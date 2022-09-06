Тушение пожаров в Костанайской области продолжается на пяти участках

Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 5 СЕНТЯБРЯ - Сегодня утром в Костанайской области продолжается тушение лесных пожаров на пяти участках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в оперативном штабе МЧС РК, тушения пожаров продолжается в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино.
Известно, что от пожара пострадал 91 жилой дом, 85 из которых в Аманкарагае, 6 - в Озерном.
В тушении пожара задействованы 224 единицы техники, 7 воздушных судов, 5 пожарных поездов и 1893 человека личного состава.
Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 километров. С момента начала тушения пожара проведено 93 сбросов воды", - говорится в сообщении ведомства.
4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. гектаров, при этом общая площадь лесного хозяйства - 107 257 гектаров.
В связи с угрозой населенным пунктам проведена эвакуация 1841 человека из села Озерное (250 человек), северной части села Аманкарагай (1000 человек), села Калинино (228 человек) и села Лесное (363 человека)", - уточнили спасатели.
По информации МЧС, проводится перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы с других участков, в связи с угрозой перехода огня с лесного массива в село из-за усиления ветра. Жителей села Баганалы эвакуируют в село Казанбасы.
Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием, в эвакопунктах находится 66 человек, остальные вернулись в свои дома и размещены по родственникам. Работает горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области", - говоритс в сообщении.
Всего в Костанайской области одновременно проводится тушение трех природных пожаров.
В Карабалыкском районе в 7 километрах от села Боскуль, на территории КГУ "Михайловское УЛХ" произошло загорание сухой травы и лесных околков (береза, осина). Площадь пожара составляет 35 гектаров...4 сентября в 11.00 часов пожар локализован...В Карабалыкском районе происходит загорание сухой травы и лесных околков (береза, осина) на территории КГУ "Михайловское УЛХ" (Карадумское лесничество) в 7 километрах от села Каракопа Карабалыкского района. В 11.50 часов пожар локализован на площади 200 гектаров, тушение продолжается. В Узункольском районе горение сухой травы и лесных околков (береза, осина) на территории Узынкольского УЛХ в 15 километрах от поселка Сибирка Узункольского района. 29 августа в 3.50 пожар локализован на площади 17,9 гектаров. 2 сентября в 20.00 в результате порывистого ветра пожар распространился на территорию Курганской области РФ на площади предварительно 10 гектаровности). В 08.00 пожар локализован. Тушение продолжается", - рассказали в МЧС.
Известно, что в селе Любленка огонь был потушен. Как сообщил глава сельского округа Андрей Максимов, огонь шел быстро и уничтожал дома на огромной скорости. К утру 5 сентября тлеющим оставался лишь один дом, информирует kstnews.kz.
По данным издания, утренний облет показал, что пожар в Аулиекольском районе разгорелся с новой силой. Сильный ветер гонит огонь дальше в сторону поселков Казынбасы и Басагалы.
В регион с рабочим визитом прибыл Касым-Жомарт Токаев. Он оценит работу по ликвидации пожаров.
Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области несколько дней тушат лесной пожар. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек.
Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области.
В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.
В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.
В воскресенье на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин заявил, что причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор.