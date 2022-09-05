Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома - Смаилов

КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев доложил, что в связи со сложной метеорологической обстановкой, в том числе высокой температурой воздуха - выше 36 градусов, сложилась сложная пожарная обстановка в Костанайской области, особенно в лесных массивах. Пожарами охвачено 43 тысячи га лесного хозяйства, сообщает пресс-служба премьер-министра РК Алихана Смаилова.
В настоящее время проведена эвакуация 1841 человека, они размещены в безопасных местах и обеспечены горячим питанием. Открыта горячая линия, организована работа психологов. Пострадало 10 человек, один человек погиб.
Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и порядка 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК.
Премьер-министр поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, финансов и акимату Костанайской области оценить ущерб, нанесенный населению и сельхозугодьям.
Министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами.
При этом Алихан Смаилов поручил незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан.
Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле президента", - сказал Алихан Смаилов.
Кроме того, Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено обеспечить восстановление транспортного сообщения в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов.
Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом области в случае необходимости поручено оказать помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.
Также Алихан Смаилов поручил Министерству здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, Министерству труда совместно с акиматом области оказать социальную помощь пострадавшему населению, Министерству внутренних дел обеспечить общественную безопасность и сохранность имущества граждан в зонах эвакуации, а также усилить разъяснительную работу среди населения об ответственности за неосторожное обращение с огнем.
Напомним, 2 сентября, в 15.10 произошел пожар лесного массива в Аулиекольском районе Костанайской области на площади 2 тыс. га.
В тот же день министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место происшествия, произведена воздушная разведка.
В Минэкологии сообщили об эвакуации жителей села Озерное, где горело 50 домов.
Вечером того же дня сообщалось, что площадь пожара превысила 3 тыс. га. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек.
Позднее сообщалось о превышении площади возгорания до 9,4 тыс. га, а утром 4 сентября площадь превысила 43 тыс. га, один человек погиб.
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей.
По данным Генпрокуратуры, в магазине погибли 4 человека, пострадали 3 человека. При этом ранее сообщалось о двух погибших.
Позже появилась информация о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары. Пресс-служба Акорды сообщила, что президент Казахстана посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан завела уголовные дела по фактам природных пожаров и гибели людей.