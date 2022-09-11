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В Карагандинской области ликвидировали очаги природных пожаров

10.09.2022, 13:46 17076
Фото: ДЧС Карагандинской области
КАРАГАНДА. 10 СЕНТЯБРЯ - С 1 по 8 сентября в Карагандинской области сложилась сложная пожароопасная обстановка, в следствие чего на территории пяти районов области (Бухар-Жырауский, Шетский, Каркаралинский, Нуринский, Актогайский) были зарегистрированы многочисленные очаги природных пожаров и загораний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тушение осложнялось сильными порывами ветра - до 20 метров в секунду и местами сложной пересеченной гористой местностью, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
 
Пожарным благодаря оперативным действиям удалось ликвидировать все возникшие очаги. Всего в ликвидации природных пожаров были задействованы 1540 человек и 461 единица техники. Из них: 307 человек и 73 единицы техники ДЧС Карагандинской области, добровольные противопожарные формирования и местное население - 1100 человек 358 единиц техники, 133 человека и 36 единиц техники организаций лесничества.
 
В настоящее время обстановка стабилизировалась.
 

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В Костанайской области ликвидировали лесной пожар, начавшийся 2 сентября

10.09.2022, 14:53 15356
В Костанайской области ликвидировали лесной пожар, начавшийся 2 сентября
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 10 СЕНТЯБРЯ - 10 сентября в 10.00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидирован. Ранее, 7 сентября в 15.00, была объявлена локализация, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Загорание началось 2 сентября в 15.10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района, сообщает "Алау".
 
Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысячи га. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. 
 
Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших.
 
С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа. Воздушными суднами всего произведено 327 сбросов воды на тушение.
 
Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара, составила 207 единиц техники и 1785 человек.
 
На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человек и 21 единицы техники. 
 
Оперативный штаб закончил свою работу.
 
Напомним, экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет. 
 

Студент уральского колледжа умер во время урока физкультуры

10.09.2022, 12:29 18656
Студент уральского колледжа умер во время урока физкультуры
УРАЛЬСК. 10 СЕНТЯБРЯ - 9 сентября студент третьего курса Уральского политехнического колледжа Валихан Нурлыбекулы внезапно упал во время урока физкультуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Преподаватель и медсестра оказывали первую помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи также пыталась реанимировать студента, сообщает портал "Мой город".
 
Несмотря на приложенные усилия, юноша скончался. В управлении здравоохранения ЗКО уточнили, что студент не получал никаких ударов и травм, падение произошло без очевидной причины.
 

В Петропавловске покупатели дрались в магазинах за акционные продукты

10.09.2022, 10:51 21096
ПЕТРОПАВЛОВСК. 10 СЕНТЯБРЯ - Жителей Петропавловска сегодня потрясли скидки. В городских супермаркетах можно было купить товары за полцены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Толпы людей атаковали магазины. Драки и скандалы в очередях активно выкладывали в соцсети, сообщает КТК
 
Самыми популярными из акционных товаров оказались курятина, майонез, кофе, газировка, соки, колбаса, макароны, стиральный порошок и масло. Особым спросом оно пользовалось у мужчин в расцвете сил. За пятилитровые бутыли они чуть ли не дрались. Покупательницы активный интерес проявили к куриной грудке. В одном из магазинов женщины едва не раздавили стеклянную витрину с мясом птицы. 
 
Количество продуктов в одни руки старались ограничить. Например, курятины давали только по 2 килограмма, а растительного масла - по 5 литров на человека. 
 

В Акмолинской области охотник по неосторожности прострелил рыбаку грудь и шею

10.09.2022, 10:23 22486
В Акмолинской области охотник по неосторожности прострелил рыбаку грудь и шею
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - 39-летнего жителя Акмолинской области доставили в больницу с тремя дробовыми ранениями. Была угроза жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мужчине прострелили грудь и шею. Раненого рыбака прооперировали. Медики оценивают его состояние как стабильное, сообщает телеканал "Астана". 
 

Он был в сознании. Если бы был поврежден какой-нибудь из крупных сосудов шеи, то, возможно, мы бы с вами сейчас не разговаривали", - рассказал заведующий травматологическим отделением Атбасарской межрайонной многопрофильной больницы Азатамат Абдрахманов. 

 
Как выяснилось позже, оружие, из которого был произведен выстрел, было не зарегистрировано. Личность стрелка установлена. Им оказался 32-летний житель Атбасара. Заведено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы. 
 
Атбасарским РОП данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 114 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
 

В Жамбылской области в результате ДТП сгорела 21-летняя девушка

09.09.2022, 20:39 49991
В Жамбылской области в результате ДТП сгорела 21-летняя девушка
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 9 СЕНТЯБРЯ - Трагедия произошла 9 сентября примерно в 01.37 в Шу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
30-летний водитель Mercedes Benz на большой скорости двигался по улице Сейфуллина. Он столкнулся со следовавшим в попутном направлении Volkswagen Golf III под управлением 29-летнего местного жителя, сообщает Polisia.kz
 
От полученного удара Volkswagen Golf загорелся и столкнулся с ВАЗ-21150. 
 
В результате ДТП в огне погибла 21-летняя пассажирка Volkswagen. 29-летний водитель и еще один пассажир с различными телесными повреждениями госпитализированы в центральную больницу Шу. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.
 
