Президент облетел на вертолете пострадавшие от пожара районы в Костанайской области

Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 5 СЕНТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев облетел на вертолете пострадавшие от пожара районы в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прибытии в Костанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев на вертолете совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе", - сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее сообщалось, что президент прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, чтобы оценить ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.
Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области несколько дней тушат лесной пожар. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек.
Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.
Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.
В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили о сборе помощи пострадавшим.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.
В воскресенье на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин заявил, что причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор.
В Минсельхозе заявили, что лесные пожары не нанесли значительного ущерба АПК страны и не отразятся на продовольственной безопасности страны.