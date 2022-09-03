Водитель КамАЗа насмерть сбил женщину в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. 2 СЕНТЯБРЯ - Молодая женщина погибла на пешеходном переходе под колесами КамАЗа в Кызылорде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1 сентября на левом берегу Кызылорды водитель КамАЗа совершил смертельный наезд на девушку, переходившую дорогу на пешеходе. Виновный водитель задержан", - сообщает Polisia.kz.
Водителю грозит наказание по статье 345, часть 3, УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)
Проводится досудебное расследование.
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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая
03.09.2022, 10:19 3646
АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 4,3, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 3 сентября в 06.54 зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 449 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения составил 9,3, магнитуда MPV 4,3, глубина 10 километров.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
В Павлодаре рабочий получил ожоги щелочным раствором
02.09.2022, 20:23 9686
ПАВЛОДАР. 2 СЕНТЯБРЯ - 31 августа в гидрометаллургическом цехе одного из городских предприятий 30-летний рабочий в ходе промывки производственной линии получил ожоги щелочным раствором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате мужчину с ожогами госпитализировали. Проводится проверка, назначили экспертизы, сообщает Pavlodarnews.kz.
В региональном управлении труда информацию подтвердили. По несчастному случаю в ведомстве организовывают расследование.
В Нур-Султане участковый спас женщину от прыжка с 24-го этажа
02.09.2022, 17:57 11356
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане участковый Куаныш Мирзаев спас 27-летнюю женщину от прыжка с 24-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В полицию поступил вызов от очевидцев о том, что на улице Валиханова на карнизе 24-го этажа сидит женщина. На место был направлен автопатруль. В это время участковый инспектор Куаныш Мирзаев находился на своем административном участке", - информирует Polisia.kz.
Участковый, услышав о случившемся, подбежал к указанному дому.
Незаметно подкравшись к ней сзади, он резко схватил ее и крепко удерживал в руках. Женщина громко плакала и пыталась вырваться. Полицейский успокаивал ее разговорами. К этому времени с другого входа подоспели спасатели. Вместе они затащили девушку в окно в безопасное место. Внизу ее ожидали медики. Ей была оказана психологическая помощь", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в ВКО кинолог спас мальчика от падения из окна.
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Актау
02.09.2022, 13:21 14141
Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - Нетрезвый водитель без прав устроил массовое дорожно-транспортное происшествие в 19-м микрорайоне Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел 1 сентября в 01.30. Момент аварии попал на видео, сообщает Polisia.kz.
1 сентября около 01.30 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомашин. Пьяный водитель на Toyota Camry без прав, не соблюдая бокового расстояния, совершил столкновение со стоящими автомобилями Toyota Prado, Nissan Tiida и Kia Optima. После этого водитель выехал на дорогу и совершил боковое столкновение с Honda Odyssey, которая стояла также без движения. Далее, не снизив скорость, совершил столкновение с машиной Toyota Land Cruiser, которая по инерции столкнулась с Toyota Camry. К счастью, пострадавших нет", - сообщили в полиции.
На водителя составлен административный протокол по статье 608, часть 6, КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).
Нарушитель водворен на 20 суток в специальный приемник управления полиции Актау по решению административного городского суда.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
На трассе в ЗКО опрокинулся Matiz: водитель погиб, 11-летний ребенок госпитализирован
01.09.2022, 19:30 22746
Фото: портал Мой город
УРАЛЬСК. 1 СЕНТЯБРЯ - 31 августа на 446-м км трассы Самара - Шымкент 46-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и автомобиль опрокинулся, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате аварии водитель авто от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. 38-летнюю женщину и 11-летнего мальчика доставили в центральную больницу Сырымского района, сообщает портал "Мой город".
По информации управления здравоохранения ЗКО, у женщины диагностированы лишь ушибы, ее отпустили под амбулаторное наблюдение. Ребенок доставлен в областную детскую многопрофильную больницу. О его состоянии врачи расскажут позже.
Ведется досудебное расследование.
Два землетрясения зафиксировали сегодня сейсмологи на территории Китая
01.09.2022, 16:32 25576
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 1 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи сегодня зарегистрировали два землетрясения на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первое из них произошло в 08.49 по алматинскому времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 259 км на юго-восток от Алматы на территории Китая", - сообщает сеть сейсмических станций МЧС РК.
Энергетический класс землетрясения 9.0, магнитуда MPV 4.5., глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Второе землетрясение произошло в 10.34. Его эпицентр находился в 559 км на восток от Алматы, на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.0., магнитуда MPV 4.2, глубина 25 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
В Восточно-Казахстанской области застрелился депутат маслихата
01.09.2022, 15:26 26566
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 СЕНТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области застрелился депутат маслихата. Полиция проводит расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В социальных сетях появилась информация о том, что 58-летний депутат маслихата Зайсанского района застрелился в собственном доме. В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили эту информацию и сообщили, что по факту суицида 31 августа началось досудебное расследование, сообщает Noks.kz.
Проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий. Назначены судебные экспертизы", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В Петропавловске трое рабочих отравились парами при очистке водопроводных колодцев
01.09.2022, 10:28 26301
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 СЕНТЯБРЯ - В городе Петропавловске трое рабочих отравились парами при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает телеканал КТК, 31 августа в управление полиции Петропавловска поступило сообщение, что на одном из строительных объектов на улице Жамбыла обнаружены тела трех работников.
Предварительно установлено, что при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих, 1994, 2002 и 2004 годов рождения. Один из них, 2002 года рождения, скончался на месте. Двое других пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города", - проинформировали пресс-службе департамента полиции СКО.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Назначены экспертизы.
Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Также будет определена вина подрядных организаций по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?