В Костанайской области объявлен режим ЧС

Фото: Министерство по ЧС РК

КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подразделением МВД проводятся уже дознания по факту возможных причин возгорания. Нельзя исключать в том числе, что это был человеческий фактор, прежде всего потому, что никаких природных явлений в виде грозовых разрядов не происходило. Поэтому рассматривать будут различные версии", - сообщил министр по ЧС РК в воскресенье во время брифинга.

По его словам, все очаги возгорания населенных пунктов практически ликвидированы. Сейчас проводится активная работа по снижению возгорания в лесной зоне. Рисков распространения огня на жилые массивы нет.

В то же время глава МЧС отметил, что по состоянию на 18:00 обстановка остается сложной, но стабильной. Продолжается тушение пожара. Сейчас задействовано в общей сложности более 1400 человек и 190 единиц техники. На сегодняшний день уже работают семь воздушных судов (четыре борта МЧС, два Минобороны и один "Казавиалесохраны").

Ильин обратил внимание, что в обеденное время осложнилась обстановка в селе Лесное, откуда пришлось эвакуировать 100 человек. Сейчас обстановка стабилизировалась, но в ночное время будет выставлен дополнительный наряд караула.

Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области третьи сутки продолжается тушение лесного пожара. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.

В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры РК, в магазине погибли 4 человека, пострадали трое. При этом ранее сообщалось о двух погибших.

Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.

В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил , что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.