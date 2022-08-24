Сразу двое детей получили переломы в коррекционном центре Актобе

АКТОБЕ. 23 АВГУСТА - Скандал разгорелся вокруг частного коррекционного центра в Актобе. Мать пострадавших братьев уверяет: дело в халатности персонала, и требует возместить ей ущерб, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Гульбану Жанбозова воспитывает двух 12-летних близнецов, страдающих психоневрологическим заболеванием. В начале июля женщина отдала мальчиков в частный коррекционный центр. Дети находились под присмотром специалистов по четыре часа в день, сообщает astanatv.kz

Ребенок, хромая, вышел ко мне навстречу, плача от боли. Я спросила, что случилось, он ответил, что ушибся. Получается, ему не оказали никакой помощи, не вызвали скорую и даже меня не поставили в известность. Он ходил с этой ногой, с переломом до 6 вечера", - рассказала мать пострадавших Гульбану Жанбозова.

Через некоторое время травму получил и другой сын Гульбану. У ребенка оказалась сломана плечевая кость. По словам женщины, она пыталась выяснить причины у руководства заведения, но с ней даже не стали разговаривать.

Теперь мама близнецов требует, чтобы центр вернул деньги, оплатил лечение детей и возместил моральный ущерб. По подсчетам женщины, это около 400 тысяч тенге. Однако руководство центра считает эти требования завышенными.

В учреждении рассказали, при каких обстоятельствах дети получили переломы. Первый мальчик повредил палец, ударившись ногой о косяк, второй упал с качели.

Пока они были в центре, мы не знали, что сломал. Это потом, после обращения в травмпункт, мы по факту узнали, что, оказывается, перелом. Предварительно мы думали, моральный ущерб 50 тысяч тенге на мороженое ребенку, успокоить. Потом мы собрались возмещать фактически оказанные услуги в период реабилитации", - рассказал директор коррекционного центра Руслан Казыбаев.

Гульбану написала заявление в полицию, а также намерена судиться с коррекционным центром.

О случившемся узнали и в областном управлении здравоохранения. Там намерены выяснять, как все случилось.

По словам чиновников, дети с подобными диагнозами должны проходить реабилитацию не реже чем раз в год. В сентябре пострадавших близнецов планируют отправить по квоте в столичный реабилитационный центр.