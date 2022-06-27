В Акмолинской области сильный ветер сорвал кровли домов и школ

КОКШЕТАУ. 26 ИЮНЯ - В двух регионах Акмолинской области сильный ветер сорвал кровли домов и школ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вчера в период с 16.00 по 20.00 в двух регионах области, а именно в районе имени Биржан Сал и Буландынском районе в результате сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду произошли частичные и полные срывы кровли в 3 общеобразовательных школах и в 38 частных жилых домах. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС Акмолинской области.
Сообщается, что для определения ущерба на местах работают комиссии местных исполнительных органов.
Также из-за ураганного ветра произошло падение электроопор в ряде населенных пунктов, на данный момент производятся восстановительные работы", - добавили в департаменте.