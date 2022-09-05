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В Костанайской области объявлен режим ЧС

04.09.2022, 17:19 20256
Фото: Пресс-служба акима Костанайской области
КОКШЕТАУ. 4 СЕНТЯБРЯ - Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен по Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день объявлен ЧС местного масштаба по Костанайской области. С резерва акимата области направлено средство для оказания помощи пострадавшим. Это в первую очередь проживание и питания. Эвакуировано 1800 человек. В школах проживают около 200 человек. Многие вернулись к своим домам, удостоверившись в безопасности, остальные уезжают к родственникам," - сообщает пресс-служба акима региона.

 
По данным пресс-службы, у пострадавших есть выбор - строительство нового дома или получение компенсации. 
 

Строительство домов реализуется за короткие сроки. Сегодня пострадала 108 строений, из них 98 домов полностью сгорели. Сейчас главная задача - полностью локализовать пожар. Крупные предприятия и малый бизнес не отстают в стороне и всячески помогают пострадавшим. В ближайшие дни общественность планирует открыть фонд, где все неравнодушные граждане могут оказывать поддержку", - добавили в областном акимате.

 
Напомним, 2 сентября в 15.10 произошел пожар лесного массива в Аулиекольском районе Костанайской области на площади 2 тысячи га.
 
В тот же день министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место происшествия, произведена воздушная разведка. 
 
В Минэкологии сообщили об эвакуации жителей села Озерное, где горело 50 домов.
 
Вечером того же дня сообщалось, что площадь пожара превысила 3 тысячи га. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек.
 
Позднее сообщалось о превышении площади возгорания до 9,4 тысячи га, а утром 4 сентября площадь превысила 43 тысячи га, один человек погиб.
 
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здание столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей.
 
По данным Генпрокуратуры, в магазине погибли 4 человека, пострадали 3 человека. При этом ранее сообщалось о двух погибших. 
 
Позже появилась информация о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары. Пресс-служба Акорды сообщила, что президент Казахстана посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.
 
Генеральная прокуратура Республики Казахстан завела уголовные дела по фактам природных пожаров и гибели людей.
 
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома, сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
 

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Нельзя исключать человеческий фактор - министр по ЧС о причинах пожара в Костанайской области

04.09.2022, 20:58 14546
Нельзя исключать человеческий фактор - министр по ЧС о причинах пожара в Костанайской области
Фото: Министерство по ЧС РК
КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подразделением МВД проводятся уже дознания по факту возможных причин возгорания. Нельзя исключать в том числе, что это был человеческий фактор, прежде всего потому, что никаких природных явлений в виде грозовых разрядов не происходило. Поэтому рассматривать будут различные версии", - сообщил министр по ЧС РК в воскресенье во время брифинга.

 
По его словам, все очаги возгорания населенных пунктов практически ликвидированы. Сейчас проводится активная работа по снижению возгорания в лесной зоне. Рисков распространения огня на жилые массивы нет.
 
В то же время глава МЧС отметил, что по состоянию на 18:00 обстановка остается сложной, но стабильной. Продолжается тушение пожара. Сейчас задействовано в общей сложности более 1400 человек и 190 единиц техники. На сегодняшний день уже работают семь воздушных судов (четыре борта МЧС, два Минобороны и один "Казавиалесохраны").
 
Ильин обратил внимание, что в обеденное время осложнилась обстановка в селе Лесное, откуда пришлось эвакуировать 100 человек. Сейчас обстановка стабилизировалась, но в ночное время будет выставлен дополнительный наряд караула.
 
Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области третьи сутки продолжается тушение лесного пожара. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.
 
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры РК, в магазине погибли 4 человека, пострадали трое. При этом ранее сообщалось о двух погибших. 
 
Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.
 
В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.
 
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.
 
Президент Казахстана в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров.
 

В Атырау подросток спас упавшего в реку ребенка

04.09.2022, 20:01 17011
В Атырау подросток спас упавшего в реку ребенка
Фото: ДП Атырауской области
АТЫРАУ. 4 СЕНТЯБРЯ - В Атырау 16-летний подросток спас мальчика трех лет, упавшего в реку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДП Атырауской области, 2 сентября около 18.00 в реке Урал в районе Центрального физкультурно-оздоровительного комплекса стал тонуть трехлетний ребенок. Его пытался спасти отец, пишет портал "Мой город".
 

