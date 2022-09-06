Для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области построят 91 дом

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КОСТАНАЙ. 5 СЕНТЯБРЯ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что уже выделены земли под строительство новых домов для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По поручению премьер-министра РК в этой связи помощь оказывается Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Создана совместная рабочая группа", - отметил глава региона.

Аким напомнил, что зима в регионе начинается раньше, чем на юге, - в октябре. И до конца октября новые дома должны быть достроены, сообщает "Алау"

В течение ближайших двух-трех дней будут утверждены проекты домов. И еще через несколько дней местные власти намерены приступить к строительству жилья. Мухамбетов пообещал, что к работе будут привлечены профессионалы, дома построят быстро и качественно.

Также сообщается, что уже сегодня жителям пострадавших районов выплатят пенсии и пособия.

Все виды пенсий, выплат и пособий из республиканского бюджета за сентябрь будут направлены сегодня (в понедельник) на счета получателей, проживающих в Аулиекольском районе. Этот вопрос на уровне республики решен. Это 8447 человек. То есть не только жители пострадавших от пожаров поселков, но и проживающие в районе люди. Там более шести тысяч пенсионеров, 388 многодетных матерей и другие категории", - рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента комитета труда, соцзащиты и миграции минтруда по Костанайской области Айнур Сатаева.

В Карасуском районе тоже есть пострадавшие, поселок Люблинка горел. Министерство труда и соцзащиты населения также решает вопрос, чтобы и жителям этого района выплатить все пособия и пенсии в начале этой недели. Там, в районе более 4,5 тысячи получателей, в том числе 3104 пенсионера, 438 инвалидов, 183 многодетные семьи, сообщает издание "Костанайские новости"

Что касается инвалидов. Всех, кто пострадал во время пожаров, в кратчайшие сроки будут обеспечивать техсредствами реабилитации. К примеру, у кого-то инвалидная коляска поломалась или вовсе сгорела. Предоставят новую. Санаторно-курортное лечение, реабилитационные центры - детям-инвалидам, взрослым людям с инвалидностью предоставят по решению МСЭК возможность попасть туда вне очереди.

Более того, как пояснили специалисты Минтруда, всем пострадавших, которые остались без рабочих мест, предоставят отпуска с сохранением заработной платы.

Тем временем в пресс-службе филиала НАО "Правительство для граждан" по Костанайской области сообщили, что пострадавшим при пожаре восстановят документы вне очереди. Для этого гражданам надо обратиться в ЦОНы.





На сегодняшний день продолжается тушение пожаров на пяти участках. Из-за угрозы перехода огня с лесного массива на село Баганалы производится эвакуация сельчан.



