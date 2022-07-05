В Алматы поступило сообщение о минировании торгового дома

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В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции к прилегающей к данному объекту проезжей части осуществляется отвод транспортных средств", - прокомментировали в ДП Алматы.
Как проинформировали в центре оперативного управления ДП, проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной.
Вместе с тем в полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.
Напомним, 26 июня в ДП Алматы поступило сообщение о минировании ТРЦ "Москва", которое оказалось ложным.