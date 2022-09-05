Нельзя исключать человеческий фактор - министр по ЧС о причинах пожара в Костанайской области

Фото: Министерство по ЧС РК
Подразделением МВД проводятся уже дознания по факту возможных причин возгорания. Нельзя исключать в том числе, что это был человеческий фактор, прежде всего потому, что никаких природных явлений в виде грозовых разрядов не происходило. Поэтому рассматривать будут различные версии", - сообщил министр по ЧС РК в воскресенье во время брифинга.
По его словам, все очаги возгорания населенных пунктов практически ликвидированы. Сейчас проводится активная работа по снижению возгорания в лесной зоне. Рисков распространения огня на жилые массивы нет.
В то же время глава МЧС отметил, что по состоянию на 18:00 обстановка остается сложной, но стабильной. Продолжается тушение пожара. Сейчас задействовано в общей сложности более 1400 человек и 190 единиц техники. На сегодняшний день уже работают семь воздушных судов (четыре борта МЧС, два Минобороны и один "Казавиалесохраны").
Ильин обратил внимание, что в обеденное время осложнилась обстановка в селе Лесное, откуда пришлось эвакуировать 100 человек. Сейчас обстановка стабилизировалась, но в ночное время будет выставлен дополнительный наряд караула.
Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области третьи сутки продолжается тушение лесного пожара. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры РК, в магазине погибли 4 человека, пострадали трое. При этом ранее сообщалось о двух погибших.
Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.
В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.
Президент Казахстана в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров.