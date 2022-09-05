В Казахстане объявили об организации помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области

КОКШЕТАУ. 4 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане объявили об организации помощи пострадавшим в связи с напряженной пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках благотворительной акции "Караван милосердия" на базе областного филиала партии AMANAT объявлен сбор гуманитарной и материальной помощи. Помощь пострадавшим от природного бедствия людям поступает сегодня со всех уголков региона. Для помощи пострадавшим принимаются одежда, медикаменты, продукты питания, средства гигиены и многое другое, сообщили в областном филиале партии.

Люди сейчас переживают сложное время, нужно их поддержать в такой чрезвычайной ситуации. Это бесспорно. Думаю, с помощью всех казахстанцев жизнь быстро войдет в свою колею", - рассказал житель Кокшетау.

Первый транспорт с гуманитарной помощью направился уже в пункт назначения.

Также стало известно об открытии пункта приема помощи костанайцам и в областном учреждении "Когамдык келисим" по линии Ассамблеи народа Казахстана.

4 сентября в домах дружбы Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей на базе центров волонтерства будут развернуты оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей. По поступающей информации, эвакуированные жители обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами и спальными принадлежностями. По предварительной оценке, пострадавшие будут нуждаться в восстановлении домов, подворий, одежде и обуви", - информировала пресс-служба АНК.

Напомним, 2 сентября в 15.10 произошел пожар лесного массива в Аулиекольском районе Костанайской области на площади 2 тысячи га. В тот же день министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место происшествия, произведена воздушная разведка. В Минэкологии сообщили об эвакуации жителей села Озерное, где горело 50 домов. Вечером того же дня сообщалось, что площадь пожара превысила 3 тысячи га. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Позднее сообщалось о превышении площади возгорания до 9,4 тысячи га, а утром 4 сентября площадь превысила 43 тысячи га, один человек погиб.

В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры, в магазине погибли 4 человека, пострадали 3 человека. При этом ранее сообщалось о двух погибших.

Позже появилась информация о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары. Пресс-служба Акорды сообщила, что президент Казахстана посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан завела уголовные дела по фактам природных пожаров и гибели людей.