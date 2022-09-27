В Жамбылской области один убит и трое ранены в перестрелке

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25 сентября 2022 года в 00.18 в Шуский РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей 23, 25 и двое 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть 2, УК РК.
В настоящее время проводится полная проверка. Под надзором районной прокуратуры проводятся необходимые следственные действия по времени, допустимому нормами Уголовно-процессуально кодекса.
За совершение указанного преступления полицейскими установлен 22-летний житель села Толе би, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.
В ближайшее время будет принято законное процессуальное решение в отношении доставленных лиц, которые непосредственно участвовали в происшествии.