В Петропавловске водители скутера и мотоцикла пострадали в ДТП

Фото: Polisia.kz
ПЕТРОВЛОВСК. 7 ИЮНЯ - В Петропавловске произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием двухколесного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Утром 6 июня на улице Набережной 28-летний петропавловец, управляя автомашиной Аudi, при маневре допустил столкновение с мотоциклом. В результате 34-летний водитель и пассажирка Yamaha были доставлены скорой помощью в одно из городских медучреждений, сообщает Polisia.kz.
Около 19.00 на улице Потанина водитель автомашины Renault Duster допустил столкновение со скутером Alpha. В результате ДТП 15-летний водитель скутера получил травмы. По фактам ДТП собраны материалы об административных правонарушениях и для принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции УП Петропавловска.
С начала года в СКО произошло 4 ДТП с участием двухколесного транспорта.