В ЗКО утонула школьница

УРАЛЬСК. 29 ИЮНЯ - 15-летняя девочка погибла 29 июня в 15.50, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Девочка утонула в необорудованном для купания месте на реке Урал в селе Рубеженское района Байтерек, сообщает портал "Мой город".
Тело обнаружили и извлекли из воды очевидцы.
В Туркестанской области ведутся поиски тел двух студентов из Индии, которые утонули в каньоне Аксу.
В минувшую субботу, 26 июня, в Капшагайском водохранилище утонули четыре родственника.
24 июня четырнадцатилетний мальчик утонул в реке Иртыш в Павлодаре. Ребенка вытащили из воды, но не смогли спасти.
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Три человека погибли в ДТП в Алматинской области
30.06.2022, 15:07 6401
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - Три человека стали жертвами дорожной аварии, произошедшей сегодня на 37-м километре автодороги Алматы - Жетыген в Талгарском районе Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
31-летний мужчина, управлявший автомашиной Lada Granta, допустил ее опрокидывание близ поселка Жаналык. В салоне автомобиля находились 5 человек, трое из которых погибли на месте происшествия. Также при госпитализации в больницу скончался один из двух пострадавших", - сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
По факту ДТП начато уголовное расследование по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
В Атырау девочки-близняшки выпали из окна третьего этажа
30.06.2022, 13:52 7581
АТЫРАУ. 30 ИЮНЯ - В Атырау из окна третьего этажа дома, расположенного в микрорайоне Нурсая, выпали две пятилетние девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, инцидент произошел 27 июня в 22.10, информирует портал "Мой город".
Близняшки оперлись на москитную сетку, но она не выдержала их веса. Мама девочек находилась в соседней комнате", - отмечает издание.
Сообщается, что детей доставили в реанимационное отделение областной детской больницы.
Спасатели отмечают, что в хронику происшествий чаще всего попадают дети до пяти лет (80% случаев). Половина всех падений связана с мебелью, стоящей возле окна, и невнимательным отношением взрослых.
Двое погибли, десять пострадали в ДТП в Карагандинской области
30.06.2022, 08:41 11346
КАРАГАНДА. 30 ИЮНЯ - Два человека погибли, семеро детей и трое взрослых пострадали в дорожной аварии в Нуринском районе 28 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Две машины столкнулись лоб в лоб на автодороге Жараспай - Нура около десяти часов вечера, сообщает Telegram-канал "Вечерняя Караганда".
По предварительным данным, виновником ДТП стал 58-летний водитель "Хонда Одиссей". Прямо на мосту он выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген Гольф", которым управлял 25-летний мужчина.
Водитель "Хонды" скончался на месте ДТП, водитель "Фольксвагена" скончался в больнице.
Также в больницу с различными травмами были доставлены пассажиры "Фольксвагена" - трое взрослых (супруги и брат женщины) и семеро детей возрастом от 2 до 11 лет.
Факт ДТП зарегистрирован в полиции, и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", -сообщили в ДП Карагандинской области.
С начала года в ДТП погибли более 700 человек
29.06.2022, 20:51 17906
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Министерство внутренних дел призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, а самое главное - помнить, что последствия их игнорирования очень трагические, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С начала года в дорожных авариях погибли более 700 человек и получили травмы около 7 тысяч наших граждан. Ежедневно на дорогах страны гибнут до 10 человек и порядка 70 получают различные телесные повреждения, сообщает Polisia.kz.
Только вчера за сутки зарегистрировано по стране 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 57 травмированы.
Значительное число пострадавших - это дети и молодые люди до 40 лет.
Анализ дорожных аварий указывает, что основными причинами их совершения остаются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, опрокидывание, наезд на пешеходов.
Люди оказались заблокированными во время пожара в караоке-баре в Алматы
АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ - В Алматы в Медеуском районе произошел пожар в караоке-баре "Рояль", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, 28 июня в 17. 09 пожарные выехали в Медеуский район, улица Толе би, 35/23, на сообщение о возгорании караоке-бара "Рояль". По прибытии в 17.17 обнаружено горение помещений караоке-бара на первом этаже административного здания, огонь успел охватить площадь в 30 квадратных метров.
