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В Жамбылской области заключенный напал на сотрудников администрации колонии

01.08.2022, 20:36 19371
ТАРАЗ. 1 АВГУСТА - Осужденный напал на сотрудников администрации учреждения ЖД-158/7 в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
ЧП произошло во время утренней проверки, сообщили в комитете уголовно-исполнительной системы.
 
Пострадавшим в результате происшествия оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент их состояние оценивается как "стабильное". Осужденный, совершивший нападение на сотрудников, изолирован в дисциплинарный изолятор.
 
Факт зарегистрирован в книге учета информации, назначена служебная проверка.
 

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В Уральске двум детям отрезало фаланги пальцев на детской площадке

02.08.2022, 15:35 1736
В Уральске двум детям отрезало фаланги пальцев на детской площадке
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 2 АВГУСТА - В Уральске на детской площадке в микрорайоне Кунаева 13-летнему мальчику отрезало фалангу пальца, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал Адильбек Курманиязов, дедушка пострадавшего ребенка, в полдень 25 июля внук пошёл играть с мальчишками на площадку. Спустя десять минут он прибежал домой с травмой. Родные вызвали скорую, но, не дождавшись, повезли ребёнка в больницу на такси, пишет "Мой город".
 

Доехали до ближайшей городской больницы, там сделали перевязку и нас отправили в многопрофильную детскую больницу. Там сделали всё необходимое: обработали рану и пришили палец, который висел на кусочке мяса. Это шок для ребёнка. Мы сначала никуда не обращались. Но смотрю, качели так и стоят, никто их не убирает, там продолжают кататься другие дети. Каждому ребёнку не объяснишь, что это опасно. Не первый случай в нашем городе. Именно на таком детском тренажёре недавно мальчику отрезало две фаланги. Почему его вообще не уберут", - говорит дедушка.

 
Мальчик теперь посещает частные клиники. Врачи делают всё возможное, чтобы палец прижился, но никаких прогнозов не дают, потому что случай сложный.
 
Мама мальчика Альбина рассказала, что сын был в шоковом состоянии и даже успокаивал взрослых.
 

Он у меня очень мужественный, занимается спортом, есть достижения по борьбе. Тётя Диаса обратилась в полицию. Мы просим, чтобы убрали такие качели, ведь дети травмируются. Наверное, эта площадка не бесхозная. Нужно следить за инвентарём", - говорит женщина.

 
Аналогичный случай произошел на той же детской площадке 27 июля, тогда мальчику отрезало две фаланги пальцев. В этот же день на 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался.
 
Теперь акимат Уральска намерен проверить все детские и спортивные площадки в городе, а после исправить выявленные дефекты.
 

Страшное ДТП произошло с участием мопеда в Алматы

02.08.2022, 13:29 5166
Страшное ДТП произошло с участием мопеда в Алматы
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - В соцсетях опубликовано видео страшного ДТП с участием мопеда в Алматы. На кадрах запечатлено, как водитель мопеда на скорости врезается в остановившийся на правой полосе проезжей части дороги автомобиль, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, 30 июля 2022 года, около 11.50, водитель мопеда без госномеров двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении и из-за несоблюдения дистанции въехал в автомашину марки Mitsubishi. 
 

В результате ДТП водитель мопеда с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Материал находится в производстве УП Бостандыкского района", - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов. 


 

В Казахстане с начала лета утонули 140 человек: Смаилов поручил повысить меры безопасности на воде

02.08.2022, 10:28 8206
В Казахстане с начала лета утонули 140 человек: Смаилов поручил повысить меры безопасности на воде
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на заседании правительсва сообщил, что с 1 июня в Казахстане утонули 140 человек, из них 49 - дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хочу обратить внимание на очень важную тему. Как вы знаете, сейчас в разгаре купальный сезон. К сожалению, несоблюдение мер безопасности на воде приводят к смертельным случаям.Только с 1 июня на водоёмах страны утонуло 140 человек, из них 49 детей", - сказал Смаилов.

