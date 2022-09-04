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Токаев в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров

03.09.2022, 21:22 4381
Токаев в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поездки в Костанайскую область посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, глава государства посетит Костанайскую область 5 сентября. 
 

В ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров", - сообщила пресс-служба Акорды в Telegram. 

 
Отмечается, что в целом ситуация в регионе находится под контролем. 
 
Оперативный штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным координирует действия всех органов, задействованных в ликвидации стихийного бедствия.
 
Напомним, сегодня министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место лесного пожара. Загорание лесного массива произошло 2 сентября 2022 года в 15.10 в 20 км от села Казанбасы, на территории КГУ "Басаманское УЛХ". Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой. Три авиационных судна привлечены к тушению пожара. Площадь пожара превысила 3000 га. 
 

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В Казахстане в пилотном режиме запустили Цифровую карту семьи

03.09.2022, 16:20 9006
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане в пилотном режиме по 9 видам пособий и социальных выплат с 1 сентября 2022 года запустили Цифровую карту семьи (ЦКС), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, в рамках реализации поручения по внедрению Цифровой карты семьи предусмотрено внедрение ЦКС в рамках проекта Социального кодекса РК и внесение изменений в законы РК "О персональных данных" и "Об информатизации" - в декабре текущего года. Также планируется предоставление посредством ЦКС государственных гарантий в сфере социальной защиты с 1 января 2023 года. 
 
Кроме того, будут предоставлено посредством ЦКС государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования с 1 января 2024 года.
 
Охват всех видов государственных гарантий предусмотрен с 1 января 2025 года.
 

В рамках исполнения поручения по повышению минимальной заработной платы (МЗП) до 70 тысяч тенге в декабре т.г. планируется внести изменения в законопроект "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", а также скорректировать алгоритмы расчета социальных выплат, назначаемых из Государственного фонда социального страхования (ГФСС)", - уточнила глава Минтруда.

 
По ее словам, в целях внедрения новой методики определения МЗП, которая позволит поэтапно увеличить ее размер, в марте следующего года МТСЗН РК совместно со Всемирным банком планирует провести исследования и разработать новые подходы. А в декабре 2023 года уже будут внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс РК и закон "О минимальных социальных стандартах" в части установления МЗП и механизмов ее повышения.
 
Также в рамках реализации поручения по обеспечению в следующем году охвата различными мерами занятости 100 тысяч молодых людей в январе 2023 года планируется пересмотреть механизмы активных мер содействия занятости в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства.
 
Вместе с тем уже в этом месяце МТСЗН РК будут представлены расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для внедрения нового механизма льготного микрокредитования молодежного предпринимательства под 2,5% годовых.
 
В целях исполнения поручения по повышению размеров выплат из ГФСС по потере работы до 45% от среднемесячного дохода в декабре т.г. предусмотрено изменение параметров системы социального страхования в рамках проекта Социального кодекса РК. Выплаты в новом размере начнут производиться с 1 января 2023 года.
 
Для исполнения поручения по снижению дефицита наиболее востребованных высококвалифицированных кадров в марте 2023 года планируется принятие закона "О профессиональных квалификациях".
 
В рамках реализации поручения по внедрению инвестиционной визы для зарубежных бизнесменов, единовременно инвестировавших более 300 тысяч долларов в экономику Казахстана, а также визы для иностранцев, обладающих дефицитными профессиями, в сентябре т.г. будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы, а в июне 2023 года - в закон "О миграции населения".
 
Кроме того, в ноябре т.г. завершится разработка специальных программ стимулирования переселения кандасов и регулирования внутренней миграции в рамках нацпроекта "Сильные регионы - драйверы развития страны".
 
Для реализации поручения по увеличению периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет с сентября по октябрь т.г. будут представлены расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для неработающих матерей и скорректирован алгоритм расчета соцвыплат из ГФСС для работающих родителей. В декабре т.г. предусмотрено изменение параметров системы поддержки семей с детьми в рамках проекта Социального кодекса РК и подготовка информационных систем по назначению и выплате госпособия и социальной выплаты с 1 января 2023 года.
 

