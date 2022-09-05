Минсельхоз: пожары в Костанайской области не отразятся на продовольственной безопасности страны

Министерство сельского хозяйства РК достоверно заявляет, что стихийное бедствие в Костанайской области никак не отразится на продовольственной безопасности Казахстана, прогнозируемой урожайности, а также исполнении экспортных договоренностей", - говорится в сообщении Минсельхоза.
По данным ведомства, на сегодняшний день в результате пожаров в области имеются незначительные участки пострадавших посевов сельскохозяйственных культур, при этом массового уничтожения полей не происходило.
Кроме того, в Минсельхозе проинформировали, что пожары не нанесли значительного ущерба АПК страны.
По последним данным на 4 сентября 2022 года в результате пожара в Костанайской области в общей сложности погибло 12 голов КРС, 118 голов свиней и 261 голова птицы в селе Люблинка Карасуского района и в селе Аманкарагай Аулиекольского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация предоставлена территориальными инспекциями комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и управлением сельского хозяйства области.
Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области третьи сутки продолжается тушение лесного пожара. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры РК, в магазине погибли 4 человека, пострадали трое. При этом ранее сообщалось о двух погибших.
Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.
В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.
Президент Казахстана в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров.
В воскресенье на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин заявил, что причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор.
В воскресенье на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин заявил, что причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор.