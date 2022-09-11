В Карагандинской области ликвидировали очаги природных пожаров

КАРАГАНДА. 10 СЕНТЯБРЯ - С 1 по 8 сентября в Карагандинской области сложилась сложная пожароопасная обстановка, в следствие чего на территории пяти районов области (Бухар-Жырауский, Шетский, Каркаралинский, Нуринский, Актогайский) были зарегистрированы многочисленные очаги природных пожаров и загораний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тушение осложнялось сильными порывами ветра - до 20 метров в секунду и местами сложной пересеченной гористой местностью, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Пожарным благодаря оперативным действиям удалось ликвидировать все возникшие очаги. Всего в ликвидации природных пожаров были задействованы 1540 человек и 461 единица техники. Из них: 307 человек и 73 единицы техники ДЧС Карагандинской области, добровольные противопожарные формирования и местное население - 1100 человек 358 единиц техники, 133 человека и 36 единиц техники организаций лесничества.

В настоящее время обстановка стабилизировалась.