В целях исполнения поручений по поэтапному повышению минимального размера базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимального - до 120% и установления пенсионного возраста для женщин с 2023 до 2028 года на уровне 61 года с сентября по октябрь т.г. будут представлены расчеты по дополнительной потребности средств из республиканского бюджета на финансирование пенсионных выплат, а также скорректирован алгоритм расчета пенсионных выплат, назначаемых из ЕНПФ. В декабре т.г. предусмотрено изменение параметров пенсионной системы в рамках проекта Социального кодекса РК и подготовка информационных систем по назначению и выплате пенсий с 1 января 2023 года", - сообщила Тамара Дуйсенова.

 

Назначен новый председатель Комитета международной информации

03.09.2022, 15:58 9626
Назначен новый председатель Комитета международной информации
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Жан Галиев назначен председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жан Галиев родился в декабре 1972 году. В 1994 году окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков; в 1996 году по программе "Болашак" - Институт международных отношений (Страсбург, Франция); в 1998 году - Международный институт государственного управления при премьер-министре Франции (Париж), Институт прав человека (Страсбург), Академию международного права (Гаага, Нидерланды); в 2006 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК.
 
Трудовую деятельность начал экспертом-языковедом Национальной высшей школы государственного управления при президенте Республики Казахстан. С 1999 года - в системе МИД РК, работал референтом, третьим секретарем, вторым секретарем департамента двустороннего сотрудничества; с 2001 по 2005 год работал вторым секретарем посольства РК во Франции, после чего был назначен начальником управления Европы департамента Европы и Америки МИД РК. Позднее работал советником-посланником в посольствах РК в Бельгии и Франции, а также послом по особым поручениям МИД РК.
 
До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с 2017 по 2022 года был чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан во Франции и Монако, постоянным представителем при ЮНЕСКО.
 
В декабре 2021 года награжден орденом "Курмет". Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника I класса. Владеет французским и английским языками.

Ранее сообщалось о назначении Дархана Кыдырали министром информации и общественного развития РК. 
 

Президент РК посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары

03.09.2022, 14:23 11551
Президент РК посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Со стороны представителей СМИ поступают вопросы о том, состоится ли анонсированная поездка президента в Костанайскую область в связи с природными пожарами в этом регионе. Несмотря на серьезный пожар, глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября", - сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай на своей странице в соцсети

 
По его словам, в настоящее время в Аулиекольском районе принимаются необходимые меры для ликвидации очагов возгорания. Руководит работами оперативная группа во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, который вылетел в регион.
 
Напомним, в регионе одновременно пытаются справиться с несколькими сильнейшими пожарами. В Лисаковске горят дачи, в селе Новонежинка - лес. В городе Костанае сгорел магазин "Оружейная палата", СТО, пострадали 8 домов. Сообщают читатели и о пожарах в Узункольском и Карабалыкском районах. 
 

В Казахстане создана рабочая группа по разработке Градостроительного кодекса

03.09.2022, 13:17 13081
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Министерство индустрии совместно с заинтересованными госорганами создало рабочую группу по разработке проекта Градостроительного кодекса с привлечением отраслевых экспертов, архитекторов, научного сообщества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Большое влияние на развитие отечественной экономики оказывает строительная отрасль. Обеспечение жильем является одной из самых чувствительных вопросов для населения. Вместе с тем факты некачественного строительства, непрозрачные процедуры выбора застройщиков, плотные застройки мегаполисов вызывают справедливую критику общественности", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.

 
Как сообщил министр индустрии и инфораструктурного развития, в целях разработки Градостроительного кодекса в министерстве создана рабочая группа, в состав которой вошли представители научных институтов и бизнес-сообщества.
 
По информации Института законодательства и правовой информации РК, на разработку Градостроительного кодекса в целом потребуются финансовые средства в размере 1,3 млрд тенге. 
 
Кроме того, глава МИИР проинформировал о работе по созданию функциональной интерактивной карты земельных участков и схем коммунальных сетей городов. 
 

