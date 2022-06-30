В ЗКО утонула школьница

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Министерство внутренних дел призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, а самое главное - помнить, что последствия их игнорирования очень трагические, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала года в дорожных авариях погибли более 700 человек и получили травмы около 7 тысяч наших граждан. Ежедневно на дорогах страны гибнут до 10 человек и порядка 70 получают различные телесные повреждения, сообщает Polisia.kz

Только вчера за сутки зарегистрировано по стране 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 57 травмированы.

Значительное число пострадавших - это дети и молодые люди до 40 лет.

Анализ дорожных аварий указывает, что основными причинами их совершения остаются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, опрокидывание, наезд на пешеходов.