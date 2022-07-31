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В Уральске столкнулись два пассажирских автобуса

30.07.2022, 14:34 15126
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 30 ИЮЛЯ - В Уральске на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита столкнулись два пассажирских автобуса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Авария произошла 30 июля около 11.00. 
 

От удара один из автобусов упал на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry. Пассажирам пришлось покидать салон автобуса через разбившееся лобовое окно. Место оцепили сигнальной лентой, приехали три кареты скорой помощи", - информирует портал "Мой город". 

 
Сообщается, что на месте работают медики и сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
 

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В Казахстане двое военнослужащих совершили суицид

30.07.2022, 19:59 11071
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане военнослужащий срочной службы воинской части 3517 (город Степногорск) и военнослужащим по контракту воинской части 3502 (город Актау) совершили суицид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

29 июля около 21.00 выполняя службу в качестве дневального по автопарку, военнослужащий срочной службы рядовой отпросился у дежурного по автопарку сходить в туалет. Через некоторое время он был обнаружен в кладовом помещении автопарка в повешенном состоянии", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК. 

 
Отмечается, что дежурной службой автопарка была оказана первая медицинская помощь, после чего военнослужащий был доставлен на санитарной машине в ЦГБ города Степногорска, где была констатирована смерть рядового. 
 

30 июля в 05.15 в воинскую часть поступила информация о том, что старший сержант совершил суицид путем самоповешения. При выяснении обстоятельств стало известно, что около 03.30 ночи супруга обнаружила мужа в туалете дома в подвешенном состоянии", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Сообщается, что по данным фактам было доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины обстоятельства выясняются, проводятся служебные расследования. 
 
Cогласно статьи 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования), данные досудебного расследования не подлежат разглашению 
 

Названо число пострадавших в результате столкновения двух автобусов в Уральске

30.07.2022, 19:53 10946
Названо число пострадавших в результате столкновения двух автобусов в Уральске
УРАЛЬСК. 30 ИЮЛЯ - В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области назвали число пострадавших в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "Мой город", с места ДТП доставили 14 пострадавших в городскую многопрофильную больницу. 
 

32-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделение нейрохирургии. 51-летней женщине диагностировали перелом трех ребер, ее готовят к операции. У 46-летнюю пострадавшую с переломом ключицы поместили в отделение политравмы. 60-летний мужчина с переломом двух ребер от госпитализации отказался. 3-летнего ребенка доставили в Областную детскую многопрофильную больницу. Он находится на обследовании. У остальных диагностированы ушибы мягких тканей, все направлены на амбулаторное наблюдение", - проинформировали в управлении. 

 
Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения). 
 
Напомним, в Уральске на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита столкнулись два пассажирских автобуса.
 

Из-за заглохшего двигателя мужчина несколько часов пробыл в воде на Капшагайском водохранилище

29.07.2022, 20:26 28066
КОНАЕВ. 29 ИЮЛЯ - Мужчина потерял заглохший скутер и несколько часов пробыл в воде на Капшагайском водохранилище, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
28 июля около 22.00 на дежурную линию областного департамента по ЧС поступило сообщение, что мужчина 1988 года рождения, отдыхающий на Капшагайском водохранилище, около 19.00 уплыл на скутере и не вернулся назад, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
 
В 23.10 сотрудникам оперативно-спасательного отряда Кунаева удалось найти мужчину в 700-800 метрах от берега - он находился в воде в спасательном жилете. Выяснилось, что мужчина отплыл от берега на скутере, а вскоре у него заглох двигатель. 
 
Мужчина попытался самостоятельно отбуксировать до берега скутер, но не рассчитал силы и упустил его, скутер уплыл в неизвестном направлении. Спасатели доставили пострадавшего на берег и провели инструктаж по правилам безопасности на воде. В медицинской помощи он не нуждался.
 

В Уральске ребенка насмерть придавило воротами на спортплощадке

29.07.2022, 19:19 30461
В Уральске ребенка насмерть придавило воротами на спортплощадке
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - Трагедия произошла 27 июля в 21.15 на одной из спортивных площадок Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бабушка Нурамира Галия Есеналиева рассказала, что в тот день ее внук играл с друзьями на футбольное поле. Спустя пятнадцать минут в домофон квартиры дети с площадки сообщили, что с Нурамиром произошла трагедия, сообщает портал "Мой город".
 
