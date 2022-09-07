Фото: МЧС РК

КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что с 7.30 до 8.40 произведен облет территории мест пожара.

По результатам аэровизуального обследования наблюдается низовой пожар в районе села Баганалы в сторону села Казанбасы. В районе села Озерное, сел Лесное и Аманкарагай ситуация стабилизировалась, наблюдаются только отдельные локальные точки горения и задымления в районе сел Озерное и Аманкарагай", - проинформировали в МЧС.

Также произведена перегруппировка сил и средств. Основные работы будут проводиться в районе села Баганалы, кроме того, задействуется инженерная техника МО и МИО для опашки населенных пунктов Баганалы, Озерное, Лесное.

По данным МЧС, всего с начала пожара эвакуирован 2091 человек.

В эвакопунктах - Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате находятся 66 человек, основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников", - отметили в ведомстве.

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе: 224 единицы техники, 7 воздушных суден, 5 пожарных поездов, 2193 человека личного состава.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек (6 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), отпущены домой, один человек 1935 года рождения погиб", - проинформировали в МЧС.

Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 километров. С момента начала тушения пожара проведено 137 сбросов воды.

Также работает горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

На горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. Семь психологов оказывают экстренную психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района. Консультативная помощь оказана 57 людям, и групповым форматом работы охвачено 45 детей", - добавили в ведомстве.