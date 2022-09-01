В Шахтинске в результате пожара пострадала опора ЛЭП

Фото: ДЧС Карагандинской области
ШАХТИНСК. 31 АВГУСТА - 31 августа в 11.07 поступило сообщение о горении камыша, сухой травы и отложений промышленных отходов на общей ориентировочной площади 4 га вблизи ТЭЦ Шахтинска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает ДЧС Карагандинской области, имелась угроза рядом расположенной подстанции и территории ТЭЦ. От высокой температуры повреждена металлическая опора ЛЭП. В результате было отключено электричество.
Пожар ликвидирован 15.15. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.
На месте работали 48 человека и 16 единиц техники ДЧС Карагандинской области.