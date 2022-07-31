Названо число пострадавших в результате столкновения двух автобусов в Уральске

Как сообщает портал "Мой город", с места ДТП доставили 14 пострадавших в городскую многопрофильную больницу.
32-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделение нейрохирургии. 51-летней женщине диагностировали перелом трех ребер, ее готовят к операции. У 46-летнюю пострадавшую с переломом ключицы поместили в отделение политравмы. 60-летний мужчина с переломом двух ребер от госпитализации отказался. 3-летнего ребенка доставили в Областную детскую многопрофильную больницу. Он находится на обследовании. У остальных диагностированы ушибы мягких тканей, все направлены на амбулаторное наблюдение", - проинформировали в управлении.
Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).
Напомним, в Уральске на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита столкнулись два пассажирских автобуса.