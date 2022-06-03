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В Восточном Казахстане локализован лесной пожар

02.06.2022, 14:50 14276
В Восточном Казахстане локализован лесной пожар
Фото: ДЧС Восточно-Казахстанской области
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ИЮНЯ - В Восточном Казахстане на территории ГЛПР "Семей Орманы" Жана-Семейского филиала локализован лесной пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пожар, начавшийся 1 июня 2022 года на территории ГЛПР "Семей Орманы" Жана-Семейского филиала, Подгороднее лесничество, в лесной лесопокрытой зоне был локализован 2 июня в 11.00", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. 

 
По данным департамента, в тушении были задействованы силы лесников и департамента по ЧС ВКО, местных исполнительных органов, воинской части № 68303 МЧС. Всего 399 человек личного состава и 85 единиц техники. 
 

Предварительная причина - грозовой разряд. Ориентировочная площадь составила 200 - 250 гектаров. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС региона.


 

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Учителя одной из школ Туркестанской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней школьницы

03.06.2022, 13:26 96
Учителя одной из школ Туркестанской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней школьницы
Фото: pixabay.com
ТУРКЕСТАН. 3 ИЮНЯ - Учителя информатики одной из школ Сарыагашского района Туркестанской области подозревают в изнасиловании девятиклассницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О шокирующем инциденте написала в Instagram блогер Саида ТУРСУМЕТОВА
 

История, которую мне сегодня поведали, из разряда шокирующих. В одной из Сарыагашских школ учитель информатики якобы изнасиловал девятиклассницу. Прямо в школе. В полиции даже якобы есть фото места происшествия. Есть оно и у одного из учителей", - цитирует Турсуметову "Экспресс-К"

 
По словам блогера, после появления публикации с ней связался руководитель отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского района Даулет АКАТОВ.
 

Он рассказал, что сейчас в школе и в селе, где это все произошло, работает специальная группа. Сегодня до 18.00 обещали предоставить ответ. Очень понравилось, как Даулет Анасович сказал: "Школа не публичный дом, а потому все виновные понесут наказание", - пишет журналистка.

 
В школе также ждут проверку из министерства образования. 
 
В пресс-службе управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Экспресс К сообщили следующее:
 

Мы в курсе этой информации. Над этим вопросом работают компетентные органы. Ведутся работы по внутренней проверке. Пока без подтверждения достоверности никакая иная информация не разглашается. Если будет установлена достоверность информации, управление развития человеческого потенциала Туркестанской области примет соответствующие меры".

 
Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции Туркестанской области.
 

Сообщаем, что 30.05.2022 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратилась местная жительница по факту действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 122 часть 1 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Подозреваемый молодой человек установлен и задержан", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

 
В рамках начатого досудебного расследования назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
 
Напомним, в Рудном воспитатель детского дома получил 23 года тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней. 
 

В Кокшетау пьяный посетитель избил сотрудницу кафе

03.06.2022, 11:57 1536
КОКШЕТАУ. 3 ИЮНЯ - В Кокшетау пьяный 25-летний посетитель избил сотрудницу кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 июня в управление полиции города Кокшетау поступило заявление администратора одного из развлекательных заведений областного центра. Сотрудница кафе сообщила, что 1 июня около 03.00 ночи один из клиентов заведения ударил по лицу и животу работницу кафе и покинул здание", - информирует Polisia.kz

 
Сообщается, что личность подозреваемого была установлена, им оказался 25-летний горожанин. 
 

Выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в заведении. Его попыталась разбудить сотрудница кафе, тогда он и напал на нее", - пояснили в полиции. 

 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Также назначена судебно-медицинская экспертиза. 
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области избили администратора сауны.
 

ДТП с участием двух пассажирских автобусов и грузовика произошло в Актюбинской области

03.06.2022, 10:05 3606
Фото: ДП Актюбинской области
АКТОБЕ. 3 ИЮНЯ - В четверг, 2 июня, на трассе Самара - Шымкент напротив жилого массива "Жана Коныс" произошла дорожная авария с участием грузового автомобиля и маршрутных автобусов №№ 21 и 45, стоящих на остановочной площадке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водитель грузового автомобиля HOWO допустил столкновение с маршрутным автобусом № 21, перевозившим 45 пассажиров. От удара маршрутный автобус № 21 столкнулся с маршрутным автобусом № 45, перевозящим 33 пассажира, проинформировали в пресс-службе ДП Актюбинской области.
 
В результате ДТП пассажиры маршрутных автобусов с различными травмами доставлены в больницу.
 

