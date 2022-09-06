Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области

Фото: Telegram/БОРТ№1
КОСТАНАЙ. 5 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев после завершения совещания оперативного штаба встретился с пострадавшими от лесного пожара из села Аманкарагай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Затем глава государства посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи, сообщает Telegram-канал БОРТ№1.
В беседе с пострадавшими Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство примет все меры для преодоления тяжелой ситуации.
К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее", - заявил глава государства.
Президент также провел беседу с волонтерами и выразил им благодарность за оказываемую помощь.
Сегодня Токаев совершил облет пострадавших от пожара районов и провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области, на котором поручил оперативно оказать помощь погорельцам.
Ранее аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что уже выделены земли под строительство новых домов для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области. Всего будет построен 91 дом. Также пострадавшим при пожаре восстановят документы вне очереди. Для этого гражданам надо обратиться в ЦОНы.
На сегодняшний день продолжается тушение пожаров на пяти участках. Из-за угрозы перехода огня с лесного массива на село Баганалы производится эвакуация сельчан.