Смерть студента в общежитии Шымкента: полиция арестовала подозреваемых

Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте арестовали подозреваемых в убийстве студента первого курса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Сотрудниками полиции проводится расследование по статье 106, часть 3, УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой", - сообщает Polisia.kz.
Наказание по статье грозит лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Ранее по делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно первичной справке судебно-медицинского эксперта, смерть наступила от асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей рвотными массами", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось, что в общежитии одного из колледжей Шымкента скончался студент первого курса. По словам очевидцев, один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. В результате ему внезапно стало плохо.