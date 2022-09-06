Оперативно оказать помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области поручил Токаев

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КОСТАНАЙ. 5 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим, сообщает Telegram-канал БОРТ №1





Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

Касым-Жомарт Токаев призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний.

Президент отметил важность оказания поддержки людям, которым пришлось покинуть свои дома. Правительству и акимату Костанайской области поручено в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство по моему поручению занимается решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть", - заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления причин пожара и извлечения соответствующих уроков. По его словам, следует выработать комплекс мер по восстановлению лесного фонда и обеспечению профилактической работы с целью недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем. Он также заявил о необходимости серьезного укрепления МЧС как института, способного решать социальные вопросы сотрудников ведомства, в том числе касающиеся обеспечения жильем и общежитиями, а также повышения уровня профессиональной подготовки кадров.

Глава государства также встретился с личным составом подразделений министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, а также с добровольцами, задействованными в тушении пожаров.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуации за проявленное мужество и отметил, что они будут представлены к наградам и премиям.

Президент добавил, что будут приняты меры по повышению материального довольствия, обеспечению жильем и созданию условий для подготовки кадров.





Напомним, сегодня президент облетел на вертолете пострадавшие от пожара районы.





Ранее аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что уже выделены земли под строительство новых домов для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области. Всего будет построен 91 дом. Также пострадавшим при пожаре восстановят документы вне очереди. Для этого гражданам надо обратиться в ЦОНы.



