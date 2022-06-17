Трое детей утонули в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 16ИЮНЯ - В Акмолинской области за два дня утонули три ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил в ходе брифинга заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым, на зоне отдыха Silk Way в селе Жибек Жолы Аршалынского района утонула девочка 2010 года рождения. В Астраханском районе вблизи села Первомайка на реке Есиль утонули двое несовершеннолетних в возрасте шести и девяти лет. Спикер отметил, что в обоих случаях места не были предназначены для купания.

Как сообщил Касым, до начала купального сезона сотрудниками ОСО ДЧС Акмолинской области производилось обследование водных акваторий, прилегающих к месту зоны отдыха Silk Way. Обследование показало, что дно водоема не пригодно для купания, был выдан соответствующий акт о непригодности.

Несмотря на теплую погоду, вода еще не прогрелась до безопасной температуры для купания (17-18 градусов), в настоящее время температура воды составляет 12-13 градусов. На территории области функционирует 10 коммунальных и 59 частных пляжей. На сегодняшний день обследовано 85 водоемов, по итогам которых даны 78 положительных заключений, также обучено 120 общественных спасателей, - добавил спикер.