На первом и втором этажах создалось плотное задымление и высокая температура, люди, находящиеся на вышележащих этажах (других организаций), остались заблокированными от выхода. Из окон вышележащих этажей они звали о помощи, один их них выбежал на козырек здания", - проинформировали в департаменте.
Сообщается, что в ходе тушения пожара было спасено 4 человека (3 женщины - 49, 50, 61 года и один мужчина 39 лет). Двое спущены по пожарной автолестнице, еще двоих вывели сквозь ядовитый дым, надев спасательный колпак.
В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Пожар локализовали за 30 минут, ликвидировали в 18.03. Спасенных осмотрела прибывшая бригада медицинской службы, в настоящее время их жизни ничего не угрожает", - добавили в ведомстве.
В пригороде Павлодара нашли тело пропавшего 18-летнего парня
29.06.2022, 10:26 25046
ПАВЛОАДАР. 29 ИЮНЯ - В пригороде Павлодара нашли тело пропавшего на пляже парня. Поиски длились около суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тело пропавшего 18-летнего парня спасатели нашли днем 28 июня в 13 километрах от областного центра - возле поселка Жанаул, сообщает Pavlodarnews.kz.
При проведении поисковых работ сотрудники оперативно-спасательного подразделения обнаружили тело на поверхности воды и вытащили его на берег. Обстоятельства гибели выясняются, дело рассматривает полиция", - говорится в сообщении областного ДЧС.
Спасатели искали парня 23 часа 40 минут. В операции задействовали четырех человек и одно плавсредство.
По данным издания, погибший отдыхал на центральном пляже Павлодара возле площадки для пляжного футбола в компании другого молодого человека и не вернулся из воды. Несмотря на то что на пляже было много народа, куда парень делся, никто не видел.
Напомним, на Капшагае утонула семья из четырех человек.
В Туркестанской области ребенок застрял в 25-литровом бидоне
28.06.2022, 19:49 34071
ТУРКЕСТАН. 28 ИЮНЯ - Инцидент произошел в селе Атакент на территории частного жилого дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Девочка 2015 года рождения осталась без присмотра взрослых и залезла в 25-литровый бидон, из которого не смогла выбраться самостоятельно, сообщает OTYRAR.
Родители ребенка обратились за помощью к спасателям. Через 15 минут на месте были четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС. Чтобы вызволить девочку, пришлось применить сварку. Затем ребенка извлекли из бидона и передали родителям. Помощь врачей не потребовалась.
В Туркестанской области мать четверых детей погибла после зверских побоев мужа
28.06.2022, 13:51 35581
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 28 ИЮНЯ - В Туркестанской области мать четверых детей погибла в результате зверских побоев мужа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла в поселке Жетысайского района, информирует otyrar.kz.
За жизнь пострадавшей боролись 11 врачей, но спасти ее не удалось, женщина скончалась в реанимации. Погибшей было всего 30 лет. Четверо детей, младшему из которых только шесть месяцев, в миг осиротели.
По данным департамента полиции Туркестанской области, подозреваемый в убийстве задержан. Ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
11 июня на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В тот же день полицейские зарегистрировали данный факт по первой части 106-й статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый 14 июня был задержан и взят под стражу. Пострадавшая женщина в течение недели, не приходя в сознание, скончалась в больнице", - проинформировала пресс-секретарь ДП Туркестанской области Гульнар Абдужаппарова.
По ее словам, в связи с этим уголовное дело переквалифицировано по третьей части 106-й статьи "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые экспертизы.
Отмечается, что на горячую линию фонда "НеМолчи.KZ" по всему Казахстану в день обращаются около 40 женщин с просьбой спасти от домашних тиранов.
По словам руководителя фонда "НеМолчи.KZ" Дины Смаиловой, жертвам домашнего насилия советуют обратиться в кризисные центры, но это не решение проблемы.
Кризисный центр нужен, но только на такое время, чтобы она пришла на три дня, за три дня этого тирана закрыла полиция или полностью изолировали от семьи, вывезли все его вещи и сказали: живи где-то там. Вот постройте эти кризисные центры для мужчин. Постройте такие центры, чтобы мужчины туда пришли и через полгода они вышли человеком. Чтобы он не пил, не употреблял наркотики, не агрессировал в адрес женщины", - заявила Дина Смаилова.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?