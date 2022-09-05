Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура сообщила о начале расследований

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КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Генеральная прокуратура Республики Казахстан завела уголовные дела по фактам природных пожаров и гибели людей в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов", - сообщили в ведомстве.
Ход расследования взят на личный контроль генеральным прокурором.
По указанным фактам начаты досудебные расследования по части 2 статьи 204 УК РК "Неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб", части 1 статьи 341 УК РК "Уничтожение лесов", части 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Напомним, 2 сентября в 15.10 произошел пожар лесного массива в Аулиекольском районе Костанайской области на площади 2 тысячи га.
В тот же день министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место происшествия, произведена воздушная разведка.
В Минэкологии сообщили об эвакуации жителей села Озерное, где горело 50 домов.
Вечером того же дня сообщалось, что площадь пожара превысила 3 тысячи га. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек.
Позднее сообщалось о превышении площади возгорания до 9,4 тысячи га, а утром 4 сентября площадь превысила 43 тысячи га, один человек погиб.
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здание столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей.
По данным Генпрокуратуры, в магазине погибли 4 человека, пострадали 3 человека. При этом ранее сообщалось о двух погибших.
Позже появилась информация о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары. Пресс-служба Акорды сообщила, что президент Казахстана посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.
На оперативном совещании по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил незамедлительно начать строительство новых жилых домов для потерявших жилье граждан.