 
По его словам, в сравнении с прошлым годом количество смертельных случаев на воде сократилось на 42%. 
 

Тем не менее, я считаю, что это все равно достаточно высокие показатели смертности. Поэтому мы должны принять все меры для недопущения подобных трагедий, особенно с участием детей" - высказался глава кабмина.

 
Он поручил Министерствам по чрезвычайным ситуациям, Минэкологии совместно с акиматами принять меры по повышению безопасности на воде, оборудованию специальных мест для купания, наличию спасателей.
 

В Павлодаре из-за обильного дождя затопило спорткомплекс

02.08.2022, 09:42 9096
ПАВЛОДАР. 2 АВГУСТА - В Павлодаре тренировки в комплексе "Спорт-сити" приостановлены до 8 август аиз-за коммунальной аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации очевидцев, вода залила первый и второй этажи здания "Спорт-сити", информирует Pavlodarnews.kz.
 
В управлении физкультуры и спорта Павлодарской области сообщили, что произошло разрушение водоотводной трубы ливневой системы. На место вызвали подрядчика. 
 

Для просушки электрической арматуры принято решение приостановить тренировочный процесс до 8 августа", - прокомментировали в ведомстве.

 
Последствия аварии устраняются.

 

В ДТП на трассе в Туркестанской области погибли три человека

02.08.2022, 09:36 9461
ШЫМКЕНТ. 2 АВГУСТА - Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Арысь - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, произошло 1 августа на трассе Арысь-Шымкент, сообщает издание "Отырар".
 
Столкнулись легковые автомобили LADA Priora и LADA (ВАЗ) 21099. В результате ДТП 3 человека скончались на месте.
 
Проводится расследование обстоятельств случившегося.
 

Обнаружено тело утонувшего акима Махамбетского района Атырауской области

02.08.2022, 08:40 10491
АТЫРАУ. 2 АВГУСТА - Обнаружено тело утонувшего акима Махамбетского района Атырауской области Рината Джанглишова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы акимата Атырауской области, вчера вечером в реке Жайык обнаружено тело утонувшего акима Махамбетского района. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, сообщает "Ак Жайык" .
 
Напомним, мужчина утонул 31 июля около 20.30 "в необорудованном для купания месте при неизвестных обстоятельствах".
 
В ДЧС сообщили, что тело было обнаружено 1 августа в 20.00 в 25 километрах от места происшествия (окраина села Сарайшык), на берегу Урала местными жителями. Назначена судмедэкспертиза.
 

Ринат Джанглишов был назначен акимом Махамбетского района в феврале 2021 года. Он запомнился коллегам как профессионал своего дела. Аким Атырауской области и все коллеги выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной кончиной Рината Бауыржановича", - сообщили в акимате.

 

В Алматинской области в ДТП с участием трактора пострадали четыре человека

01.08.2022, 19:51 19806
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
КОНАЕВ. 1 АВГУСТА - ДТП с участием трактора и Mercedes-Benz произошло утром 29 июля в Енбекшиказахском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительным данным, 64-летний водитель Mercedes-Benz на 100 км автодороги Алматы-Шелек-Хоргос допустил столкновение с трактором марки "Беларусь", сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
 
В результате аварии получили различные травмы четыре человека. Пострадавшие доставлены в больницу Есика. Назначены все необходимые экспертизы и ведется следствие.
 

На Алоколе четырех человек унесло ветром на катамаране

01.08.2022, 18:56 20126
На Алоколе четырех человек унесло ветром на катамаране
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 1 АВГУСТА - В селе Акши на озере Алаколь четверо молодых людей, один из которых несовершеннолетний, отплыли от берега на катамаране и из-за сильного ветра не смогли вернуться. Их унесло на середину озера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ДЧС вызов поступил 1 августа в 05.15. На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского региона, сообщает пресс-служба ДЧС Жетысуской области.
 
В 05.40 в 1,5 км от берега молодые люди 2000, 2003, 2007 годов рождения, найдены и доставлены на берег. Со спасенными проведена профилактическая беседа по безопасности на воде.        
 

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