На текущий момент уровень цифровизации инженерных сетей составляет 64,7% (333 тысячи га). В рамках национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" до 2024 года планируется оцифровать все инженерные сети (план на 2022 года 75%)", - сказал Ускенбаев.

 
Будет создана нормативная база с внедрением единой градостроительной экспертизы градпроектов всех уровней и обязательного предоставления данных субъектами естественных монополий по свободным мощностям и характеристикам инженерных сетей. 
 
Также министр сообщил о переформатировании деятельности ОСИ. Сегодня на новые формы управления многоквартирных жилых домов ОСИ и ПТ перешло 91%, или 42 333, МЖД. 
 

Обустройство жилых домов и развитие инфраструктуры городов планируется реализовать в рамках стандарта комплексного развития территорий. Использование стандарта позволит решить задачи по: повышению качества городской среды; переходу казахстанских городов к современным моделям развития; формированию облика города (реновация, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт существующих зданий и сооружений и инженерно-транспортных коммуникаций); сохранению его исторической застройки при экономически выгодном использовании в современной жизни", - уточнил Ускенбаев.

 
Он отметил, что стандарты утверждены и вступили в силу с 1 сентября текущего года. 
 
В свою очередь местным исполнительным органам необходимо:
 
- утвердить архитектурный дизайн в разрезе районов и улиц;
 
- на основании действующей градостроительной документации разработать и утвердить комплексный дизайн современного облика городов с применением малых архитектурных форм и благоустройства; 
 
- утвердить поэтапный план реализации комплексного дизайна.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают Концепцию развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года.
 

В Казахстане разработают Концепцию развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года

03.09.2022, 10:29 18186
В Казахстане разработают Концепцию развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработает Концепцию развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в ходе заседания правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях укрепления транзитного потенциала страны с учетом текущей геополитической ситуации будет разработана Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года", - сказал Каирбек Ускенбаев.

 
Он отметил, что в соответствии с поручением главы государства концепция будет разработана до конца текущего года. 
 
По словам министра, будут реализованы проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. В частности, железнодорожный участок Достык - Мойынты, железнодорожная линия Дарбаза - Мактаарал, линия Бахты - Аягоз, обводная линия в обход Алматы, авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты.
 
Также планируется обновить подвижной состав с учетом приоритетного использования продукции отечественных производств.
 
Помимо этого, по данным МИИР, будет обеспечено развитие пунктов пропуска на государственной границе с сопредельными государствами.
 
Как сообщил в ходе заседания правительства вице-министр финансов Ержан Биржанов, проводится модернизация и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1 железнодорожного пункта пропуска, расположенных на таможенной границе ЕАЭС. 
 

В модернизированных пунктах пропуска будет осуществляться интегрированный таможенный контроль. Наряду с этим будут широко применяться навигационные пломбы. Это исключит лжетранзит", - сказал он.

 
Он отметил, что в целом предлагаемые меры позволят актуализировать и ускорить работу баз данных, упростить налогово-таможенное администрирование и снизить уровень "теневой" экономики.
 
Глава МИИР также сообщил, что в рамках трансформации АО "НК "КТЖ" в национальную транспортно-логистическую компанию предлагается:
 
  • кооперация с мировыми транспортно-логистическими компаниями (PSA, DBShenker, CoscoShipping, DPWorld и др.) с синхронизацией, устранением "узких мест" и созданием единого цифрового коридора, который обеспечит бесшовный обмен перевозочными документами, доступ к международным рынкам;
  • цифровизация транспортных коридоров совместно с PSA;
  • создание внешних терминальных сетей в портах Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции;
  • усиление государственного регулирования в операционной деятельности АО "НК "КТЖ" путем участия в принятий корпоративных решений, согласование тарифной политики и повышение операционной деятельности;
  • создание национальной базы научно-прикладных разработок для дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли.
 
Реализация данных мероприятий будет закреплена в Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года. 
 

