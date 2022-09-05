В Костанайской области объявлен режим ЧС

КОКШЕТАУ. 4 СЕНТЯБРЯ - Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен по Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день объявлен ЧС местного масштаба по Костанайской области. С резерва акимата области направлено средство для оказания помощи пострадавшим. Это в первую очередь проживание и питания. Эвакуировано 1800 человек. В школах проживают около 200 человек. Многие вернулись к своим домам, удостоверившись в безопасности, остальные уезжают к родственникам," - сообщает пресс-служба акима региона.
По данным пресс-службы, у пострадавших есть выбор - строительство нового дома или получение компенсации.
Строительство домов реализуется за короткие сроки. Сегодня пострадала 108 строений, из них 98 домов полностью сгорели. Сейчас главная задача - полностью локализовать пожар. Крупные предприятия и малый бизнес не отстают в стороне и всячески помогают пострадавшим. В ближайшие дни общественность планирует открыть фонд, где все неравнодушные граждане могут оказывать поддержку", - добавили в областном акимате.
Напомним, 2 сентября в 15.10 произошел пожар лесного массива в Аулиекольском районе Костанайской области на площади 2 тысячи га.
В тот же день министр по ЧС Юрий Ильин вылетел на место происшествия, произведена воздушная разведка.
В Минэкологии сообщили об эвакуации жителей села Озерное, где горело 50 домов.
Вечером того же дня сообщалось, что площадь пожара превысила 3 тысячи га. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек.
Позднее сообщалось о превышении площади возгорания до 9,4 тысячи га, а утром 4 сентября площадь превысила 43 тысячи га, один человек погиб.
В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здание столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей.
По данным Генпрокуратуры, в магазине погибли 4 человека, пострадали 3 человека. При этом ранее сообщалось о двух погибших.
Позже появилась информация о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на природные пожары. Пресс-служба Акорды сообщила, что президент Казахстана посетит оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан завела уголовные дела по фактам природных пожаров и гибели людей.
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома, сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.