По словам женщины, когда приехали медики, внук уже был без сознания. Оказали первую помощь. Уже в больнице сообщили, что Нурамир умер.
 
Женщина говорит, что футбольные ворота не были закреплены и приварены к металлической опоре. 28 июля приходили чиновники и просили у семьи извинения. Специалисты приварили вторые ворота на площадке, а те, которые упали на Нурамира, увезли.
 
Сейчас на место гибели мальчика несут цветы и мягкие игрушки в память о Нурамире. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что мальчик получил несовместимые с жизнью травмы.
 

Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Доставили в городскую многопрофильную больницу в 22.10. Состояние оценивалось как тяжелое. Несмотря на усилия врачей, через полчаса от полученных травм он скончался", - пояснили в ведомстве.

 
В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что происшествие зарегистрировано как несчастный случай. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
 

В Алматы "заминировали" Центральную городскую клиническую больницу

29.07.2022, 18:25 32476
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Сотрудникам департамента Алматы поступило сообщение о заминировании Центральной городской клинической больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На территории медицинского учреждения провели осмотр и поисковые мероприятия, сообщает пресс-служба ДП Алматы. 
 
Из здания были эвакуированы пациенты и персонал. К работе были подключены саперные подразделения.
 
Сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.
 

В Западном Казахстане каракурт укусил 9-летнего мальчика

29.07.2022, 16:25 34501
В Западном Казахстане каракурт укусил 9-летнего мальчика
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - Ребенок попал в реанимацию в Уральске после укуса ядовитого паука, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мальчик поступил в больницу из поселка Круглоозерное, сообщает портал "Мой город".
 

Поступил в очень тяжелом состоянии с жалобами на повышенную потливость, общую резкую слабость, боли по всему телу и повышенное артериальное давление. Его укусил паук "черная вдова". Мальчик сам заметил паука, стряхнул его себя, родители поместили его в стеклянную банку и привезли к нам. Это очень верное решение, мы сразу знали, какое лечение будет. Это очень опасно, при таких укусах возможен даже паралич или смертельный исход. Яд воздействует на весь организм. Просим родителей быть более бдительными, не выпускать детей на поле босиком и предостерегать от укусов насекомых", - рассказала педиатр областной детской многопрофильной больницы Эльвира Давлетова.

 
Сейчас состояние маленького пациента оценивается как стабильно тяжелое. Он находится в реанимации, в сознании, уже самостоятельно ест. 
 
Врачи советуют при подобных укусах сразу обращаться за медицинской помощью.

 

В Павлодарской области загорелся сухостой

29.07.2022, 15:11 35851
В Павлодарской области загорелся сухостой
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 29 ИЮЛЯ - В Павлодарской области в десяти километрах от села Разумовка Актогайского района горели сухая трава и камыш, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ликвидировать пожар удалось спустя три с лишним часа, сообщает Pavlodarnews.kz. 
 

Пожар локализовали в 23.15, ликвидировали в 23.47. Причиной стал грозовой разряд", – рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям 

 
Огонь тушили четыре человека личного состава ДЧС, использовали одну спецмашину. Также участвовали восемь человек из добровольного пожарного формирования.
 

На одной из баз отдыха в Уральске утонул пятилетний мальчик

29.07.2022, 13:29 32916
На одной из баз отдыха в Уральске утонул пятилетний мальчик
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - В Уральске пятилетний мальчик утонул на пляже базы отдыха Saya в районе Желаевского карьера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "Мой город", трагедия произошла 28 июля. 
 
По данным ДЧС ЗКО, пятилетний ребенок пришел на пляж вместе с родителями и родственниками. Мальчик плавал на надувном круге, а взрослые в этот момент находились в летнем кафе, которое находится в 50 метрах от берега. Спустя какое-то время они обратили внимание, что ребенок исчез. После 40 минут поисков, в 19.40 один из спасателей пляжа нашел тело мальчика. 
 

Место происшествия является оборудованным для купания. На пляже есть наблюдательная вышка, однако она установлена так, что не обеспечивает полный обзор места купания. Имеется детский пляж (лягушатник). Всего в день происшествия на смене находились семь спасателей. Рейд на базе отдыха проводится регулярно, в последний раз сотрудники ОЧС проводили его 24 июля", - сообщили в департаменте.


Ранее сообщалось, что в Кызылорде в надувном бассейне утонул двухлетний ребенок.
 

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