Смаилов дал поручения по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей

02.09.2022, 18:45 35236
Смаилов дал поручения по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая совещание, глава правительства отметил, что по итогам 7 месяцев в регионе наблюдается рост основных экономических показателей. В частности, объем промышленного производства увеличился на 1,2%, а строительная отрасль выросла на 15%, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Премьер-министр отметил, что в рамках национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" в 29 сельских населенных пунктах Атырауской области реализуется 41 проект по модернизации инженерной инфраструктуры и автодорог на общую сумму свыше 11 млрд тенге.
 

Акимату области необходимо обеспечить эффективное и рациональное использование средств, выделенных на развитие и решение социальных вопросов региона", - подчеркнул премьер-министр.

 
Глава правительства также отметил важность продолжения работы по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания. В этом направлении акимату нужно активнее применять оборотную схему при работе с торговыми сетями и заключать прямые договоры на поставку ранних овощей из других регионов.
 
Еще одной ключевой задачей акимата области, по словам главы правительства, является диверсификация региональной экономики. Так, до 2024 года планируется запустить 260 новых инвестиционных проектов на 406 млрд тенге. Еще 114 проектов на 2,7 трлн тенге находятся в разработке.
 

Благодаря их реализации появятся дополнительные рабочие места. В этой связи нужно обеспечить своевременный запуск всех запланированных проектов и качественную проработку новых", - сказал премьер-министр.

 
По итогам совещания глава правительства дал еще ряд поручений:
 
  • ускорить подготовку технической документации на реализацию проекта водоснабжения Атырауской и Мангистауской областей из подземного месторождения пресной воды Кокжиде;
  • ускорить корректировку проекта реконструкции канализационных сетей на правобережье Атырау;
  • ускорить работу по реконструкции автодороги Атырау - граница Российской Федерации;
  • проработать вопрос обеспечения дорожных работ в регионе необходимым количеством битума и других материалов;
  • активизировать работу по охвату детей дошкольным воспитанием, сокращению трехсменного обучения и вводу новых ученических мест;
  • рассмотреть вопрос создания нового онкологического диспансера в Атырау и проработать вопрос проведения капитального ремонта и дооснащения Атырауского областного перинатального центра;
  • принять меры по трудоустройству работников, высвобождаемых с производственных объектов ТШО.
 

Во вчерашнем послании народу Казахстана глава государства обозначил конкретные шаги, которые придадут значительный импульс социально-экономическому развитию как регионов, так и страны в целом. Мы должны приложить все усилия для выполнения поставленных задач, а также оперативно реагировать на проблемные вопросы, поднимаемые обществом", - заключил Алихан Смаилов.

 

Умаров назначен директором службы центральных коммуникаций

02.09.2022, 18:27 35886
Умаров назначен директором службы центральных коммуникаций
Фото: Primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева Аскар Умаров назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что распоряжением главы государства Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора службы центральных коммуникаций.
 
Ранее сообщалось, что Кыдырали Дархан назначен министром информации и общественного развития РК. 
 

Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития РК

02.09.2022, 18:16 34771
Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития РК
Фото: egemen.kz
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан", - сообщает Акорда. 

 
Также указом главы государства Аскар Умаров освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан. 

Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года. 
 
Карьера: 
 
2001-2005 годы - Международный Казахско-Турецкий университет имени Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник; 
 
2003-2005 годы - ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра "Бауыржантану"; 
 
2005-2006 годы - доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Гумилева;
 
2005-2006 годы - заместитель главного редактора альманаха "Туган тіл"; 
 
2006-2007 годы - заместитель директора президентского центра культуры Республики Казахстан; 
 
2006-2007 годы - ведущий духовно-познавательной программы "Кумбез" телеканала "Казакстан"; 
 
2007-2008 годы - советник министра Министерства образования и науки Республики Казахстан; 
 
2008-2009 годы - эксперт администрации президента Республики Казахстан, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором; 
 
2009-2012 годы - заместитель пресс-секретаря президента Республики Казахстан; 
 
2012-2014 годы - заместитель генерального секретаря Тюркского совета; 
 
2014 год, переизбран с 09.2018 года - президент международной организации "Тюркская академия"; 
 
07.2016 год, 05.2021 год - председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан". 
 

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