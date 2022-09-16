Сообщение о минировании жилого дома поступило в полицию Алматы

АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - В полицию Алматы поступило сообщение о минировании многоквартирного жилого дома на улице Жамбыла, передает KAZAKHSTAN TODAY.
14 сентября в 23.45 в дежурную часть УП Медеуского района поступило сообщение о том, что в одном из домов города Алматы заложена бомба. На место происшествия в экстренном порядке были направлены специальные и оперативные службы города",- сообщили в департаменте полиции города.
Данный факт зарегистрирован по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 273 УК Республики Казахстан - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, 12 сентября лжетеррорист сообщил о минировании торгового дома в Алматы.