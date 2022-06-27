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В Акмолинской области сильный ветер сорвал кровли домов и школ

26.06.2022, 13:02 25341
КОКШЕТАУ. 26 ИЮНЯ - В двух регионах Акмолинской области сильный ветер сорвал кровли домов и школ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вчера в период с 16.00 по 20.00 в двух регионах области, а именно в районе имени Биржан Сал и Буландынском районе в результате сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду произошли частичные и полные срывы кровли в 3 общеобразовательных школах и в 38 частных жилых домах. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС Акмолинской области. 

 
Сообщается, что для определения ущерба на местах работают комиссии местных исполнительных органов.
 

Также из-за ураганного ветра произошло падение электроопор в ряде населенных пунктов, на данный момент производятся восстановительные работы", - добавили в департаменте.


 

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В Шымкенте в багажнике автомобиля взорвался газовый баллон

27.06.2022, 14:05 1476
ШЫМКЕНТ. 27 ИЮНЯ - В Шымкенте из-за сильной жары в багажнике автомобиля взорвался газовый баллон, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во дворе жилого дома в багажнике автомобиля взорвался маленький газовый баллон, информирует телеканал "Хабар 24". 
 
Сообщается, что в результате шесть человек обратились за медицинской помощью. Четверо из них – дети. Их состояние врачи оценили как легкой степени тяжести. Им назначено амбулаторное лечение. 
 
Как сообщили в департаменте по ЧС, предварительная причина происшествия – перегрев багажника автомобиля от солнечных лучей. В мегаполисе сейчас столбик термометра поднимается до 45 градусов. Спасатели просят горожан быть осторожными и не хранить легковоспламеняющиеся предметы в багажниках авто. 

 

Пожарные предотвратили угрозу взрыва при пожаре кафе в Алматы

27.06.2022, 09:39 5791
Пожарные предотвратили угрозу взрыва при пожаре кафе в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - В Алатауском районе Алматы в микрорайоне Акбулак на улице Байтерекова горит двухэтажное кафе "Терраса", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ДЧС Алматы, на месте пожара развернута работа оперативного штаба. 
 
К настоящему времени пожар локализован, угроза распространения снята.
 
Из горящего здания эвакуировано 3 газовых баллона по 50 литров, а также кислородный баллон. Предотвращена угроза взрыва.
 
В тушении пожара задействованы 23 единицы техники и 55 человек личного состава.

 

Два студента-иностранца утонули в Туркестанской области

27.06.2022, 09:19 6521
ТУРКЕСТАН. 27 ИЮНЯ - В Туркестанской области ведутся поиски тел двух студентов из Индии, которые утонули в каньоне Аксу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В субботу, 26 июня, в каньоне Аксу утонули два студента Южно-Казахстанской медицинской академии.
 
По информации издания "Отырар", студенты из Индии приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник.
 
Очевидцы рассказали, что "в то время, когда двое из отдыхавших пошли купаться, студентов затянуло в водоворот".
 
В настоящее время ведутся активные поиски их тел.
 
В издании отмечают, что глубина каньона Аксу от 50 до 100 м. Не везде есть спуски к воде. 90% заканчиваются вертикальными обрывами.
 

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В ДЧС области уточнили, что группа студентов прибыла в количестве 21 человека, все граждане Индии, из них 20 студентов 1-го курса и один 4-го курса Южно-Казахстанской медицинской академии.

«Поступило сообщение о том, что в Толебийском районе, в пяти километрах от села Ханарык, каньон Аксу, река Аксу, силами ОСО ДЧС, ДП, проводились поиски двух студентов 2001 года рождения, которые 26 июня в 16.49 при неизвестных обстоятельствах упали в воду и утонули.В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС: 19 сотрудников и 1 плавательное средство и 4 единицы техники, ДП: 10 сотрудников и 5 ед. техники», — говорится в сообщении в ДЧС Туркестанской области.


Напомним, 26 июня на Капшагае утонула семья из четверых человек.
 

Сразу пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

27.06.2022, 08:43 7401
Сразу пять человек погибли в ДТП в Атырауской области
Фото: atpress.kz
АТЫРАУ. 27 ИЮНЯ - В субботу на трассе в Атырауской области произошла дорожная авария, в которой погибли пять человек, еще двое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, дорожная авария произошла 26 мая около 16.00 на 31-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу.
 

Столкнулись автомобили Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Tucson 1985 года рождения и 4 его пассажира погибли на месте", - приводит сообщение областного ДП издание atpress.kz.

 
Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу. 
 
Ведется следствие.
 