В Актау один подросток утонул, двоих удалось спасти

02.06.2022, 20:48 10666
АКТАУ. 2 ИЮНЯ - Один подросток утонул, двоих спасли на пляже в районе поселка Приморский в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщение о трагедии поступило на пульт спасателей 2 июня в 17.13, сообщает "Лада".
 

Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на "Солдатском пляже", утонул 17-летний подросток. Очевидцами спасено два человека. На данный момент водолазами проводится погружение на дно", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

 

Погоня как в боевике: в Нур-Султане водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции

02.06.2022, 16:55 12736
Погоня как в боевике: в Нур-Султане водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Водитель КамАЗа устроил аварию в Нур-Султане, а затем попытался скрыться с места происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На видео, опубликованном в telegram-паблике Qumash, водитель большегруза, пытаясь скрыться от погони, сначала намеренно таранит полицейскую машину, а затем нападает на сотрудников полиции с кулаками. 
 

Тут и ГТА, и "Форсаж", и "Бойцовский клуб", - прокомментировали видео очевидцы. 

 
 
Инцидент прокомментировали в полиции.
 

30 мая в столице в 17.20 произошло ДТП с участием 39-летнего водителя автомашины КамАЗ, который пытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, допустив столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

 
По факту начато досудебное расследование по статье 380, часть 3, пункт 1, УК "Применение насилия в отношении представителя власти, в отношении двух и более лиц, заявили в департаменте.
 
Подозреваемый арестован на два месяца.
 

В Усть-Каменогорске на стройке упал башенный кран

02.06.2022, 14:48 14781
В Усть-Каменогорске на стройке упал башенный кран
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ИЮНЯ - В Усть-Каменогорске на объекте строительства жилого дома из-за шквального ветра упал башенный кран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 июня 2022 года в 11.20 на объекте строительства жилого дома по проспекту Каныша Сатпаева, микрорайон Спорт, позиция 79-80, произошло падение башенного крана КБ-403 А, принадлежащего ТОО "СтройТрастПроект", - сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК. 

 
По предварительным данным, в результате самопроизвольного движения башенного крана вследствие шквального ветра кран дал крен и потерял устойчивость (облом кранового рельса и отсутствие тупикового упора). 
 

Разрушений и повреждений зданий и сооружений, находящихся вблизи, не произошло. Жертв и пострадавших нет. Во время падения кран не эксплуатировался", - уточнили в комитете. 

 
В ведомстве также добавили, что создается комиссия по расследованию причин произошедшего.
 

Пьяный водитель легковушки попал в ДТП с грузовиком в Актюбинской области

02.06.2022, 11:45 16821
Пьяный водитель легковушки попал в ДТП с грузовиком в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 2 ИЮНЯ - В среду, 1 июня, 44-летний водитель автомашины ВАЗ-21010, двигаясь по автодороге Актобе - Астрахань, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной Shacman, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован в ЦРБ города Алга. Установлено, что водитель автомашины ВАЗ-21010 находился в алкогольном опьянении средней степени, информирует Polisia.kz.
 
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В Павлодаре женщина-врач скончалась после родов

02.06.2022, 09:49 18831
В Павлодаре женщина-врач скончалась после родов
Фото: unsplash
ПАВЛОДАР. 2 ИЮНЯ - Предположительно, из-за кровотечения в больнице Павлодара скончалась роженица, которая работала врачом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
После смерти супруги Сагади Акимбеков остался один с тремя детьми. Его любимой Еркежан было 29 лет. 
 
Как рассказал муж погибшей, их младший сын появился на свет 8 мая. Все прошло хорошо, жена родила сама. Но после началось слабое кровотечение. Роженица не раз обращалась на пост к медсестре, но врач не поспешил. А осмотрев, не увидел серьезных проблем.
 
Вдовец, который сам работает врачом, утверждает, что супругу можно было спасти.
 
В управлении здравоохранения смерть коллеги уже рассмотрели. Причастных наказали, но никого не уволили, информирует irbistv.kz.
 

Директор городской больницы № 1, его заместители и остальной персонал, который принимал участие в оказании помощи данной пациентке, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Заведующий родильным отделением снят с должности и переведен обычным дежурным в ургентную службу", - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Гульнар Буратаева.

 
Супруг написал заявление в полицию, но в течение двух недель ответа не получил.
 
В управлении здравоохранения отметили, сейчас ждут результаты исследования. 6 июня факт смерти женщины в роддоме рассмотрят на уровне министерства. Все материалы передадут в Комитет контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности.
 
В департаменте полиции ответили, что расследование по факту проводят сотрудники фармконтроля. По данным облздрава, это уже третий случай материнской смерти с начала года в Павлодарской области. Регион находится на втором месте по показателям в республиканском антирейтинге.
 

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