Мимо на лодке проплывал 16-летний юноша по имени Евгений Русаков, который сразу же пришел на помощь. Услышав голоса мужчины и мальчика-подростка о помощи, на место прибыли сотрудники батальона патрульной полиции, которые несли службу на стационарном посту", - сообщили в полиции города.

 
Сотрудники полиции вывезли пострадавших на берег и вызвали скорую.
 

Более 3 тысяч школьников Костанайской области будут учиться дистанционно

04.09.2022, 17:47 19016
Более 3 тысяч школьников Костанайской области будут учиться дистанционно
КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Более 3 тысяч школьников Костанайской области будут обучаться дистанционно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До стабилизации ситуации более 3000 школьников региона будут обучаться дистанционно. Для этого сотрудниками штаба совместно с представителями управления образования Костанайской области будут созданы все условия. Дети, которым нужна помощь, находятся в школах, они в безопасности, их здоровью ничего не угрожает", - сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

 
В регион командированы вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев и заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев. 
 
В школах организованы эвакоприемные пункты. Дети обеспечены теплой одеждой и горячим питанием, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
 
Для оказания поддержки эвакуированным детям в Минпросвещения РК предложили родителям отправить детей в республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", где созданы условия для проживания и обучения. Такая практика уже использовалась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций.
 
Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области третьи сутки продолжается тушение лесного пожара. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.
 
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры РК, в магазине погибли 4 человека, пострадали трое. При этом ранее сообщалось о двух погибших. 
 
Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.
 
В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.
 
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома. 
 
Президент Казахстана в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров.
 

В Костанайской области площадь пожаров превысила 43 тысячи га, один человек погиб

04.09.2022, 12:16 26966
КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области площадь пожаров превысила 43 тысячи га, один человек погиб и 10 человек пострадали в результате лесных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня с утра мы при разборе завалов непосредственно в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека - инвалид, 1936 года рождения. В ходе оперативных мероприятий было выяснено, что участковым инспектором при проведении эвакуации был оповещен, отказался от эвакуационный мероприятий", - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. 

 
По факту гибели человека будет проводиться следствие. 
 
По данным МЧС, получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС). Из них 4 находятся в центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой. 
 
В настоящее время общая площадь возгорания составляет более 43 тысяч гектаров из 106 тысяч лесного фонда этого лесничества. Имеются 8 активных очагов, где вероятно возникновение возгорания, в том числе верхового. С целью недопущения распространения огня на жилые постройки населенных пунктов созданы три боевых участка, где активно проводятся работы подразделения министерства.
 
Согласно данным МЧС, продолжается работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. В операции тушения пожара задействованы 91 единица техники, 3 воздушных судна, 5 пожарных поездов, 600 человек личного состава, 2 вертолета. Забор воды вертолетами для водосливных устройств велся из естественного водоема на расстоянии 25 километров от места. Проведен 21 сброс на тушение.
 
Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен.
 
Пожары в жилых домах села Аманкарагай и села Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов.
 
В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге.
 
Проведена эвакуация 1841 человека из сел Озерное, северной части села Аманкарагай, села Калинино и Лесное.
 
Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.
 
Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.
 
Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба. 
 
По данным МЧС, 4 сентября в Костанайскую область прибывает дополнительная группировка 15 автоцистерн, 2 вахтовки, 1 служебный автомобиль, 98 человек личного состава из ДЧС Нур-Султана, также 2 вертолета МЧС с водосливными устройствами из Алматы.
 
Напомним, 2 сентября в 15.10 в Костанайской области произошел пожар лесного массива. По данным МЧС, возникновению пожара способствовала высокая температура воздуха, до 36 градусов, штормовые порывы ветра до 23 метров в секунду.
 

В Актюбинской области полицейский застрелил товарища на охоте

04.09.2022, 10:52 31731
В Актюбинской области полицейский застрелил товарища на охоте
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 4 СЕНТЯБРЯ - В Актюбинской области полицейский застрелил своего товарища на охоте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Управлением собственной безопасности ДП Актюбинской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности) в отношении сотрудника Хромтауского отдела полиции", - сообщает Polisia.kz


По данному факту установлено, что сотрудник полиции в выходной день поехал со своим знакомым на охоту. Во время охоты случайно застрелил товарища из своего зарегистрированного ружья, в результате чего последний скончался на месте. 

Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.
 

