В Алматинской области на сотрудников скорой помощи совершено 8 нападений

ТАЛДЫКОРГАН. 19 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области в период с января по август произошло 8 нападений на сотрудников скорой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, зарегистрированы случаи, когда во время обслуживания вызовов лица в алкогольном опьянении, наркозависимые, а также психически неадекватные люди совершают нападения на медработников.

К примеру, с начала года в области зарегистрированы такие случаи, когда пациенты или их родственники угрожали медработникам холодным оружием (нож), огнестрельным оружием, требуя сделать наркотические препараты. Отмечены случаи, когда неадекватные, в алкогольном опьянении и агрессивно настроенные родные пациента повредили автотранспорт скорой помощи, сломав боковую дверь с целью препятствия оказания медицинской помощи. Также зафиксирован случай, когда пациент в алкогольном опьянении препятствовал оказанию первой помощи, выражаясь нецензурной бранью, а также используя подручные средства - кидал лопату, тяпку, вилы и разбил лобовое стекло санитарного авто. Случай, когда родственник пациентки на вызове напал на фельдшера, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Случай, когда муж пациентки избил фельдшера, в результате чего фельдшер получил перелом лучевой кости. И таких случаев становится больше", - проинформировали в управлении.

Необходимо отметить, что среди фельдшеров есть и молодые хрупкие девушки, которые не могут оказать физическое сопротивление при нападениях.

С каждым разом нападения увеличиваются. Мы приезжаем оказывать помощь, а наших сотрудников там оскорбляют, унижают. Однако, несмотря на наличие угроз, сотрудники оказывают экстренную медицинскую помощь при угрожаемых жизни состояниях. Если фельдшер ведет себя или действует не так, как ожидает пациент или его родственник, то часто возникает агрессия", - сказала заместитель директора по лечебной работе станции скорой и неотложной помощи Алматинской области Юлия Эккель.