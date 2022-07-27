В Жетысуской области ребенка насмерть задавило прицепом трактора

Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК

АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В Комитете промышленной безопасности озвучили предварительную причину падения башенного крана на стройплощадке в Алматы, в результате которого погиб рабочий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предварительным данным, вследствие нарушения техники безопасности в процессе демонтажа башенного крана секция стрелы опрокинулась (секция стрелы не была закреплена должным образом)", - говорится в сообщении ведомства.

В результате несчастного случая пострадали два человека. Один из них погиб на месте происшествия, второй получил травму головы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

При этом отмечается, что с ноября 2021 года кран не эксплуатировался в связи с приостановкой строительства (кран 2021 года выпуска, собственник ТОО "Поток-8").

Напомним, 26 июля 2022 года на строительном объекте ТОО СК "Алматау Строй Гарант" в Алматы, микрорайоне Жетысу-3, на участке 55А около 17.30 произошел несчастный случай.









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