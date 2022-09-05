Система Orphus

Минсельхоз: пожары в Костанайской области не отразятся на продовольственной безопасности страны

04.09.2022, 22:57 7686
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Лесные пожары в Костанайской области не отразятся на продовольственной безопасности страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерство сельского хозяйства РК достоверно заявляет, что стихийное бедствие в Костанайской области никак не отразится на продовольственной безопасности Казахстана, прогнозируемой урожайности, а также исполнении экспортных договоренностей", - говорится в сообщении Минсельхоза.

 
По данным ведомства, на сегодняшний день в результате пожаров в области имеются незначительные участки пострадавших посевов сельскохозяйственных культур, при этом массового уничтожения полей не происходило.
 
Кроме того, в Минсельхозе проинформировали, что пожары не нанесли значительного ущерба АПК страны.
 

По последним данным на 4 сентября 2022 года в результате пожара в Костанайской области в общей сложности погибло 12 голов КРС, 118 голов свиней и 261 голова птицы в селе Люблинка Карасуского района и в селе Аманкарагай Аулиекольского района", - говорится в сообщении. 

 
Отмечается, что информация предоставлена территориальными инспекциями комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и управлением сельского хозяйства области.
 
Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области третьи сутки продолжается тушение лесного пожара. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.
 
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры РК, в магазине погибли 4 человека, пострадали трое. При этом ранее сообщалось о двух погибших. 
 
Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.
 
В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.
 
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.
 
Президент Казахстана в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров.

В воскресенье на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин заявил, что причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор. 
 

новости по теме

Адылгазы Бергенев освобожден от должности члена Счетного комитета

05.09.2022, 09:02 1126
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Адылгазы Бергенев освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Указом главы государства Бергенев Адылгазы Садвокасович освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета", - сообщила пресс-служба Акорды.

 

Полиция усилила наряды во избежание фактов мародерства в зоне природных пожаров

04.09.2022, 18:02 13621
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области полиция усилила наряды во избежание фактов мародерства в населенных пунктах, пострадавших от пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках", - сообщает Polisia.kz.

 
Отмечается, что за время ликвидации очага возгорания фактов ДТП и гибели людей не допущено. Трасса республиканского значения Костанай - Аулиеколь - Сурган усилена патрулями. В настоящее время сотрудники полиции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения по всем направлениям. 3 сентября в 21.15 на трассе республиканского значения движение восстановлено.
 
Совместно с МЧС было эвакуировано более 1800 человек. Ранее сотрудниками полиции была оказана помощь при тушении пожара в магазине "Оружейная палата" и эвакуации населения.
 
Напомним, 2 сентября в 15.10 произошел пожар лесного массива в Аулиекольском районе Костанайской области на площади 2 тысячи га. В тот же день министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место происшествия, произведена воздушная разведка. В Минэкологии сообщили об эвакуации жителей села Озерное, где горело 50 домов. Вечером того же дня сообщалось, что площадь пожара превысила 3 тысячи га. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Позднее сообщалось о превышении площади возгорания до 9,4 тысячи га, а утром 4 сентября площадь превысила 43 тысячи га, один человек погиб.
 
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей.
 
По данным Генпрокуратуры, в магазине погибли 4 человека, пострадали 3 человека. При этом ранее сообщалось о двух погибших. 
 
Пресс-служба Акорды сообщила, что президент Казахстана посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.
 
Генеральная прокуратура Республики Казахстан завела уголовные дела по фактам природных пожаров и гибели людей.
 
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
 

В Казахстане объявили об организации помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области

04.09.2022, 15:45 13006
КОКШЕТАУ. 4 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане объявили об организации помощи пострадавшим в связи с напряженной пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках благотворительной акции "Караван милосердия" на базе областного филиала партии AMANAT объявлен сбор гуманитарной и материальной помощи. Помощь пострадавшим от природного бедствия людям поступает сегодня со всех уголков региона. Для помощи пострадавшим принимаются одежда, медикаменты, продукты питания, средства гигиены и многое другое, сообщили в областном филиале партии. 
 