На Капшагайском водохранилище утонула семья из четверых человек

27.06.2022, 08:35 7741
На Капшагайском водохранилище утонула семья из четверых человек
КОНАЕВ. 27 ИЮНЯ - В минувшую субботу, 26 июня, в Капшагайском водохранилище утонули четыре родственника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла в районе "Голубого залива" в необорудованном для купания месте, информирует ДЧС Алматинской области. 
 
Утонули женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и двое детей 2007 и 2010 годов рождения. Еще одну женщину, 1954 года рождения, спасли.
 
Как стало известно, при купании на водохранилище поднялись волны, и двое братьев начали тонуть, спасать детей кинулись их дядя, тетя и бабушка, спастись удалось лишь бабушке.
 

Трех тонущих девушек спасли в Акмолинской области

25.06.2022, 19:36 45901
Трех тонущих девушек спасли в Акмолинской области
Фото: telegram/aqmola_tjd
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Трех тонущих девушек спасли очевидцы на озере Большое Чебачье Бурабайского района Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Три молодые девушки начали тонуть при купании, заплыв далеко от берега. К счастью, рядом оказались очевидцы, которые бросились в воду и спасли утопающих", - сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области. 

 
Двоих девушек удалось спасти сразу. Третья девушка 2008 года рождения пробыла в воде несколько минут.
 

В момент извлечения подростка на сушу она находилась без сознания. Одна из отдыхающих оказала первую медицинскую помощь и перевернула пострадавшую на бок. Пульс девушки был слабым, спасатели продолжили оказывать медицинскую помощь и на носилках доставили до кареты скорой помощи. На данный момент пострадавшая находится в реанимации с диагнозом "отек легких", - отметили в ДЧС. 

 
В департаменте напомнили о необходимости соблюдения элементарных правил поведения на воде. 
 

 

Тело пропавшего на озере Шалкар мальчика нашли спасатели

25.06.2022, 18:35 48316
Тело пропавшего на озере Шалкар мальчика нашли спасатели
Фото: instagram/batysqaz_tjd
УРАЛЬСК. 25 ИЮНЯ - Тело девятилетнего Савелия Локтева, которого 22 июня на надувном матрасе унесло на середину озера Шалкар, сегодня на берегу нашли спасатели и волонтеры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Тело ребенка нашли спасатели и волонтеры, его выбросило волнами на берег", - сообщили порталу "Мой город" спасатели. 

 
Напомним, 22 июня в Западно-Казахстанской области в поселке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых, и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера. За мальчиком поплыл 66-летний дедушка. В 23.00 того же дня мужчину нашли на противоположном берегу.
 
Ребенка искали три дня. Для поисков был привлечен вертолет.
 

Госкомиссия озвучила итоги расследования трагедии на "АрселорМиттал Темиртау"

25.06.2022, 15:51 51521
Госкомиссия озвучила итоги расследования трагедии на "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: arcelormittal.kz
КАРАГАНДА. 25 ИЮНЯ - Государственная комиссия, проводившая расследование трагедии на "АрселорМиттал Темиртау", определила 100-процентную виновность работодателя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Заказчиком работ - АО "АрселорМиттал Темиртау" и подрядчиком - ТОО "Курылысмет" не была должным образом обеспечена безопасность производства строительно-монтажных работ. Отсутствовала утвержденная проектная документация, а также проект производства работ, технологическая карта на демонтаж печи. Они на рассмотрение экспертной комиссии предоставлены не были. Не были соблюдены нормы законодательства в сфере архитектурно-строительной деятельности", - заявила вчера на брифинге главный государственный инспектор труда по Карагандинской области Ирина Любарская, сообщает eKarganda.kz

 
По ее словам, вина работодателя заключается в грубейших нарушениях правил техники безопасности и в почти полном отсутствии технической документации по ремонту объекта.
 

По итогам специального расследования комиссия определила 100% виновность работодателя. Комиссией были установлены ответственные лица, допустившие данные нарушения. Согласно статье 190 Трудового кодекса РК по окончании расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, копии материалов специального расследования будут направлены в территориальный орган полиции, который в соответствии с законодательством Республики Казахстан примет необходимое решение", - заключила спикер.

 
Напомним, 10 июня в одном из цехов предприятия произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии. 
 
По факту трагедии заведено уголовное дело. 
 
Соболезнования родным и близким погибших выразил президент Касым-Жомарт Токаев. 

Позже в пресс-службе предприятия сообщили, что окажут всестороннюю финансовую помощь семьям погибших работников.
 

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