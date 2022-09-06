Пожары в Костанайской области: открыта горячая линия для пострадавших

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КОСТАНАЙ. 5 СЕНТЯБРЯ - Горячую линию открыл областной департамент по чрезвычайным ситуациям для населения, нуждающегося в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате с обеспечением их питанием. Открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС 8 717 2 53 32 84, 8 714 2 50 36 24. Также население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам 112 и 101", - говорится в сообщении.
Акимат Костанайской области прорабатывает вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.
В соответствии со статьей 58 закона Республики Казахстан "О гражданской защите" граждане имеют право на возмещение вреда (ущерба), полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что тушение лесных пожаров продолжается на пяти участках: в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино. От огня пострадал 91 жилой дом, 85 из которых в Аманкарагае, 6 - в Озерном.
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что земли под строительство новых домов уже выделены.
Напомним, сегодня в Костанайскую область прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Он совершил облет Аулиекольского района на вертолете, после чего провел заседание оперативного штаба, на котором поручил срочно оказать помощь погорельцам, и встретился с пострадавшими.