплатить", - отметил юрист Алексей Божков.
Будет ли подсудимый обжаловать приговор, пока неизвестно. Что касается пострадавших при пожаре жителей Риддера, то они получили материальную компенсацию. В августе будет год, как погорельцы живут в новых домах.
Год назад, 10 мая, в Риддере вспыхнул пожар. Была объявлена чрезвычайная ситуация. Экстренно из микрорайона Лесхоз эвакуировали жителей. Огонь уничтожил 31 дом, автомастерскую, 6 машин и другую технику. Выгорело почти 300 гектаров хвойного леса. Погибли два человека.
Пламя тушили и с земли, и с воздуха. Двое суток ушло только на то, чтобы локализовать пожар.
Виновника возгорания нашли быстро. Им оказался 36-летний житель Риддера. Он выехал с семьей на отдых в лес, развел огонь, который стал быстро распространяться. Потушить его мужчина не смог, испугался и попытался скрыться. Этот момент и попал на камеру видеорегистратора проезжающей машины.
В Алматы ощущались подземные толчки силой 2-3 балла
27.05.2022, 08:55 11816
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - В Алматы ощущались подземные толчки силой 2-3 балла от землетрясения на границе Казахстана и Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 26 мая в 21.50 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 71 км на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 11,1. Магнитуда MPV 5,5. Глубина 10 км.
Землетрясение ощущалось в Алматы, Медео, Кураме, Тургене, Котырбулаке силой 2-3 балла по шкале МSК-64.
В Мангистауской области в ДТП пострадали семь выпускников
26.05.2022, 08:46 18421
Фото: Lada.kz
АКТАУ. 26 МАЯ - 25 мая на трассе в районе Сайотеса произошло ДТП, в котором пострадали семь выпускников школы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления здравоохранения области Молдир Адиль, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Семь человек получили травмы различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Lada.kz.
Двое участников аварии доставлены санитарной авиацией в областную больницу. Состояние у них тяжелое. У пятерых детей состояние средней степени тяжести. Они находятся в Мангистауской районной больнице", - прокомментировала заместитель директора Мангистауской районной больницы Орынгуль Муканова.
В Таразе школьник на Lexus опрокинулся в канал
25.05.2022, 20:37 23351
ТАРАЗ. 25 МАЯ - 25 мая в Таразе произошло опрокидывание автомашины марки Lexus в канал с водой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21-летний водитель Lexus со знакомыми выпускниками приехал к каналу, чтобы отметить окончание, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.
Когда водитель ненадолго отлучился, один из выпускников самовольно сел за руль автомашины. Молодой человек, перепутав педали тормоза и газа, не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал.
17-летний школьник не пострадал, в момент падения в автомобиле он находился один. Согласно медицинскому освидетельствованию в момент совершения ДТП подросток был трезв.
За правонарушение школьника в присутствии родителей привлекли к административной ответственности по статье 612, часть 2, КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление) с наложением штрафа в размере 20 МРП (63 600 тенге). С родителями провели профилактическую беседу.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?