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В Шымкенте студент скончался в общежитии

22.09.2022, 18:45 15921
ШЫМКЕНТ. 22 СЕНТЯБРЯ - Ночью 22 сентября в дежурную часть УП аль-Фарабийского района Шымкента от бригады скорой помощи поступило сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей тела студента первого курса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам очевидцев, один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. В результате ему внезапно стало плохо, сообщает Polisia.kz
 
Студенты вызвали скорую, но прибывшие медики не успели оказать помощь молодому человеку. Студент скончался до их приезда. 
 
Сотрудники аль-Фарабийского РУП проводят расследование по статье 106 УК РК. Обстоятельства происшествия выясняются. 
 
По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

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В Западном Казахстане пресечена попытка вывоза из страны 14,5 млн тенге

23.09.2022, 11:05 581
В Западном Казахстане пресечена попытка вывоза из страны 14,5 млн тенге
Фото: КГД МФ
УРАЛЬСК. 23 СЕНТЯБРЯ - Сотрудниками таможенного поста "Орал-ЦТО" департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области совместно с пограничной службой КНБ РК в ходе осуществления контроля пассажиров, убывающих международным рейсом Уральск - Анталья был задержан гражданин одной из стран Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 14,5 млн тенге (около 30 тыс долларов США). Нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами", - рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.

 
К нарушителю были применены меры административного взыскания в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 
В ведомсвте напомнили, что согласно нормам Таможенного кодекса ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат - наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.
 
Кроме этого, указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, а также золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "K?MIS BARYS", выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм. 

Из Астаны авиарейсами пытались незаконно вывезти 490 млн тенге.
 

В Шымкенте вынесен приговор по делу о реализации поддельных долларов и психотропных веществ

23.09.2022, 09:53 1056
ШЫМКЕНТ. 23 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте вынесен приговор по делу о реализации поддельных денег в сумме $9,3 тысячи и психотропных веществ в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом АФМ по городу Шымкенту окончено уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме $9,3 тысячи 100-долларовыми купюрами и психотропных веществ в виде синтетического наркотика "мефедрон" в особо крупном размере", - проинформировали в пресс-службе АФМ РК.

 
В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
 

Приговором суда задержанный был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет", - сообщили в АФМ.


 

Казахстанец пытался незаконно ввезти из ОАЭ одиннадцать iPhone

22.09.2022, 21:12 13126
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Мужчина пытался ввезти незадекларированные iPhone 14, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 сентября в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" Астаны на таможенном посту "Ауежай-Астана" при прохождении таможенного контроля пассажиров, пребывающих авиарейсом из Дубая, сотрудники таможенного поста совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК выявили попытку ввоза незадекларированных сотовых телефонов марки IPHONE 14 PRO в количестве 11 штук, которые не запущены в продажу, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
 
В соответствии с приказом МФ РК от 31 марта 2015 года № 250 критериями отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, для личного пользования мобильные телефоны не должны превышать 2 единицы на 1 человека.
 
Задержанные сотовые телефоны перемещены на склад временного хранения для дальнейшего прохождения таможенной очистки.
 
Гражданин РК будет привлечен к административной ответственности за недекларирование сотовых телефонов.


 

В Алматы кандасов подозревают в организации финпирамиды

22.09.2022, 19:49 14396
В Алматы кандасов подозревают в организации финпирамиды
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 СЕНТЯБРЯ - Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Все четверо задержанных уроженцы КНР, двое из которых в статусе "кандасов" уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в РК, сообщает Polisia.kz
 
Основная фигура - гражданка Д., 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия. 
 
Действовали злоумышленники по следующей схеме: действуя от имени компании "Лазада групп", в интернете разместили объявление о возможности приумножить капитал и предложили гражданам инвестировать деньги в криптовалюту. 
 
В сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы "бизнеса", как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции. 
 
Подозреваемых задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. Речь идет о трех девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы - 26 лет, по предварительным данным, она руководитель, а младшей участнице всего 20 лет. 
 
Полицейские при осмотре жилища подозреваемых обнаружили и изъяли свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки. На съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей. 
 

В Шымкенте вынесли приговор высокопоставленным чиновникам

22.09.2022, 19:20 15366
В Шымкенте вынесли приговор высокопоставленным чиновникам
Фото: pexels.com
ШЫМКЕНТ. 22 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционная служба РК сообщила о том, что была поставлена точка в деле, фигурантами которого являлись высокопоставленные чиновники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 сентября аль-Фарабийский районный суд Шымкента огласил приговор в отношении руководителя департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Мараимова Е.З., руководителя отдела камерального контроля Агабек А.М., заместителя руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Шымкенту Турсунбекова Е.С. и учредителя ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING" Кожахметова К.К., сообщает пресс-служба Антикора в своем Telegram-канале.
 
Все они обвинялись в получении, даче взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING".
 
Приговором суда Мараимову назначено наказание в виде 8 лет, Агабек - 7 лет 6 месяцев, Кожахметову - 7 лет лишения свободы.
 
Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.
 
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

Более тонны рыбы изъяли у браконьеров в Павлодарской области

22.09.2022, 16:03 22181
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 22 СЕНТЯБРЯ - Полицейские Павлодарской области изъяли более тонны рыбы у браконьеров, промышлявших незаконной ловлей на озере Карасора Майского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

21 сентября около 03.00 были обнаружены и задержаны три автомашины под управлением 42- и 49-летних водителей, все жители области. В ходе осмотра в автомашине "Фольксваген транспортер" обнаружены и изъяты 367 килограммов рыбы, в автомашине УАЗ изъято 370 килограммов рыбы, в автомашине "Лексус" - еще 339 килограммов", - сообщили в областной полиции. 

 
Общий вес изъятой рыбы составил 1 тонну 76 килограммов. Сумма ущерба составила около 2 млн тенге.
 

Кроме того, в каждом авто были обнаружены и изъяты резиновые лодки и моносети китайского производства, которые запрещены к использованию при ловле рыбы", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров. 

 
У браконьеров также отсутствовали соответствующие документы на ловлю рыбы. Все они доставлены в отдел полиции Майского района. По факту незаконной рыбалки начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.

 

В отношении аэропорта Актау начато антимонопольное расследование

22.09.2022, 14:46 22851
В отношении аэропорта Актау начато антимонопольное расследование
АКТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - В отношении АО "Международный аэропорт Актау" начато антимонопольное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным антимонопольного департамента Мангистауской области, расследование проводится по факту злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высокой цены по авиакеросину, который влияет на повышение цены авиабилетов. 
 

В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будет рассматриваться вопрос конфискации монопольного доход с наложением крупного штрафа или направления материалов в правоохранительные органы в рамках уголовно наказуемого деяния", - добавили в департаменте. 

 
Ранее сообщалось, что антимонопольное расследование проводится в отношении Атырауского университета. 
 

В ЗКО на свалке обнаружено тело мужчины

22.09.2022, 10:24 27916
УРАЛЬСК. 22 СЕНТЯБРЯ - Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли на свалке близ Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тело было обнаружено 21 сентября в 19.05 на окраине поселка Круглоозерное на "стихийной свалке". 
 
Позже было установлено, что мужчина 1990 года рождения является уроженцем Казталовского района.
 
По горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 1999 года рождения, сообщает портал Newtimes.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство".
 

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