Люди сейчас переживают сложное время, нужно их поддержать в такой чрезвычайной ситуации. Это бесспорно. Думаю, с помощью всех казахстанцев жизнь быстро войдет в свою колею", - рассказал житель Кокшетау. 

 
Первый транспорт с гуманитарной помощью направился уже в пункт назначения. 
 
Также стало известно об открытии пункта приема помощи костанайцам и в областном учреждении "Когамдык келисим" по линии Ассамблеи народа Казахстана.
 

4 сентября в домах дружбы Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей на базе центров волонтерства будут развернуты оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей. По поступающей информации, эвакуированные жители обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами и спальными принадлежностями. По предварительной оценке, пострадавшие будут нуждаться в восстановлении домов, подворий, одежде и обуви", - информировала пресс-служба АНК.

 
Напомним, 2 сентября в 15.10 произошел пожар лесного массива в Аулиекольском районе Костанайской области на площади 2 тысячи га. В тот же день министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место происшествия, произведена воздушная разведка. В Минэкологии сообщили об эвакуации жителей села Озерное, где горело 50 домов. Вечером того же дня сообщалось, что площадь пожара превысила 3 тысячи га. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Позднее сообщалось о превышении площади возгорания до 9,4 тысячи га, а утром 4 сентября площадь превысила 43 тысячи га, один человек погиб.
 
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры, в магазине погибли 4 человека, пострадали 3 человека. При этом ранее сообщалось о двух погибших. 
 
Позже появилась информация о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары. Пресс-служба Акорды сообщила, что президент Казахстана посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.
 
Генеральная прокуратура Республики Казахстан завела уголовные дела по фактам природных пожаров и гибели людей.
 
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
 

Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура сообщила о начале расследований

04.09.2022, 12:52 21291
Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура сообщила о начале расследований
Фото: Polisia.kz
КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Генеральная прокуратура Республики Казахстан завела уголовные дела по фактам природных пожаров и гибели людей в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов", - сообщили в ведомстве.

 
Ход расследования взят на личный контроль генеральным прокурором. 
 
По указанным фактам начаты досудебные расследования по части 2 статьи 204 УК РК "Неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб", части 1 статьи 341 УК РК "Уничтожение лесов", части 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". 
 
Напомним, 2 сентября в 15.10 произошел пожар лесного массива в Аулиекольском районе Костанайской области на площади 2 тысячи га.
 
В тот же день министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место происшествия, произведена воздушная разведка. 
 
В Минэкологии сообщили об эвакуации жителей села Озерное, где горело 50 домов.
 
Вечером того же дня сообщалось, что площадь пожара превысила 3 тысячи га. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек.
 
Позднее сообщалось о превышении площади возгорания до 9,4 тысячи га, а утром 4 сентября площадь превысила 43 тысячи га, один человек погиб.
 
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здание столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей.
 
По данным Генпрокуратуры, в магазине погибли 4 человека, пострадали 3 человека. При этом ранее сообщалось о двух погибших. 
 
Позже появилась информация о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары. Пресс-служба Акорды сообщила, что президент Казахстана посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.
 
На оперативном совещании по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил незамедлительно начать строительство новых жилых домов для потерявших жилье граждан.
 

Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома - Смаилов

04.09.2022, 12:00 17781
Фото: primeminister.kz
КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев доложил, что в связи со сложной метеорологической обстановкой, в том числе высокой температурой воздуха - выше 36 градусов, сложилась сложная пожарная обстановка в Костанайской области, особенно в лесных массивах. Пожарами охвачено 43 тысячи га лесного хозяйства, сообщает пресс-служба премьер-министра РК Алихана Смаилова.
 
В настоящее время проведена эвакуация 1841 человека, они размещены в безопасных местах и обеспечены горячим питанием. Открыта горячая линия, организована работа психологов. Пострадало 10 человек, один человек погиб.
 
Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и порядка 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК.
 
Премьер-министр поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, финансов и акимату Костанайской области оценить ущерб, нанесенный населению и сельхозугодьям.
 
Министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами.
 
При этом Алихан Смаилов поручил незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан.
 

Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле президента", - сказал Алихан Смаилов.

 
Кроме того, Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено обеспечить восстановление транспортного сообщения в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов.
 
Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом области в случае необходимости поручено оказать помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.
 
Также Алихан Смаилов поручил Министерству здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, Министерству труда совместно с акиматом области оказать социальную помощь пострадавшему населению, Министерству внутренних дел обеспечить общественную безопасность и сохранность имущества граждан в зонах эвакуации, а также усилить разъяснительную работу среди населения об ответственности за неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 2 сентября, в 15.10 произошел пожар лесного массива в Аулиекольском районе Костанайской области на площади 2 тыс. га.
 
В тот же день министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место происшествия, произведена воздушная разведка. 
 
В Минэкологии сообщили об эвакуации жителей села Озерное, где горело 50 домов.
 
Вечером того же дня сообщалось, что площадь пожара превысила 3 тыс. га. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек.
 
Позднее сообщалось о превышении площади возгорания до 9,4 тыс. га, а утром 4 сентября площадь превысила 43 тыс. га, один человек погиб.
 
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей.
 
По данным Генпрокуратуры, в магазине погибли 4 человека, пострадали 3 человека. При этом ранее сообщалось о двух погибших. 
 
Позже появилась информация о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары. Пресс-служба Акорды сообщила, что президент Казахстана посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан завела уголовные дела по фактам природных пожаров и гибели людей.
 

Токаев в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров

03.09.2022, 21:22 28781
Токаев в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поездки в Костанайскую область посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, глава государства посетит Костанайскую область 5 сентября. 
 

В ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров", - сообщила пресс-служба Акорды в Telegram. 

 
Отмечается, что в целом ситуация в регионе находится под контролем. 
 
Оперативный штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным координирует действия всех органов, задействованных в ликвидации стихийного бедствия.
 
Напомним, сегодня министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место лесного пожара. Загорание лесного массива произошло 2 сентября 2022 года в 15.10 в 20 км от села Казанбасы, на территории КГУ "Басаманское УЛХ". Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой. Три авиационных судна привлечены к тушению пожара. Площадь пожара превысила 3000 га. 
 

В Казахстане в пилотном режиме запустили Цифровую карту семьи

03.09.2022, 16:20 33406
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане в пилотном режиме по 9 видам пособий и социальных выплат с 1 сентября 2022 года запустили Цифровую карту семьи (ЦКС), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, в рамках реализации поручения по внедрению Цифровой карты семьи предусмотрено внедрение ЦКС в рамках проекта Социального кодекса РК и внесение изменений в законы РК "О персональных данных" и "Об информатизации" - в декабре текущего года. Также планируется предоставление посредством ЦКС государственных гарантий в сфере социальной защиты с 1 января 2023 года. 
 
Кроме того, будут предоставлено посредством ЦКС государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования с 1 января 2024 года.
 
Охват всех видов государственных гарантий предусмотрен с 1 января 2025 года.
 

В рамках исполнения поручения по повышению минимальной заработной платы (МЗП) до 70 тысяч тенге в декабре т.г. планируется внести изменения в законопроект "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", а также скорректировать алгоритмы расчета социальных выплат, назначаемых из Государственного фонда социального страхования (ГФСС)", - уточнила глава Минтруда.

 
По ее словам, в целях внедрения новой методики определения МЗП, которая позволит поэтапно увеличить ее размер, в марте следующего года МТСЗН РК совместно со Всемирным банком планирует провести исследования и разработать новые подходы. А в декабре 2023 года уже будут внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс РК и закон "О минимальных социальных стандартах" в части установления МЗП и механизмов ее повышения.
 
