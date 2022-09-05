Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура сообщила о начале расследований

НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области полиция усилила наряды во избежание фактов мародерства в населенных пунктах, пострадавших от пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках", - сообщает Polisia.kz .

Отмечается, что за время ликвидации очага возгорания фактов ДТП и гибели людей не допущено. Трасса республиканского значения Костанай - Аулиеколь - Сурган усилена патрулями. В настоящее время сотрудники полиции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения по всем направлениям. 3 сентября в 21.15 на трассе республиканского значения движение восстановлено.

Совместно с МЧС было эвакуировано более 1800 человек. Ранее сотрудниками полиции была оказана помощь при тушении пожара в магазине "Оружейная палата" и эвакуации населения.

Напомним, 2 сентября в 15.10 произошел пожар лесного массива в Аулиекольском районе Костанайской области на площади 2 тысячи га. В тот же день министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место происшествия, произведена воздушная разведка. В Минэкологии сообщили об эвакуации жителей села Озерное, где горело 50 домов. Вечером того же дня сообщалось, что площадь пожара превысила 3 тысячи га. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Позднее сообщалось о превышении площади возгорания до 9,4 тысячи га, а утром 4 сентября площадь превысила 43 тысячи га, один человек погиб.

В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей.

По данным Генпрокуратуры , в магазине погибли 4 человека, пострадали 3 человека. При этом ранее сообщалось о двух погибших.

Пресс-служба Акорды сообщила, что президент Казахстана посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан завела уголовные дела по фактам природных пожаров и гибели людей.

Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.