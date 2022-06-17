Два строящихся моста размыло дождями в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. 16 ИЮНЯ - Два строящихся моста разрушились из-за сильных дождей в селе Шанханай Кербулакского района Жетысуской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
15 июня из-за сильных осадков поднялся уровень воды на реке Майтобе. В результате частично размыло грунт двух новостроящихся трубчатых мостов на дороге областного значения Сарыозек - Коктал - Майтобе", - сообщили в районном акимате.
Пострадавших и разрушений нет. Движение осуществляется по объездной дороге.
В акимате отметили, что с прекращением дождя уровень воды в реке снизился, но в результате непогоды пять дворов на улице Бейбитшилик оказались частично подтопленными. На месте затопления работали 27 человек, 11 единиц техники и одна мотопомпа ДЧС и дорожной службы.