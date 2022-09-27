Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске

ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Спецслужбы и скорая помощь находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, эвакуация уже закончилась.
Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", - сообщили в Следственном комитете России.
По обновленной информации, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых, а также 7 несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется.
Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК", - сообщает Следком.