Также в рамках реализации поручения по обеспечению в следующем году охвата различными мерами занятости 100 тысяч молодых людей в январе 2023 года планируется пересмотреть механизмы активных мер содействия занятости в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства.
 
Вместе с тем уже в этом месяце МТСЗН РК будут представлены расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для внедрения нового механизма льготного микрокредитования молодежного предпринимательства под 2,5% годовых.
 
В целях исполнения поручения по повышению размеров выплат из ГФСС по потере работы до 45% от среднемесячного дохода в декабре т.г. предусмотрено изменение параметров системы социального страхования в рамках проекта Социального кодекса РК. Выплаты в новом размере начнут производиться с 1 января 2023 года.
 
Для исполнения поручения по снижению дефицита наиболее востребованных высококвалифицированных кадров в марте 2023 года планируется принятие закона "О профессиональных квалификациях".
 
В рамках реализации поручения по внедрению инвестиционной визы для зарубежных бизнесменов, единовременно инвестировавших более 300 тысяч долларов в экономику Казахстана, а также визы для иностранцев, обладающих дефицитными профессиями, в сентябре т.г. будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы, а в июне 2023 года - в закон "О миграции населения".
 
Кроме того, в ноябре т.г. завершится разработка специальных программ стимулирования переселения кандасов и регулирования внутренней миграции в рамках нацпроекта "Сильные регионы - драйверы развития страны".
 
Для реализации поручения по увеличению периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет с сентября по октябрь т.г. будут представлены расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для неработающих матерей и скорректирован алгоритм расчета соцвыплат из ГФСС для работающих родителей. В декабре т.г. предусмотрено изменение параметров системы поддержки семей с детьми в рамках проекта Социального кодекса РК и подготовка информационных систем по назначению и выплате госпособия и социальной выплаты с 1 января 2023 года.
 

В целях исполнения поручений по поэтапному повышению минимального размера базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимального - до 120% и установления пенсионного возраста для женщин с 2023 до 2028 года на уровне 61 года с сентября по октябрь т.г. будут представлены расчеты по дополнительной потребности средств из республиканского бюджета на финансирование пенсионных выплат, а также скорректирован алгоритм расчета пенсионных выплат, назначаемых из ЕНПФ. В декабре т.г. предусмотрено изменение параметров пенсионной системы в рамках проекта Социального кодекса РК и подготовка информационных систем по назначению и выплате пенсий с 1 января 2023 года", - сообщила Тамара Дуйсенова.

 

Назначен новый председатель Комитета международной информации

03.09.2022, 15:58 32506
Назначен новый председатель Комитета международной информации
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Жан Галиев назначен председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жан Галиев родился в декабре 1972 году. В 1994 году окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков; в 1996 году по программе "Болашак" - Институт международных отношений (Страсбург, Франция); в 1998 году - Международный институт государственного управления при премьер-министре Франции (Париж), Институт прав человека (Страсбург), Академию международного права (Гаага, Нидерланды); в 2006 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК.
 
Трудовую деятельность начал экспертом-языковедом Национальной высшей школы государственного управления при президенте Республики Казахстан. С 1999 года - в системе МИД РК, работал референтом, третьим секретарем, вторым секретарем департамента двустороннего сотрудничества; с 2001 по 2005 год работал вторым секретарем посольства РК во Франции, после чего был назначен начальником управления Европы департамента Европы и Америки МИД РК. Позднее работал советником-посланником в посольствах РК в Бельгии и Франции, а также послом по особым поручениям МИД РК.
 
До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с 2017 по 2022 года был чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан во Франции и Монако, постоянным представителем при ЮНЕСКО.
 
В декабре 2021 года награжден орденом "Курмет". Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника I класса. Владеет французским и английским языками.

Ранее сообщалось о назначении Дархана Кыдырали министром информации и общественного развития РК. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов