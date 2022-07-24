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В Кызылорде в надувном бассейне утонул двухлетний ребенок

23.07.2022, 10:53 12516
В Кызылорде в надувном бассейне утонул двухлетний ребенок
Фото: Depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 23 ИЮЛЯ - В Кызылорде в надувном бассейне утонул двухлетний ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ДЧС Кызылординской области, 22 июля 2022 года в 19.25 во дворе жилого дома в Кызылорде остался без присмотра взрослых и утонул в надувном бассейне ребенок 2020 года рождения.
 
В ДЧС призывают не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности на водоеме.
 

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В результате стрельбы в Есике госпитализированы два человека

23.07.2022, 15:56 8221
В результате стрельбы в Есике госпитализированы два человека
ЕСИК. 23 ИЮЛЯ - В результате стрельбы в Есике госпитализированы два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

22 июля 2022 года в УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Есика были слышны звуки выстрела. В ходе проверки факт подтвердился и стало известно, что в приемный покой Енбекшиказахской ЦРБ с огнестрельными ранениями были доставлены 18- и 30-летние жители Есика", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. 

 
Данный факт зарегистрирован в полиции по статье 24, часть 3, 99, часть 2, пункты 1, 9, УК РК (Покушение на убийство) и начато досудебное расследование. 
 

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей подозреваемых и их поимке. Ход расследования взят на особый контроль руководством департамента полиции, и проводятся необходимые следственные мероприятия, о полученных результатах которых будет сообщено дополнительно. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - добавили в полиции.

 

Тело незаконного старателя нашли в неработающей шахте в Акмолинской области

22.07.2022, 19:27 27786
Тело незаконного старателя нашли в неработающей шахте в Акмолинской области
Фото: Алтыналмас
КОКШЕТАУ. 22 ИЮЛЯ - В золотодобывающей шахте Бестобе в Акмолинской области обнаружен труп, предположительно, незаконного старателя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тело в спальном мешке обнаружили утром осмотрщики клетьевой на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со стволом шахты, сообщает пресс-служба компания "Алтыналмас".
 
Диспетчер вызвал полицию на место происшествия. Тело опознали, погибшим оказался житель поселка Бестобе. Работником рудника он не являлся.
 
Шахта золотодобывающего рудника Бестобе не работает почти год, а нижние горизонты затоплены грунтовыми водами.
 
Ранее, в апреле текущего года, на горизонте шахты Западная этого же рудника обходчики обнаружили тело 43-летнего жителя Павлодарской области. По данным полиции Степногорска, он скончался от ишемической болезни сердца. Покойный незаконно проник в шахту, где его, вероятно, бросили напарники. 
 
Не исключено, что в данном случае произошла такая же ситуация: старатели положили тело напарника в спальный мешок и оставили рядом со стволом шахты, чтобы работники рудника подняли его на поверхность.
 

В Алматы неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из ТРЦ

22.07.2022, 17:08 35501
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В Алматы неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Москва". Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

22 июля в 14.50 часов в департамент полиции поступило сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов города Алматы. В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции на прилегающей к данному объекту проезжей части осуществляют отвод транспортных средств", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

 
Как информировали в центре оперативного управления ДП, проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной.
 
Вместе с тем в полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.
 

В Алматы студент спас двухлетнего ребенка от падения с высоты 7-го этажа

22.07.2022, 14:16 44916
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В Алматы студент физкультурного факультета педагогического университета имени Абая Махмуд Ерасыл Архатулы спас двухлетнего ребенка от падения с высоты 7-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ДЧС Алматы, днем 21 июля на высоте 7-го этажа многоэтажного жилого комплекса "Алтынбулак" в ограждении застрял ребенок.
 

Головой застрял между решетками, а туловище и руки болтались в воздухе, он мог упасть на парапет подъезда", - рассказал очевидец Ермекбай Тамабаев, который прогуливался во дворе дома с годовалым внуком и услышал крики ребенка.

 
Мужчина позвал на помощь молодых людей, стоявших у подъезда.
 

Я просил залезть на козырек подъезда, чтобы как-то смягчить удар, если ребенок будет падать. На мою просьбу немедленно отозвался молодой человек, который незамедлительно бросился на помощь. Буквально в последние минуты он успел схватить маленького мальчика, державшегося из последних сил за решетки, после чего передал его испуганной маме", - сообщил он. 

 
Спасателем оказался студент физкультурного факультета педагогического университета имени Абая Ерасыл Махмуд.
 
Руководством ДЧС города Алматы инициировано в Министерство по ЧС РК поощрение.

 

Сильный ветер снес крыши с нескольких зданий в Павлодарской области

22.07.2022, 13:25 46926
Фото: ДЧС Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 22 ИЮЛЯ - В Железинском районе Павлодарской области ветер снес крыши фельдшерско-акушерского пункта в селе Алаколь и школы в селе Петропавловке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Порывы достигали 16 метров в секунду, сообщает Pavlodarnews.kz. 
 

Полностью крышу одноэтажной Буденовской основной школы снесло еще 25 июня, ущерб на 200 квадратных метрах. Здание временно "накрыли", на капитальный ремонт кровли выделили деньги", - проинформировал руководитель районного отдела чрезвычайных ситуаций Дмитрий Чумаков. 

 
Сообщается, что 21 июля крыша учебного заведения пострадала во второй раз, ветер сорвал ее на 50 квадратных метрах. В этот же день слетело 187 квадратных метров крыши фельдшерско-акушерского пункта на улице Ленина, 9,в селе Алаколь. Кроме того, частично ветер повредил кровли в 21 частном жилом доме по району. Жертв и пострадавших нет.
 

Расследование причин обрушения трубы на ТЭЦ Петропавловска завершено

22.07.2022, 12:09 52446
Расследование причин обрушения трубы на ТЭЦ Петропавловска завершено
Фото: Минэнерго РК
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ИЮЛЯ - Комиссия Министерства энергетики Республики Казахстан завершила расследование технологического нарушения с обрушением дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целях обеспечения полноты расследования и выяснения причин обрушения дымовой трубы комиссией были назначены энергетическая экспертиза режимов работы котлов, параметров уходящих газов от котлов, режимов эксплуатации дымовой трубы, параметров дымовых газов в трубе и техническая строительная экспертиза дымовой трубы № 1.
 
На основании заключений экспертиз и выводов комплексного научно-технического исследования комиссия назвала следующие причины обрушения:
 
  • дефекты проектирования и дефекты бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы;
  • ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов, сроков проведения очередного обследования;
  • несоблюдение режимов работы котлов в части температуры уходящих газов за котлами;
  • высокая аварийность котлов и частые пуски с использованием мазута после аварийного останова котлов, приведшие к ухудшению условий работы газового тракта и дымовой трубы в отношении образования конденсата и низкотемпературной коррозии;
  • ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ПТЭЦ-2.
 

Таким образом, совокупность вышеуказанных факторов послужила причиной обрушения дымовой трубы. По результатам работы комиссии были разработаны основные организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений", - говорится в сообщении Минэнерго РК.

 
По фактам допущенных нарушений и недостатков будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
 
За допущенные в ходе ремонтной кампании недостатки, выразившиеся в увеличении количества аварий и остановов оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов решением совета директоров к ответственным руководителям АО "Севказэнерго" были приняты дисциплинарные меры в виде освобождения от занимаемой должности и понижения в должности.
 


Напомним, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения. Было принято решение о сносе обрушевшийся трубы.

Министерство энергетики Казахстана пообещало выделить 17,5 млрд тенге на ремонт Петропавловской ТЭЦ.

В Минэнерго сообщили, что энергооборудование в Казахстане изношено на 70-80%. 
 

В 428 километрах от Алматы произошло землетрясение

22.07.2022, 10:27 53816
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 428 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сеть станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК сообщила, что землетрясение зафиксировано 22 июля в 6.37 алматинского времени.
 
Энергетический класс землетрясения - 9.6. Магнитуда MPV - 4.3. Глубина - 30 километров. Сведений об ощутимости нет.
 

В Шымкенте на складе стройматериалов произошел крупный пожар

22.07.2022, 10:10 50056
В Шымкенте на складе стройматериалов произошел крупный пожар
Фото: Кадр с видео
ШЫМКЕНТ. 22 ИЮЛЯ - В Шымкенте в складском помещении ТОО "НИК" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 июля 2022 года в 14.42 в ДЧС Шымкента поступила информация о пожаре на улице Сайрамская Енбекшинского района.
 
Прибывшие на место происшествия первые пожарные подразделения установили, что на территории бывшего кирпичного завода произошло загорание одноэтажного складского здания ТОО "НИК", рассказали в ДЧС города. 
 
По предварительным данным, на складе хранились ЛДСП, ламинат и бытовая техника. 
 
Общая площадь пожара составила 1800 квадратных метров.
 
Пожар локализован в 17.07. 
 
Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

 

 

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