 

Почти сутки искали пограничники казахстанцев, заблудившихся на границе с РФ

09.09.2022, 19:25 52186
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Ночью 8 сентября на пульт дежурного по пограничному отделению "Шонгай" департамента ПС КНБ по ЗКО поступила информация от отделения полиции о гражданах, заблудившихся на приграничной территории с РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информация была подтверждена представителями ЧС по Астраханской области РФ, которым также поступил сигнал SOS, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Почти сутки военнослужащими проводились поисковые мероприятия. Граждане РК были найдены в 20 км от линии границы на территории Казахстана.
 
С их слов, они направлялись в школу н.п. Сюиндик, но по дороге сломался автомобиль. Средства связи были вне зоны действия сети. Потеряв ориентир, они воспользовались функцией экстренного вызова помощи.
 

Дина Тансари требует наказать всех виновных в убийстве молодой женщины в Кызылорде

09.09.2022, 14:00 58986
Дина Тансари требует наказать всех виновных в убийстве молодой женщины в Кызылорде
Фото: Depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 9 СЕНТЯБРЯ - Казахстанская правозащитница и активистка фонда "НеМолчи" Дина Тансари требует привлечь к ответственности всех виновных в смерти молодой женщины, которую избил пьяный муж, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
У погибшей остались трое малолетних детей - 5, 3 и 2 лет. 
 
Об очередном вопиющем случае насилия Тансари написала на странице nemolchi.kz в Instagram.
 

3 сентября в Кызылорде с особой жестокостью была убита 27-летняя девушка, мама трех сыновей", - сообщила правозащитница. 

 
Она потребовала привлечь к ответственности всех виновных, в том числе брата убийцы, который мог быть соучастником преступления. Полицейские, по словам Тансари, также бездействовали. 
 

Я считаю здесь прямая вина полиции города Кызылорды, потому что они имели возможность предотвратить преступление. Их вызвали сотрудники караоке-бара, но они приехали и вручили в руки убийце эту несчастную женщину, прекрасно понимая, что она уже была избита. Сам участковый констатировал и сказал, что уже дважды она теряла сознание, проверьте ее здоровье, и при этом все равно отдают в руки убийце. Я считаю, что нужно привлечь к уголовной ответственности именно полицейского", - сообщила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова корреспонденту Kazakhstan Today. 

 
Она также отметила, что "если бы закон у нас (в РК. - Прим. ред.) работал, просто за то, что он начал кричать и поднимать на нее руку в кафе, его должны были тут же немедленно арестовать и посадить как минимум на 20 суток".
 

Как в других странах делают. Закрывают и изолируют от общества, как опасного преступника, и дают от года до пяти лет, а у нас, получается, надо убить - и тогда только дадут какой-то срок", - подчеркнула руководитель фонда "НеМолчи". 

 
Кроме того, Дина Смаилова заявила, что не согласна со статьей "Убийство". 
 

Потому что часть 1 - это с особой жестокостью совершенное убийство. При этом в нем участвовали пособники. Надо всех привлекать к уголовной ответственности, абсолютно всех. Если сейчас они не привлекут - это будет такое "одобрение" для всех остальных", - добавила она. 

 
Также на странице фонда была опубликована переписка с сестрой погибшей, в которой говорится, что садист неоднократно поднимал руку на свою жену и постоянно ее ревновал.

Ранее сообщалось, что пьяный кызылординец до смерти избил супругу. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. 
 

Пожарная обстановка в ВКО на 9 сентября

09.09.2022, 11:13 55286
Пожарная обстановка в ВКО на 9 сентября
Фото: Акимат ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 СЕНТЯБРЯ - На 9 сентября тушение пожаров продолжается в четырех районах Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В департаменте по ЧС ВКО сообщили, что в Курчумском районе на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа площадь горения травы и кустарника достигла, по предварительным данным, 1800 гектаров. Всего в борьбе с огнем задействовано более 270 человек и 34 единицы техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции. 
 

Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями, поэтому привлечено 3 вертолета с водосливными устройствами. Всего произведено 18 сбросов воды. Угрозы населенному пункту нет. Работа по тушению продолжается", - рассказали спасатели.

 
В районе Алтай кустарник и траву на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и Быковского лесничества продолжают тушить  в горной местности на предварительной площади 1400 гектаров. Задействовано 2 вертолета, которыми осуществлен сброс 141 тонны воды. Угрозы населенным пунктам нет. В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов. Всего в ликвидации задействовано более 350 человек и 33 единицы техники.
 
В Катон-Карагайском районе, в 12 километрах от села Алтынбел, КГУ "Большенарымское лесное хозяйство", на территории Ново-Березовского лесничества в лесной зоне горит кустарник, сухая трава на предварительной площади 1900 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействованы 350 человек и 27 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, МИО, населения, полиции. Привлечены вертолеты МИ-2 и МИ- 17.
 

На территории Куйганского сельского округа происходит горение травы, кустарника в горной труднодоступной местности. Предварительная площадь - 200 гектаров. Распространение пожара в лесной зоне остановлено на площади 17,5 гектара, тушение продолжается только в степной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействовано более 70 человек и 18 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, местных исполнительных органов, полиции", - добавили в областном ДЧС.

 
 
Напомним, в ВКО сложившейся пожарной опасности присвоен пятый класс. 
 

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