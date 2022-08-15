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В ЗКО произошло смертельное ДТП

14.08.2022, 12:08 13291
В ЗКО произошло смертельное ДТП
УРАЛЬСК. 14 АВГУСТА - В Западно-Казахстанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой смерть пожилого человека, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Ночью 12 августа на автодороге Атырау - Уральск водитель автомашины Lada Priora допустил наезд на 62-летнего пешехода, перебегающего проезжую часть дороги в неустановленном месте, сообщает Polisia.kz.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. 

По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).
 

новости по теме

Страшное ДТП произошло в Актюбинской области

15.08.2022, 08:48 211
Страшное ДТП произошло в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 15 АВГУСТА - Страшное ДТП произошло в Актюбинской области, в результате которого погибли четыре человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, 14 августа в 16.55 на 75 км автодороги Покровка - Жанажол произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 26-летний водитель автомашины ВАЗ 2113, двигаясь со стороны города Темир в направлении поселка Кенкияк, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗ под управлением 50-летнего жителя Мугалжарского района. 
 
В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ 2113 и три пассажира от полученых травм скончались на месте. 
 
Кроме того, один пассажир легковушки с различными травмами госпитализирован. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК.

 

Взрыв в пригороде Нур-Султана: один человек погиб, двое госпитализированы

14.08.2022, 19:13 8421
Фото: ДЧС Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 14 АВГУСТА - В селе Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области произошел взрыв неизвестного вещества, в результате которого один человек погиб, двое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
14 августа в Целиноградском районе в селе Тайтобе на территории частного жилого дома при сортировке привезенного угля произошел взрыв неизвестного предмета без последующего разрушения, в результате на месте погиб хозяин дома 1981 года рождения. С колото-резаными ранами госпитализированы в больницу № 2 Нур-Султана брат хозяина - мужчина 1977 года рождения и несовершеннолетний сын брата 2018 года рождения, сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области. 
 
На данное время сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия.
 
На место происшествия выезжали 2 сотрудника ДЧС и 1 единица техники, 10 сотрудников следственно-оперативной группы и 3 единицы техники.
 

Четыре человека погибли в трех ДТП в Карагандинской области

14.08.2022, 15:52 10731
Четыре человека погибли в трех ДТП в Карагандинской области
КАРАГАНДА. 14 АВГУСТА - В Карагандинской области за прошедшие сутки было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли четыре человека, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Ночью 13 августа на автодороге Аксу - Аюлы - Агадырь недалеко от поселка Агадырь 20-летний водитель автомашины BMW, двигаясь в сторону поселка, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет, сообщает Polisia.kz

В результате ДТП два пассажира от полученных травм скончались на месте.

Днем того же дня на автодороге Караганда - Балхаш, не доезжая 5 км до поселка Жумабек, 42-летний водитель автомашины "Багем", по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной Lexus под управлением 63-летнего водителя. 

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в медучреждение, где водитель Lexus скончался. 

13 августа около 20.10 на автодороге поселок Ялта - поселок Кулайгыр 64-летний водитель автомашины Toyota Previa, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, столкнулся с автомашиной Lada Priora под управлением 39-летнего водителя. 

В результате ДТП 49-летний пассажир автомашины Lada Priora от полученных травм скончался на месте. Также три пассажира Lada Priora, водитель Toyota Previa и его пять пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. 

По всем фактам начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 

В Нур-Султане произошло ДТП с опрокидыванием авто

14.08.2022, 12:57 12926
В Нур-Султане произошло ДТП с опрокидыванием авто
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - В Нур-Султане произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором одна из машин перевернулась, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Ночью в воскресенье водитель автомашины Toyota Avensis, следуя по проспекту Туран, при движении задним ходом столкнулся с автомашиной Toyota Land Cruiser 150, водитель которой, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. После чего от удара по инерции автомашину Toyota Land Cruiser 150 откинуло на автомашину Nissan Europe, сообщает Polisia.kz

В результате ДТП пострадал 21-летний водитель внедорожника. После оказания медицинской помощи отпущен домой.

По данному факту проводится дознание.

 

В Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека

13.08.2022, 15:52 23911
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 13 АВГУСТА - 13 августа ночью в Тюлькубасский РОП поступило сообщение о том, что на 611-м км трассы Западный Китай - Западная Европа водитель автомашины Hyundai Elantra сбил лошадей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как выяснилось, несколько лошадей выбежали с левой стороны дороги и столкнулись с автомобилем, следовавшим из Туркестана в направлении Алматы, сообщает Polisia.kz.
 
В результате ДТП водителя и одного пассажира с различными травмами доставили в больницу. В машине находились четыре человека, один из них несовершеннолетний. На месте аварии погибли три лошади. Автотранспортному средству нанесен материальный ущерб. 
 
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся поиски владельцев животных.
 

В Алматинской области годовалый ребенок погиб под колесами микроавтобуса

13.08.2022, 12:57 25691
КОНАЕВ. 13 АВГУСТА - Смертельно ДТП произошло 12 августа в селе Шамалган Карасайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские установили, что микроавтобусом управлял 69-летний мужчина, который занимался развозкой детей в детские сады, сообщает Polisia.kz
 
Мама ребенка передавала своего старшего сына для отправки в детский сад. Стоявший рядом младший оказался в опасной близости с микроавтобусом. Когда авто тронулось, ребенок попал под колесо. 
 
В настоящее время в ЕРДР УП Карасайского района зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 345, часть 3, УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 
 
Назначены необходимые экспертизы.
 

Спасатели Атырау вытащили упавшего в яму коня

12.08.2022, 18:37 37321
Фото: ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 12 АВГУСТА - 12 августа в 13.00 в ДЧС поступило сообщение о том, что в канализационную яму с грязной водой упал конь и самостоятельно выбраться из нее не может, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибыв на месте происшествия, спасатели установили, что глубина ямы составляет 3,5 метра, сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области. 
 
Спасатели обвязали животное и с помощью специального снаряжения и техники благополучно вытащили из ямы. Конь не пострадал.
 
Это не первый подобный случай. Только в июне спасатели во дворе дома из выгребной ямы глубиной 1 метр вызволяли котенка, из септика глубиной 1,5 метра - лошадь. В июле-августе спасатели доставали застрявшую в грязи корову, вытаскивали из 3-метровой ямы собаку и еще одну лошадь, провалившуюся в открытую 3-метровую яму.
 

Четырехлетний ребенок погиб в ДТП на трассе Мангистауской области

12.08.2022, 17:55 38576
АКТАУ. 12 АВГУСТА - В результате ДТП погибли на трассе Бейнеу - Актау водитель и четырехлетний ребенок, еще девять человек пострадали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2114, сообщает Lada.kz.
 
От полученных травм на месте скончались водитель ВАЗ-2114 и четырехлетний ребенок. Еще девять пострадавших доставили в районную больницу. Шесть из них отпустили домой после оказания медицинской помощи.
 
Начато досудебное производство по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).
 

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