В Костанае в результате пожара в оружейном магазине погибли два человека

04.09.2022, 10:27 32446
В Костанае в результате пожара в оружейном магазине погибли два человека
Фото: ДЧС Костанайской области
КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине Костаная, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По данным МЧС, под завалами обнаружены тела двух мужчин, личности которых устанавливаются.

Ранее сообщалось только об одном погибшем в результате пожара. 

Напомним, 3 сентября в 11.20 произошел пожар магазина "Оружейная палата" на проспекте Назарбаева. Далее огонь перекинулся на соседнее СТО, 8 частных домов жилых домов. Из них сгорели три двухэтажных коттеджа и сарай, повреждены 6 автомобилей. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров. 

В подвал оружейного магазина из-за детонации боеприпасов было сложно войти. Для разведки на наличие пострадавших личный состав оснастили бронежилетами и щитами.
 

Лесной пожар в Костанайской области: эвакуируют жителей близлежащих сел

03.09.2022, 21:10 46326
Лесной пожар в Костанайской области: эвакуируют жителей близлежащих сел
Фото: kstnews.kz
КОСТАНАЙ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Аулиекольском районе Костанайской области продолжается тушение лесного пожара. Три авиационных судна привлечены к тушению пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По состоянию на 18.00 двумя вертолетами с водосливными устройствами МЧС проведено 12 сбросов и слито 36 тонн воды. Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км", - сообщили в МЧС РК.

 
Отмечается, что в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха - 36 градусов и штормовыми порывами ветра до 28 метров в секунду, площадь пожара превысила 3000 га.
 
По данным РГП "Казгидромет", в регионе сохранится высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 метров в секунду.
 

Министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным проведена воздушная разведка. Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредотачиваются на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация населения из села Озерное (население 250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). В селе Озерное происходит горение трех жилых домов, тушение осуществляется 6 пожарными автомобилями с подвозом воды 8 водовозами. Начата эвакуация села Калинино - 228 человек, села Лесное - 363 человека", - проинформировали в ведомстве.

 
По данным МЧС, создалась угроза для нефтебазы в селе Аманкарагай. На месте работают 3 пожарных автоцистерны (2 - МЧС, 1 - объектовая служба нефтебазы).
 
Напомним, сегодня министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место лесного пожара. 
 
Загорание лесного массива произошло 2 сентября 2022 года в 15.10 в 20 км от села Казанбасы на территории КГУ "Басаманское УЛХ". Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой (по данным РГП "Казгидромет", до 10-12 метров в секунду, температура наружного воздуха +36 градусов), густой растительностью и отсутствием подъездных путей. В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ "Семиозерное УЛХ".
 
В тушении пожара задействованы силы и средства в количестве 235 человек личного состава 32 единиц техники, 3 воздушных суден, 3 пожарных поездов, из них МЧС - 14 единиц техники, 61 человек личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами; МВД - 33 человека личного состава; Минобороны - 20 человек личного состава; лесхоз - 15 единиц техники, 80 человек личного состава, 1 воздушное судно; МИО - 3 единицы техники, 20 человек личного состава; АО "КТЖ" - 3 пожарных поезда (21 человек).

 

В результате пожара в оружейном магазине в Костанае погиб мужчина

03.09.2022, 19:37 41656
В результате пожара в оружейном магазине в Костанае погиб мужчина
Фото: ng.kz
КОСТАНАЙ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Костанае в результате пожара в оружейном магазине погиб мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС Костанайской области, личность погибшего еще не установлена. Его тело извлекли из подвала сгоревшего здания, сообщает портал "Наша газета".
 
По данным пресс-службы управления здравоохранения, шесть человек госпитализировали в стационары с ожогами различной степени, еще один от госпитализации отказался.
 
Напомним, также был госпитализирован директор магазина "Оружейная палата" с 50-процентными ожогами тела.
 
Пожар в здании "Оружейной палаты" на проспекте Назарбаева, 115, начался сегодня, 3 сентября, в 11.20. Позже огонь перекинулся на кровлю соседнего СТО, 8 частных жилых домов и две легковых машины. В оружейном магазине взрывались боеприпасы.
 
Пожар удалось локализовать в 14.29. Ликвидации нет. Причина пожара устанавливается.
 
АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило, что в связи с пожаром был деформирован газопровод. Около 60 потребителей по улице Козыбаева и Назарбаева были отключены от газа. Подключение будет производиться по мере окончания ремонтных работ.
 

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