В Костанайской области во время паводка размыло новую дамбу

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Своими силами ремонтируют дамбу жители села Ахмета Байтурсынулы в Костанайской области. Новое гидротехническое сооружение не прослужило и года с момента ввода в эксплуатацию. Его размыло во время паводка. Сельчане сделали временное укрепление, но боятся, что река Улы-Жыланшык может прорвать насыпь, сообщает "Хабар 24".
По данным телеканала, дамбу сдали в декабре прошлого года. Чтобы избежать переливов, установили шлюз. Но весной насыпь неожиданно размыло. И уже выше укрепление делали сами жители из грунта и мешков с песком. На строительство этой земляной насыпи из бюджета выдели 20 миллионов тенге. Но качество, по мнению местных жителей, не тянет даже на два.
Все это нужно заново переделывать. Дамбу необходимо расширять и укреплять. В любой момент все может обвалиться. Кругом промоины. Здесь дети у нас ходят. Очень опасно. Кто принимал работу - непонятно. Из районного акимата при вводе объекта здесь никого не было", - говорит житель села Ахмета Байтурсынулы Жолдыхан Нермухамбетулы.
Для сельчан дамба служит переправой в другие области и сенокосные угодья. Но теперь туда пути нет.
Это дорога идет в сторону Кызылорды, Жезказгана и Шымкента. На сенокос здесь проезд был. Теперь только в объезд, а это 60 километров. Грузовая техника по этой дамбе уже не пройдет. На днях трактор с прицепом тут перевернулся", - рассказал житель села Ахмета Байтурсынулы Руслан Жаксынбеков.
По данным "Хабар 24", новую дамбу построили на месте старой. Как и прежняя, она должна удерживать воду в реке Улы-Жыланшык, которая питает два поселка - Ахмета Байтурсынулы и Акколь. Сейчас в месте прорыва бесконтрольный поток.
Вода сильно пошла. Дамба была слабо укреплена, поэтому размыло. Восстанавливали практически всем селом. Сделали как смогли. Вообще, по проекту дамба не предусмотрена для проезда. Только для контроля уровня воды", - отметил аким села Ахмета Байтурсынулы Нурсултан Байдильдин.
Заказчик проекта - акимат Джангельдинского района. Почему дамба поплыла, здесь ответить не смогли. Все знающие чиновники оказались в отпуске или командировке. Сельские же власти ждут подрядчика. Он обещает устранить недочеты до конца лета. У дамбы годовой срок гарантии, говорится в сюжете.