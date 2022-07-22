В Карагандинской области шахтеры устроили забастовку с требованием повысить зарплаты

Фото: Telegram-канал Патриот
По словам бастующих горняков, зарплата уже много лет остается на прежнем уровне.
Руководство ТОО не хочет повышать зарплату. Денег не хватает, а ведь у всех семьи, дети, кредиты", - говорят они.
Кроме того, рабочие недовольны условиями работы - оборудование старое, изношенное. Средств индивидуальной защиты не хватает.
На переговоры прибыл исполняющий обязанности акима Шетского района Даурен Карсембаев, сообщает Telegram-канал "Патриот".
Он просил шахтеров разойтись по рабочим местам и не срывать графики, при этом обещал сесть за стол переговоров с руководством предприятия. Также в переговорах участвует прокурор района Елдос Жаппар.
В акимате области сообщили, что к вечеру 20 июля забастовка завершена.
Проведены переговоры, есть определенные договоренности по организационным вопросам. Остальные вопросы будут решены до 3 августа", - сообщили в акимате Карагандинской области.